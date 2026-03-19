Η-Κωνσταντοπούλου-ανέβασε-στο-tiktok-το-βίντεο-με-τον-Γεωργιάδη-να-τρώει-κρακεράκι

Το βίντεο που στάθηκε αφορμή για τη σφοδρή αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3), δημοσίευσε στο TikTok η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση πυροδοτήθηκε από ένα πακέτο κρακεράκια που κρατούσε ο υπουργός Υγείας και στη συνέχεια έδωσε στις συνεργάτιδές του, γεγονός που οδήγησε σε έντονη λεκτική σύγκρουση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανήρτησε το βίντεο που, όπως αναφέρεται, κατέγραψε η ίδια εντός της αίθουσας της Ολομέλειας.

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκοπούσε, όπως και άλλους πολιτικούς αντιπάλους, με το κινητό της τηλέφωνο, κάνοντας λόγο για παράνομη ενέργεια.

@zoekonstant Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια! @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος – zoekonstant

Το χρονικό της έντασης

Η αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε ακόμη και προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός Υγείας διαμαρτυρήθηκε έντονα ότι τόσο η ίδια όσο και ο βουλευτής της, Αλέξανδρος Καζαμίας, τον κατέγραφαν με τα κινητά τους.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η κ. Κωνσταντοπούλου σήκωσε το κινητό και άρχισε να τραβάει βίντεο τη στιγμή που εκείνος έτρωγε κρακεράκια στα υπουργικά έδρανα. Λίγο αργότερα, ενώ η ίδια είχε λάβει τον λόγο, ο υπουργός αντέδρασε έντονα απευθυνόμενος στο προεδρείο.

«Σταματήστε. Μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ» ανέφερε σε υψηλούς τόνους, με την κ. Κωνσταντοπούλου να απαντά «κοιτά εδώ τραμπουκισμοί» και τον ίδιο να επανέρχεται ζητώντας «παρακαλώ πολύ να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής».

Μπροστά στο κλίμα έντασης, ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, διέκοψε τη διαδικασία για λίγα λεπτά ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση.

Μετά από περίπου 20 λεπτά και την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς ενημέρωσε ότι τα πρακτικά θα διαβιβαστούν στην επιτροπή Δεοντολογίας.

Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε από το προεδρείο να καταδικάσει την πράξη της βιντεοσκόπησης, με τον κ. Γεωργαντά να χαρακτηρίζει την ενέργεια «απαράδεκτη», σημειώνοντας μάλιστα ότι «δεν χρειαζόμαστε νέους βιντεολήπτες, εκτός και εάν κάποιοι θέλουν να κάνουν νέα καριέρα».

Λαμβάνοντας τον λόγο, η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση κατά του υπουργού, αναφέροντας ότι έτρωγε εντός της Ολομέλειας και επαναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τον χαρακτηρισμό «φασίστας» προς τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε λέγοντας: «Με έπιασε το στομάχι μου και πήγα και πήρα ένα κουτί κράκερ και έτρωγα μισό κράκερ. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό», ενώ συνέχισε την επίθεση προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας πως «όποιος την πλησιάζει φεύγει μακριά. Και οι βουλευτές της και οι υπάλληλοι της. Δεν ασχολούμαι άλλο μαζί της, η περίπτωση της ανήκει σε άλλες επιστήμες».

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της Βουλής δεν έδωσε εκ νέου τον λόγο στην κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία ακούστηκε από τα έδρανα να φωνάζει «Χίτλερ». Ο κ. Γεωργαντάς σχολίασε ότι «όποιος τα λέει αυτά, πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ…», με την τοποθέτησή του να αποσπά χειροκροτήματα από τα έδρανα της συμπολίτευσης.

