Η Uber επενδύει 1,25 δισ. δολάρια για να ρίξει στους δρόμους 50.000 ρομποταξί στο άμεσο μέλλον

Σε επένδυση έως και 1,25 δισ. δολαρίων προχωρά η Uber Technologies στην εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Rivian Automotive, στο πλαίσιο συμφωνίας για την ανάπτυξη έως 50.000 ρομποταξί σε διάφορες χώρες έως το 2031, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες.

Η συνεργασία προβλέπει ότι η Uber ή συνεργάτες του στόλου της θα αγοράσουν αρχικά 10.000 αυτόνομες εκδόσεις του επερχόμενου ηλεκτρικού μοντέλου R2 της Rivian, με δυνατότητα επέκτασης της συμφωνίας έως και σε 40.000 επιπλέον οχήματα από το 2030.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Rivian ενισχύθηκε περίπου κατά 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ η μετοχή της Uber παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Τα πρώτα ρομποταξί σε ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, τα ρομποταξί R2 θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας της Uber σε 25 πόλεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Ευρώπη. Οι πρώτες πόλεις όπου αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία είναι το Σαν Φρανσίσκο και το Μαϊάμι το 2028.

Η αρχική επένδυση ύψους 300 εκατ. δολαρίων από την Uber προς τη Rivian αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα μετά την υπογραφή της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Επιπλέον, κεφάλαια θα επενδυθούν σταδιακά έως το 2031, ανάλογα με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Στροφή στην αυτόνομη οδήγηση

Η συμφωνία εντάσσεται σε ένα νέο κύμα επενδύσεων στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων και των ρομποταξί, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν μια αγορά που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει σε αξία τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, στο παρελθόν αρκετές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Uber, δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Ντάρα Κοσροουσάχι, δήλωσε ότι η εταιρεία στηρίζει τη στρατηγική της Rivian, η οποία βασίζεται στον σχεδιασμό οχημάτων, λογισμικού και υπολογιστικών συστημάτων ως ένα ενιαίο σύνολο, με πλήρη έλεγχο της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας στις ΗΠΑ.

Νέες συνεργασίες και τεχνολογικές εξελίξεις

Η επένδυση της Uber αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση της Rivian μετά τη συμφωνία ύψους 5,8 δισ. δολαρίων με τη Volkswagen για λογισμικό, που ανακοινώθηκε στα τέλη του 2024. Παράλληλα, η Uber ενισχύει την παρουσία της στον χώρο των ρομποταξί με συνεργασίες και με άλλες εταιρείες, όπως η Lucid, η Zoox της Amazon, η Stellantis και η Nvidia.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rivian, RJ Scaringe, έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις φιλοδοξίες της εταιρείας στον τομέα των ρομποταξί, επισημαίνοντας ότι το νέο μοντέλο R2 και οι τεχνολογίες που το υποστηρίζουν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτόνομων υπηρεσιών μετακίνησης.

Όπως σημείωσε, η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, πιο προηγμένων ημιαγωγών και η συνεχής συλλογή δεδομένων από τα οχήματα της εταιρείας μπορούν να επιταχύνουν την εξέλιξη της αυτόνομης οδήγησης τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, η αγορά των ρομποταξί στις ΗΠΑ κυριαρχείται από τη Waymo, που υποστηρίζεται από την Alphabet, με τις υπόλοιπες εταιρείες να επιχειρούν να καλύψουν την απόσταση μέσω νέων επενδύσεων και τεχνολογικών συνεργασιών.