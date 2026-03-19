ΕΚΤΕΡ: €104 εκατ. αποτίμηση με backlog που εκτοξεύεται

Η ΕΚΤΕΡ με κεφαλαιοποίηση που διαμορφώνεται κοντά στα €104 εκατ. και τιμή μετοχής στα €3,76 κινείται σε ένα σημείο όπου τα μεγέθη αρχίζουν να αποκτούν άλλη βαρύτητα. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το ανεκτέλεστο, το οποίο ήδη ανέρχεται στα €187,7 εκατ., δημιουργώντας μια ισχυρή βάση ορατότητας για τα επόμενα έτη. Με την προσθήκη των νέων έργων σε Χίο, Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή, συνολικού ύψους περίπου €38,5 εκατ., το ανεκτέλεστο ανεβαίνει προς τα €226 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική παραγωγής εσόδων.

Το επόμενο διάστημα έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της αναμενόμενης αναβάθμισης στο εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης, εξέλιξη που ανεβάζει επίπεδο τη συμμετοχή της εταιρείας σε μεγάλα δημόσια έργα. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο το μέγεθος των projects, αλλά και το positioning της ΕΚΤΕΡ σε έναν κλάδο που μπαίνει σε φάση αυξημένων επενδύσεων.

Παράλληλα, η συμμετοχή της στον διαγωνισμό της ΠΑΕΓΑΕ για τη Μαγούλα αποκτά πλέον ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς πληροφορίες της αγοράς συγκλίνουν στο ότι η ΕΚΤΕΡ έχει καταθέσει την πιο ανταγωνιστική οικονομική προσφορά, κοντά στα €150 εκατ. Σε μια διαδικασία όπου συμμετέχουν ισχυροί όμιλοι όπως οι ΑΒΑΞ, AKTOR και METKA, η εξέλιξη αυτή ανεβάζει αισθητά το ειδικό βάρος της εταιρείας και την τοποθετεί στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα logistics projects που “τρέχουν” αυτή τη στιγμή.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ανάθεση, το ανεκτέλεστο μπορεί να εκτοξευθεί πάνω από τα €375 εκατ., οδηγώντας την ΕΚΤΕΡ σε μια σαφώς ανώτερη επιχειρησιακή κλίμακα και ενισχύοντας την παρουσία της στα έργα υψηλής αξίας.

Την ίδια στιγμή, η ΕΚΤΕΡ βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει την αποτίμησή της. Το project στις Κολυμπήθρες Πάρου βρίσκεται στην τελική φάση εγκρίσεων, με την απόφαση του ΣτΕ να αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη επένδυση εισάγει την εταιρεία σε ένα νέο πεδίο, αυτό του υψηλού επιπέδου τουριστικού real estate, με χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την ποιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Σε πλήρη ανάπτυξη, το έργο εκτιμάται ότι μπορεί να συνεισφέρει €8–10 εκατ. EBITDA ετησίως, ενώ σε επίπεδο αξίας προσθέτει περίπου €70–90 εκατ. στο NAV. Οι αριθμοί αυτοί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν συγκριθούν με τη σημερινή κεφαλαιοποίηση.

Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο πώς όλα αυτά τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους. Από τη μία πλευρά, ένα ανεκτέλεστο που αυξάνεται και ενισχύει τη σταθερότητα των εσόδων. Από την άλλη, η διεκδίκηση μεγαλύτερων έργων που ανεβάζει την επιχειρησιακή κλίμακα. Και παράλληλα, μια επένδυση που προσθέτει αξία με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον παραδοσιακό κατασκευαστικό κύκλο.

Διαγραμματικά η μετοχή διαμορφώνει μια βάση αγοραστών στην περιοχή των €3,70 που έχει ως στόχο την επαναπροώθηση της μετοχής πρός τη ζώνη των υψηλών ανάμεσα στα €4,24 με €4,60.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 19, 2026