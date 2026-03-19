«Βουτιά»-στις-Ευρωαγορές-εν-αναμονή-των-αποφάσεων-της-ΕΚΤ-για-τη-νομισματική-πολιτική

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη (19/3), καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται μετά από επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν και του Κατάρ.

Ο κλάδος των μεταλλευμάτων ηγείται των απωλειών, με το δείκτη βασικών πόρων Stoxx Europe να υποχωρεί κατά 1,51% στις 588,90 μονάδες. Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή ακολούθησε το έντονο ξεπούλημα στις τιμές του χρυσού και του ασημιού, οι οποίες σημείωσαν πτώση 3,5% και 8% αντίστοιχα.

Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι κινούνται επίσης πτωτικά στις πρώτες συναλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX χάνει 2,39% στις 22,957.00 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE καταγράφει επίσης σημαντικές απώλειες 1,77% στις 10,122.95 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC υποχωρεί 1,74% στις 7,831.40 μονάδες.

Απώλειες καταγράφονται και στους περιφερειακούς δείκτες. Αναλυτικά, ο IBEX σημειώνει σημαντική υποχώρηση κατά 2,30% κινούμενος στις 16,903.11 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB χάνει 1,98% στις 43,847.50 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη (18/3) σημειώθηκε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν, γεγονός που προκάλεσε αντίποινα από την Τεχεράνη με πυραυλικές επιθέσεις στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan στο Κατάρ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι, εάν το Ιράν συνεχίσει να στοχοποιεί ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «καταστρέψουν ολοκληρωτικά το κοίτασμα South Pars». Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τις επιθέσεις και τις δηλώσεις αυτές.

Επισημαίνεται ότι το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών αγορών στρέφεται επίσης στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής που αναμένονται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Αγγλίας, τη Riksbank και την Ελβετική Εθνική Τράπεζα. Οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται ευρέως να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τηρούν στάση αναμονής για την εξέλιξη του πολέμου με το Ιράν και αξιολογούν τις επιπτώσεις του στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην περιοχή.

Κλείνοντας, αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινώσουν επιπλέον οι εταιρείες Enel, Equinor, BASF, Argenx και Vonovia.