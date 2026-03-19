Γερμανία:-Το-ΥΠΟΙΚ-εξετάζει-έναν-απροσδόκητο-φόρο-στις-πετρελαϊκές-εταιρείες

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ εξετάζει πρόσθετους τρόπους για να ανακουφίσει τους καταναλωτές από την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός απροσδόκητου φόρου στις εταιρείες πετρελαίου, δήλωσε το υπουργείο του την Πέμπτη.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από τον φόρο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μιας αύξησης του επιδόματος μετακίνησης, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων μέτρων που εξετάζονται για την ελάφρυνση του βάρους των οικογενειών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ανέφερε το υπουργείο.

Η Γερμανία δεν αντιμετωπίζει έλλειψη ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, υπάρχουν ανησυχίες ότι οι διατηρήσιμες υψηλές τιμές θα μπορούσαν να ανακόψουν τη μέτρια ανάκαμψη της οικονομίας.

Νομοσχέδιο για τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων

Η γερμανική κυβέρνηση εργάζεται ήδη πάνω σε ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στα πρατήρια καυσίμων να αυξάνουν τις τιμές μία φορά την ημέρα και θα ενισχύει την ικανότητα παρέμβασης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας καρτέλ.

Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, συντηρητική, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για σπασμωδικές αντιδράσεις στις υψηλότερες τιμές, όπως εκπτώσεις καυσίμων ή φορολόγηση απροσδόκητων κερδών.

«Ενεργούμε με ορθή κρίση», δήλωσε η Ράιχε την Πέμπτη στην κάτω βουλή της Bundestag, όπου οι νομοθέτες συζητούσαν το πακέτο για πρώτη φορά.

- Reuters