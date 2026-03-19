Ερχιουρμάν-(Τουρκοκύπριος-ηγέτης):-Η-Τουρκία-έστειλε-τα-f-16-και-προστατεύει-όλη-την-Κύπρο

Η Τουρκία έστειλε τα μαχητικά F-16 και προστατεύει ολόκληρη την Κύπρο, ήταν το μήνυμα του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, στρέφοντας τα «βέλη» του τόσο εναντίον της χώρας μας, όσο και κατά της Κύπρου και του Ισραήλ. «Μιλούσαν για συμμαχία, τώρα έγιναν στόχος του πολέμου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

#KKTC Cumhurbaşkanı #TufanErhürman, bölgedeki askeri gerilim karşısında #Türkiye’nin tedbirlerini değerlendirdi: ▪️ Türkiye tarafından buraya gönderilen F16’ları eleştiriyorlar ve bunlar ile ilgili bile söz söyleme yetkisini kendinde görüyorlar. ▪️Bu ülkenin statüsüne göre… pic.twitter.com/QJGBdXAc1C — NOW HABER (@nowhaber) March 19, 2026

«Aν κοιτάξουμε στη νότια πλευρά του νησιού, από τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων δεν έμεινε ελεύθερος χώρος. Στη βόρεια πλευρά υπάρχουν μόνο τα F-16 που έστειλε η Τουρκία για την περίοδο αυτή. Επικρίνουν τα F-16 που έστειλε εδώ η Τουρκία και μάλιστα θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να σχολιάσουν αυτό. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτής της χώρας, η Δημοκρατία της

Τουρκίας είναι η εγγυήτρια δύναμη ολόκληρου του νησιού. Αλλά τι είναι με τη Γαλλία; Τι είναι με την Ολλανδία; Τι καθεστώς έχουν από την οπτική γωνία του νησιού;» σχολίασε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Πριν από λίγο καιρό είχε εμφανιστεί η κοινή προσπάθεια συμμαχίας της Ελλάδας, Ισραήλ και Νότιας Κύπρου ( Κυπριακή Δημοκρατία). Τώρα το Ισραήλ είναι απο τους βασικούς παράγοντες αυτού του πολέμου και τον παρουσιάζουν ως σημαντικό παράγοντα της κοινής συμμαχίας τους. Αρα αν σήμερα υπάρχουν αμφιβολίες ασφάλειας στη νησί, όλοι μπορούν να δουν απο που η πηγή του προβλήματος».

