Διχασμένος-ο-ΣΥΡΙΖΑ-για-τη-στρατηγική-που-θα-ακολουθήσει-σε-σχέση-με-τον-Τσίπρα

Η χθεσινή διαφωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Παύλο Πολάκη ήταν το «πρώτο ημίχρονο» της σύγκρουσης στο κόμμα όσον αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το δεύτερο θα διεξαχθεί το Σάββατο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής όπου θα λάβουν το λόγο και τα μέλη του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου. Το συμπέρασμα από τις χθεσινές διεργασίες ήταν ένα: Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν πως όποιες αποφάσεις πάρουν θα πρέπει να συμβαδίζουν και με τις κινήσεις που θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα. Ο Παύλος Πολάκης επέμεινε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουν τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα καθώς “πλησιάζει η ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ”.

Στη χθεσινή συνεδρίαση πάντως δεν υπήρξαν εκρήξεις ούτε εντάσεις. Οι ισορροπίες μπορεί να είναι λεπτές, αλλά οι συσχετισμοί είναι ξεκάθαρα υπέρ του Σωκράτη Φάμελλου. «Σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί του συντάχθηκε η πλειοψηφία του οργάνου.

Στον αντίποδα ο Παύλος Πολάκης σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένοντας στη δική του γραμμή πρότεινε να συνταχθεί επιστολή με προγραμματικό περιεχόμενο και χρονικό ορίζοντα δίμηνου προκειμένου να συγκροτηθεί εκλογική συμμαχία. Θα απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά στο ΜέΡΑ25, στον ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και στο ΚΚΕ. Φέρεται να επεσήμανε πως αν η απάντηση είναι αρνητική ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να προχωρήσει μόνος του. «Να μην φοβηθούμε να το πούμε», είπε σύμφωνα με πηγές μέσα από τη συνεδρίαση.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για τις εκλογές, αλλά και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως σιγά – σιγά επιθυμούν να ξεθολώσουν το τοπίο της επόμενης ημέρας στο κόμμα. Το πως θα κινηθούν την επόμενη ημέρα είναι κομβικό, καθώς η εκλογική αναμέτρηση που έρχεται μπορεί να είναι διπλή. Μπορούν να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή; Η αναμονή θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη νευρικότητα και «μουρμούρα» στο εσωτερικό με δεδομένο το γεγονός πως και τα δημοσκοπικά νούμερα δεν είναι καθόλου καλά. Ενδεικτικό της αμηχανίας που επικρατεί είναι η χθεσινή πρωτοβουλία του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας, Γιώργου Παναγιωτόπουλου – από το «μπλοκ» του Παύλου Πολάκη – ο οποίος εκτίμησε πως ο Κώστας Ζαχαριάδης θα πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η αιτιολογία ήταν η συνέντευξη του εκπρόσωπου τύπου την προηγούμενη εβδομάδα κατά την οποία ανέφερε ότι επικεφαλής του εγχειρήματος συγκρότησης ενός προοδευτικού σχηματισμού θα μπορούσε να είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Τελικά η συγκεκριμένη κίνηση αποδοκιμάστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας στη χθεσινή συνεδρίαση.

