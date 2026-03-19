Θετικός-σε-«παζάρι»-της-Ευρώπης-με-τον-Τραμπ-ο-Στουμπ:-Στήριξη-στο-Ορμούζ-σε-αντάλλαγμα-για-μια-βιώσιμη-ειρήνη-στην-Ουκρανία

Σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ διατύπωσε την εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την ενεργειακή κρίση στον Περσικό Κόλπο και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μιλώντας σε εκδήλωση του ινστιτούτου Chatham House στο Λονδίνο την Τρίτη, ο Φινλανδός ηγέτης εμφανίστηκε θετικός στην ιδέα ενός «παζαριού» με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η πρόταση προβλέπει ότι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να προσφέρουν στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου, την οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. Σε αντάλλαγμα, η Ευρώπη θα απαιτούσε από την Ουάσιγκτον να παράσχει στην Ουκρανία την απαραίτητη στήριξη ώστε να επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία.

Ο Στουμπ χαρακτήρισε την ιδέα «πολύ καλή», σημειώνοντας ότι προτίθεται να την εξετάσει περαιτέρω με τους συνεργάτες του. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η εφαρμογή της δεν είναι απλή, καθώς ακόμη δεν είναι σαφές ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος των ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ και η ίδια η Φινλανδία δεν διαθέτει μέσα για συμμετοχή σε μια τέτοια αποστολή.

Το ζήτημα της ενίσχυσης της Ουκρανίας παραμένει ιδιαίτερα επείγον για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τον Στουμπ, η παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στο ουκρανικό μέτωπο, περιορίζοντας τις δυνατότητες του Κιέβου απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Η άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας, σε συνδυασμό με την απόφαση της Ουάσιγκτον να χαλαρώσει τις κυρώσεις στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα, ενισχύει σημαντικά τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων. Όπως σημείωσε ο Φινλανδός πρόεδρος, η ρωσική οικονομία παρουσίαζε επιδείνωση πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά πλέον εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.

Παράλληλα, η αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή απορροφά σημαντικούς πόρους, όπως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και βλήματα αναχαίτισης, τα οποία είναι κρίσιμα για την προστασία ουκρανικών πόλεων από τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις. Η μεταφορά αυτών των μέσων εκτός Ευρώπης περιορίζει τις δυνατότητες άμυνας της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανέλθει με πιέσεις προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επίτευξη συμφωνίας με τη Ρωσία, χωρίς να έχει αποσαφηνίσει τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα μπορούσαν να συνοδεύσουν μια τέτοια διευθέτηση.

Ο Στουμπ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να φτάνουν σε κρίσιμο σημείο, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει την Ουκρανία σε μια δυσμενή συμφωνία που θα περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Δεν απέκλεισε, επίσης, το ενδεχόμενο πλήρους κατάρρευσης των συνομιλιών, κάτι που θα υποχρέωνε τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος, παρέχοντας στρατιωτική και πληροφοριακή υποστήριξη χωρίς τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Φινλανδός ηγέτης δήλωσε ότι διατηρεί ρεαλιστική στάση ως προς την επιρροή που μπορεί να ασκήσει, παρά την προσωπική επαφή που έχουν αναπτύξει, μεταξύ άλλων σε πολύωρη συνάντηση με γεύμα και παιχνίδι γκολφ. Υπενθύμισε, επίσης, τη στενή στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών, με τη Φινλανδία να έχει προμηθευτεί μαχητικά αεροσκάφη F-35 και να φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις για εκπαίδευση σε αρκτικές συνθήκες.

«Δεν έχω αυταπάτες για το ποιος μπορεί να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ακόμη και η υιοθέτηση μίας από τις προτάσεις που θα τεθούν στο τραπέζι θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στο Ιράν έχουν συνολικά αρνητικές συνέπειες για την Ουκρανία, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου, που ενισχύουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Επιπλέον, η μετατόπιση της διεθνούς προσοχής προς τη Μέση Ανατολή αποδυναμώνει τη δυναμική των ειρηνευτικών προσπαθειών για την Ουκρανία.

«Ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δεν θα καταρρεύσουν όπως συνέβη με τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε, καταλήγοντας ότι «ο χρόνος θα δείξει» την εξέλιξη των διεργασιών.