Βενζίνη: Από το Brent των 100 δολαρίων στην αντλία και τι «κόβει» το πλαφόν – Παραδείγματα

Πώς λειτουργεί το πλαφόν στην πράξη και τι πραγματικά συγκρατεί στην τιμή της βενζίνης.Πώς περνούν οι αυξήσεις του Brent στην αντλία και ποιοι παράγοντες καθορίζουν τελικά τι πληρώνει ο καταναλωτής.

Η νέα γεωπολιτική ανάφλεξη και η εκτίναξη του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι (στα 108 το βράδυ της Τετάρτης) αρχίζουν ήδη να περνούν στην ελληνική αγορά καυσίμων, με τη βενζίνη να κινείται ξανά προς τα 2 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, κάθε μεταβολή στις διεθνείς τιμές μεταφράζεται σε πίεση στην αντλία.

Υπό αυτά τα δεδομένα, στο κυβερνητικό επιτελείο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων, εφόσον οι διεθνείς τιμές διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Πέραν του πλαφόν, υπάρχει ετοιμότητα ενεργοποίησης εργαλείων όπως το fuel pass, ενώ εξετάζονται και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις, αλλά πόσο αποτελεσματικά μπορούν να «φιλτράρουν» τις διεθνείς αυξήσεις πριν αυτές φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Και αυτό γιατί η πορεία από το Brent μέχρι την αντλία περνά μέσα από πολλαπλά στάδια –διεθνείς τιμές προϊόντων, διύλιση, φορολογία και εμπορικά περιθώρια– που καθορίζουν τελικά ποιο μέρος της αύξησης μετακυλίεται και με ποια ένταση. Σε αυτό το σημείο εστιάζει και η ανάλυση που ακολουθεί: πώς λειτουργεί το πλαφόν στην πράξη, πώς μεταδίδονται οι αυξήσεις του Brent στην ελληνική αγορά καυσίμων και ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τελικά την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία.

Πώς λειτουργεί τελικά το πλαφόν και τι κερδίζει ο καταναλωτής

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα –το οποίο στην αγορά αποτυπώνεται ενδεικτικά σε επίπεδα όπως τα 5 λεπτά στο στάδιο της εμπορίας και τα 12 λεπτά στο επίπεδο της λιανικής– αποτελεί ένα μέτρο που στοχεύει κυρίως στον περιορισμό φαινομένων αισχροκέρδειας. Δηλαδή, θέτει ένα «ταβάνι» στο περιθώριο κέρδους σε συγκεκριμένα στάδια της αλυσίδας, χωρίς όμως να επηρεάζει το βασικό κόστος του καυσίμου, το οποίο καθορίζεται από το Brent, τις διεθνείς τιμές των προϊόντων (Platts) και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής κερδίζει προστασία απέναντι σε υπερβολικές χρεώσεις και «καπέλα» στην τιμή, εξασφαλίζοντας ότι το περιθώριο κέρδους δεν ξεφεύγει σε περιόδους αναταραχής. Παράλληλα, αποφεύγει μικρές αλλά σωρευτικά σημαντικές επιβαρύνσεις στην τελική τιμή. Δεν κερδίζει, όμως, προστασία από τη συνολική αύξηση των τιμών. Όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, το μεγαλύτερο μέρος της τελικής τιμής μεταφέρεται κανονικά στην αντλία, καθώς συνδέεται με το κόστος προμήθειας και όχι με το περιθώριο κέρδους.

Για παράδειγμα, αν πάρουμε τα πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης από το Παρατηρητήριο Καυσίμων για τη βενζίνη, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 1,92 ευρώ ανά λίτρο. Από αυτά, τα 1,09 ευρώ αντιστοιχούν σε φόρους και δασμούς, δηλαδή περίπου το 57% της τελικής τιμής, ενώ η καθαρή αξία του προϊόντος κινείται στα 0,72 ευρώ. Το μεικτό περιθώριο κέρδους για εταιρείες εμπορίας, πρατηριούχους και μεταφορείς ανέρχεται στα 0,115 ευρώ, δηλαδή 11,5 λεπτά ανά λίτρο. Σε αυτό ακριβώς το ποσό εφαρμόζεται το πλαφόν, που στην πράξη αφορά μόλις το 6% της τελικής τιμής. Με άλλα λόγια, το μέτρο περιορίζει ένα πολύ μικρό τμήμα της τιμής στην αντλία. Ενδεικτικά, ακόμη και αν υποτεθεί ότι το σύνολο αυτού του περιθωρίου «μηδενιζόταν», αφαιρώντας τα 11,5 λεπτά από τα 1,92 ευρώ, η τιμή θα διαμορφωνόταν περίπου στα 1,81 ευρώ ανά λίτρο, γεγονός που δείχνει τα περιορισμένα περιθώρια παρέμβασης μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Από το Brent στην αντλία: σε 4 ημέρες ή σε έναν μήνα; Πότε περνά τελικά η αύξηση

