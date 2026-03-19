Η-pepco-εισέρχεται-στην-αγορά-της-Βόρειας-Μακεδονίας

Την είσοδό της στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε η Pepco, αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων ένδυσης και οικιακού εξοπλισμού. Τα πρώτα της καταστήματα προγραμματίζεται να ανοίξουν στα Σκόπια τον Ιούνιο του 2026. Το λανσάρισμα σηματοδοτεί το ντεμπούτο της Pepco στη Βόρεια Μακεδονία και αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στη φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου, η οποία εστιάζει στη μελετημένη επέκταση σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την επιλεκτική είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Pepco λειτουργεί σήμερα περισσότερα από 4.000 καταστήματα σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, εξυπηρετώντας περισσότερους από 36 εκατομμύρια πελάτες κάθε μήνα. Η εταιρεία συνεχίζει να επιτυγχάνει ισχυρές επιδόσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE) και βλέπει δυνατότητα για επιπλέον καταστήματα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σε νέες αγορές όπως η Βόρεια Μακεδονία.

«Η Βόρεια Μακεδονία βρισκόταν στο πλάνο επέκτασής μας εδώ και αρκετό καιρό. Η είσοδος σε αυτή την αγορά αποτελεί ένα φυσικό επόμενο βήμα στην ανάπτυξη της Pepco, χτίζοντας πάνω στην ισχυρή μας παρουσία σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και σε γειτονικές χώρες όπως η Σερβία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Σλοβενία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη», δήλωσε ο Marcin Stanko – Chief Operating Officer CEE. «Ο σκοπός μας είναι απλός: να κάνουμε την καθημερινή ζωή ευκολότερη για τους πελάτες, προσφέροντας ποιοτικό ρουχισμό και είδη γενικής χρήσης σε κορυφαίες τιμές για την αγορά. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε αυτή την πρόταση στις οικογένειες της Βόρειας Μακεδονίας και που ανοίγουμε καταστήματα τα οποία είναι κοντινά, βολικά και διευκολύνουν τις αγορές».

Ένα επιτυχημένο μοντέλο, που καταφθάνει σε μια φάση υψηλής ανάπτυξης

Η είσοδος της Pepco στη Βόρεια Μακεδονία έρχεται σε μια περίοδο ισχυρής λειτουργικής και οικονομικής δυναμικής για τον Όμιλο. Μετά από μια στρατηγική επαναεστίαση στο βασικό της brand Pepco και την έξοδο από τις κατηγορίες FMCG, η εταιρεία επιταχύνει την κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω μιας απλοποιημένης, επεκτάσιμης μορφής καταστημάτων, της πειθαρχημένης κατανομής κεφαλαίων και μιας πιο εστιασμένης πρότασης προς τους πελάτες, με επίκεντρο την ηγετική θέση στις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Ενώ το brand αναπτύσσεται ισχυρά στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) παρουσιάζει επίσης μεγάλες προοπτικές, επωφελούμενη από την ισχυρή και ευρεία αναγνωρισιμότητα του brand σε πολλές τοπικές αγορές. Η στρατηγική της Pepco περιλαμβάνει ρητά το άνοιγμα νέων καταστημάτων τόσο σε καθιερωμένες χώρες όσο και σε νέες αγορές όπως η Βόρεια Μακεδονία, υποστηριζόμενη από ισχυρές αποδόσεις επί των επενδύσεων και γρήγορες περιόδους απόσβεσης.