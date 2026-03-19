Για-«νέες-χρεώσεις-στους-καταθέτες»-μιλά-η-Μ.-Αποστολάκη,-διαψεύδουν-οι-τράπεζες

Για το τέλος της δωρεάν τήρησης τραπεζικών λογαριασμών προειδοποιεί σε επίκαιρη ερώτηση, προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Οι τράπεζες, όμως, σπεύδουν να διαψεύσουν τον ισχυρισμό και να καθησυχάσουν τους μικροκαταθέτες.

Σύμφωνα με την ερώτηση «οι τράπεζες προχωρούν σταδιακά στην επιβολή μηνιαίων χρεώσεων ύψους 60 έως 80 λεπτών για βασικά πακέτα λογαριασμών», μια πρακτική που «αν και εμφανίζεται μικρή σε ατομικό επίπεδο, σε μαζική εφαρμογή δημιουργεί μια σταθερή και επαναλαμβανόμενη ροή εσόδων για τις τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα εγκαθιδρύει μια νέα κανονικότητα: ακόμη και η διατήρηση ενός λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη του πολίτη αποκτά κόστος». Όπως εξηγεί η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ «σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη μεταφορά στα ‘δήθεν’ βασικά πακέτα λογαριασμών, δεν διστάζουν, με παραπλανητικές ανακοινώσεις, να εμφανίζουν ως παροχή των πακέτων ακόμη και υπηρεσίες που από το νόμο οφείλουν να παρέχουν χωρίς χρέωση».

Η αντίδραση των τραπεζών

Οι 4 συστημικές τράπεζες απάντησαν στις κατηγορίες παραπέμποντας στα δωρεάν καταθετικά προϊόντα που προσφέρουν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα πακέτα λογαριασμών που αναφέρονται στην ερώτηση και συνδέονται με μηνιαίες χρεώσεις. Πλην όμως, όπως επισημαίνουν στην Εθνική, οι καταθέτες έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν λογαριασμό εκτός των πακέτων, αποφεύγοντας την όποια χρέωση.

Τις κατηγορίες αρνούνται και από την πλευρά της Alpha Bank, σημειώνοντας ότι τα πακέτα που προσφέρει αποτελούν «προαιρετική υπηρεσία χαμηλού κόστους» (μηνιαία χρέωση 80 λεπτών) και «κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει να μην το ενεργοποιήσει ή να αποχωρήσει από αυτό οποιαδήποτε στιγμή, εύκολα και χωρίς επιβάρυνση».

Στην Eurobank αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα με χρέωση 60 λεπτών, πλην όμως επισημαίνουν ότι από αυτή απαλλάσσονται όσοι εντάσσουν στο πακέτο, λογαριασμό όπου καταβάλλεται μισθός ή σύνταξη. Αυτοί οι πελάτες έχουν επιπρόσθετα και χωρίς καμία επιβάρυνση τα προνόμια που παρέχει το πακέτο ‘MyAdvantage Blue’.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, τέλος, αποδέχονται ότι προσφέρουν συνδρομητικά πακέτα με εκπτώσεις σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, πλην όμως επισημαίνουν ότι σε αυτά οι καταθέτες εντάσσονται μόνο εφόσον το επιλέξουν, ενώ σε διαφορετική περίπτωση μπορούν κανονικά να τηρούν λογαριασμούς καταθέσεων χωρίς χρέωση.