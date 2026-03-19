Η-ΕΚΤ-αφήνει-αμετάβλητα-τα-επιτόκια,-αλλά-όλα-θα-κριθούν-από-τη-διάρκεια-του-πολέμου

Μετά τη Fed που άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο στη σημερινή συνεδρίαση;

«Ναι», λένε στη Ναυτεμπορική με μια φωνή Ευρωπαίοι παράγοντες της αγοράς, που έχουν γνώση των εσωτερικών συζητήσεων μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζιτών στην Φρανκφούρτη.

«Παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Κόλπο αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων, η ΕΚΤ έχει αποφασίσει να αφήσει τα επιτόκιά της αμετάβλητα προς το παρόν, αξιολογώντας παράλληλα τις επιπτώσεις μιας σύγκρουσης που κλείνει μόλις στην τρίτη εβδομάδα της και δεν διαφαίνεται ορατό τέλος», λένε οι ίδιες πηγές.

Το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ, το οποίο χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς, θα παραμείνει στο 2%, όπως και από τον περασμένο Ιούλιο. Τον Φεβρουάριο, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν 1,9%, εντός του εύρους-στόχου του 2% της ΕΚΤ μεσοπρόθεσμα.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα περιμένει και θα δει τι θα συμβεί και θα διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων, το οποίο είναι σημαντικό για τις τράπεζες και τους αποταμιευτές, στο 2,0% προς το παρόν», λένε οι ίδιες πηγές.

«Η Κεντρική Τράπεζα είναι αποφασισμένη να αποφύγει να αντιδράσει πάντως καθυστερημένα, αν οι εχθροπραξίες στον Κόλπο επιδεινωθούν και συνεχιστεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», προσθέτουν.

Παράλυση στην μεταφορά πετρελαίου

Η σύγκρουση στον Κόλπο έχει οδηγήσει σε σχεδόν παράλυση το Στενό του Ορμούζ από το Ιράν – ένα βασικό πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, αυτό που όλος ο κόσμος φοβόταν και ξόρκιζε, την καταστροφή σημαντικών εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων στον Κόλπο, ξεκίνησε να το κάνει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Αγνοώντας ακόμη και τις εντολές του προέδρου Τραμπ

Σε αντίποινα, το Ιράν βομβάρδισε και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο Ρας Λαφάν του Κατάρ, στις μεγαλύτερες στον κόσμο εγκαταστάσεις επεξεργασίας και φόρτωσης LNG.

Το χειρότερο σενάριο

«Ο αντίκτυπος των επιθέσεων αυτών γίνεται όλο και περισσότερο αισθητός στην Ευρώπη στις τιμές της βενζίνης στα πρατήρια και στις επιχειρήσεις» λένε παράγοντες της αγοράς. Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, αυτό θα μπορούσε να αποδυναμώσει περαιτέρω την ήδη υποτονική ανάπτυξη και θα διογκώσει τον πληθωρισμό – το χειρότερο σενάριο για τους «θεματοφύλακες» του ευρώ.

«Ελλείψει ενδείξεων επιτάχυνσης του βασικού πληθωρισμού, από τον οποίο εξαιρούνται οι ασταθείς τιμές ενέργειας και βασικών εμπορευμάτων, η ΕΚΤ δεν έχει πραγματικά κανένα επιχείρημα για την αύξηση των επιτοκίων», λέει πάντως ο Ράιναρντ Φίνγκστεν, επικεφαλής επενδύσεων της ApoBank.

Ο Φέλιξ Σμιτ, οικονομολόγος στην Berenberg, πιστεύει ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, «πιθανότατα θα τονίσει στον Τύπο τον εξαιρετικά υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και θα καταστήσει σαφές ότι η προσέγγιση της κεντρικής τράπεζας θ βασίζεται στα δεδομένα και θα καθορίζεται σε κάθε συνάντηση ξεχωριστά».

«Η Κριστίν Λαγκάρντ θα μπορούσε επίσης να θέσει σε προοπτική τις συγκρίσεις με τον υψηλό πληθωρισμό που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, μια περίοδο κατά την οποία η ΕΚΤ επικρίθηκε για την αντίδρασή της, ότι ήταν πολύ αργή», λέει ο Τζακ Αλεν- Ρέινολντς, επικεφαλής οικονομολόγος στην Capital Economics. «Το πλαίσιο ήταν τότε πολύ διαφορετικό. Υπήρχε ένα μείγμα χαλαρωτικών νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών, ενεργειακού σοκ και διαταραγμένων αλυσίδων εφοδιασμού, που δημιούργησε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πληθωρισμού» λέει ο οικονομολόγος της Capital Economics και τονίζει: «Δεν βρισκόμαστε πλέον σε αυτόν τον κόσμο σήμερα».

Αύξηση επιτοκίων το καλοκαίρι

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί προβλέπουν αύξηση των επιτοκίων το καλοκαίρι. «Εάν χρειαστεί, η ΕΚΤ είναι πιθανό να δράσει πιο γρήγορα αυτή τη φορά από ό,τι το 2022, λέει η Ούλρικε Κάστενς, οικονομολόγος στη θυγατρική της Deutsche Bank, DWS: «Οι αυξήσεις των επιτοκίων είναι επομένως πιο πιθανές, ενώ οι μειώσεις των επιτοκίων είναι εκτός συζήτησης».