Η διαμόρφωση της τελικής τιμής των καυσίμων δεν εξαρτάται από έναν μόνο δείκτη, αλλά από έναν συνδυασμό παραγόντων. Καθοριστικό ρόλο παίζει η διεθνής τιμή του Brent, η οποία δίνει την κατεύθυνση της αγοράς, οι τιμές των προϊόντων καυσίμων –και ειδικότερα οι διεθνείς τιμές της Μεσογείου (Platts Mediterranean)– που παρακολουθούν κυρίως οι εταιρείες εμπορίας και ενσωματώνουν σε πραγματικό χρόνο τόσο τη ζήτηση όσο και την «ψυχολογία» και τα ρίσκα της αγοράς, καθώς και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, που επηρεάζει άμεσα το τελικό κόστος εισαγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι πανεπιστημιακοί του κλάδου επισημαίνουν ότι, σε θεωρητικό επίπεδο, η τιμή του Brent που καταγράφεται σήμερα –για παράδειγμα στα 100 ή 106 δολάρια– συνδέεται με συμβόλαια μελλοντικής παράδοσης και, ως εκ τούτου, η αύξηση θα έπρεπε να αποτυπώνεται στην αντλία με χρονική υστέρηση, της τάξης περίπου του ενός μήνα. Με αυτή τη λογική, οι άμεσες ανατιμήσεις στη λιανική δεν θεωρούνται πλήρως ευθυγραμμισμένες με τον χρόνο προμήθειας του αργού.

Η αγορά, όμως, λειτουργεί με πιο άμεσους ρυθμούς. Οι εταιρείες εμπορίας βασίζονται κυρίως στο Brent, στις διεθνείς τιμές των έτοιμων προϊόντων (Platts Mediterranean), οι οποίες αντανακλούν καθημερινά τις εξελίξεις. Έτσι, η αύξηση περνά στην εγχώρια αγορά πολύ ταχύτερα, συνήθως μέσα σε 2 έως 4 ημέρες, καθώς τα διυλιστήρια και οι προμηθευτές αναπροσαρμόζουν σχεδόν άμεσα τις τιμές τους.

Πώς διαμορφώνεται η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής και γιατί δεν έχει αναλογική σχέση με το Brent

H διαμόρφωση της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής επηρεάζεται από μια αλυσίδα παραγόντων, όπου το Brent αποτελεί μόνο την αφετηρία. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μετάδοση των αυξήσεων δεν είναι ούτε γραμμική ούτε ομοιόμορφη.

Συγκεκριμένα, το Brent αυξήθηκε από 72,48 δολάρια/βαρέλι στις 27 Φεβρουαρίου 2026 σε 100,21 δολάρια/βαρέλι στις 16 Μαρτίου 2026, δηλαδή κατά +38,3%. Ωστόσο, την ίδια περίοδο η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε αντίστροφα (από 1,1805 σε 1,1478), ενισχύοντας περαιτέρω το κόστος εισαγωγής για την Ευρώπη.

Αν δούμε όμως τις διεθνείς τιμές προϊόντων (Platts), οι αυξήσεις είναι πολύ πιο έντονες και άνισες:

– Η βενζίνη αυξήθηκε κατά +45,0% (από 727,19 σε 1.054,50 δολ./τόνο)

– Το πετρέλαιο κίνησης κατά +60,5% (από 763,00 σε 1.224,75 δολ./τόνο)

– Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά +59,3% (από 742,00 σε 1.181,75 δολ./τόνο)

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι όταν οι τιμές περνούν στο στάδιο των διυλιστηρίων (σε ευρώ), οι αυξήσεις διαφοροποιούνται ξανά:

– Βενζίνη: +14,2% (1.259,48 → 1.437,78 €/m³)

– Πετρέλαιο κίνησης: +28,3% (1.090,52 → 1.399,36 €/m³)

– Πετρέλαιο θέρμανσης: +34,3% (849,34 → 1.140,96 €/m³)

Και τελικά, στην αντλία, οι αυξήσεις είναι σαφώς πιο συγκρατημένες σε σχέση με τις διεθνείς αγορές προϊόντων:

– Βενζίνη: +9,9% (1,751 → 1,924 €/λίτρο)

– Πετρέλαιο κίνησης: +21,5% (1,565 → 1,902 €/λίτρο)

– Πετρέλαιο θέρμανσης: +24,7% (1,179 → 1,47 €/λίτρο)

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα ότι η τελική τιμή δεν «ακολουθεί» μηχανικά το Brent. Υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι παράγοντες που αλλοιώνουν τη μετάδοση της αύξησης: Πρώτον, η αγορά δεν τιμολογεί το αργό, αλλά τα έτοιμα προϊόντα (βενζίνη, diesel), των οποίων οι τιμές (Platts) επηρεάζονται από τη ζήτηση, τα αποθέματα και τα περιθώρια διύλισης (refining margins), τα οποία σε περιόδους κρίσης εκτοξεύονται. Δεύτερον, η συναλλαγματική ισοτιμία λειτουργεί ως επιταχυντής ή «φρένο» στο κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, η αποδυνάμωση του ευρώ επιβάρυνε επιπλέον τις ευρωπαϊκές τιμές. Τρίτον, σε εθνικό επίπεδο παρεμβάλλονται φόροι, τέλη και μηχανισμοί όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που περιορίζουν τη μετακύλιση των διεθνών αυξήσεων στην αντλία. Τέταρτον, υπάρχει χρονική υστέρηση (lag) στην προσαρμογή των τιμών, καθώς τα καύσιμα που πωλούνται έχουν αγοραστεί με προηγούμενες τιμές.

Συνεπώς, το Brent αποτελεί μόνο την «πρώτη ύλη» της εξίσωσης. Η τιμή που τελικά πληρώνει ο καταναλωτής διαμορφώνεται από ένα πολυπαραγοντικό σύστημα, στο οποίο οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται ακριβώς στα ενδιάμεσα στάδια της αλυσίδας δηλαδή εκεί όπου καθορίζονται τα πραγματικά περιθώρια και οι πιέσεις της αγοράς.