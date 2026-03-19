Κατάρρευση-στις-ευρωπαϊκές-αγορές-εν-μέσω-κλιμάκωσης-των-συγκρούσεων-στη-Μέση-Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με ηχηρές απώλειες την Πέμπτη (19/3), καθώς ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω και οι επενδυτές προσπαθούσαν να αξιολογήσουν τις τελευταίες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της περιοχής σχετικά με τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 2,39%, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια σε αρνητικό έδαφος και όλους τους κλάδους εκτός από τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου να καταγράφουν απώλειες.

Οι μετοχές εταιρειών εξόρυξης ηγήθηκαν των απωλειών, με τον δείκτη Stoxx Europe Basic Resources να κλείνει 4,2% χαμηλότερα, μετά από μεγάλη πτώση στις τιμές χρυσού και ασημιού, που υποχώρησαν 4,7% και 8% αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή ο γερμανικός DAX βυθίστηκε κατά 2,76% στις 22.852,48 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε κατά 2,03% στις 7.807,87 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε στο «κόκκινο» με ζημιές 2,35% στις 10.063,50 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX υποχώρησε κατά 2,27% στις 16.905,90 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινήθηκε πτωτικά κατά 2,32% στις 43.701,38 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με βουτιά 2,06% στις 8.946,83 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης ανακοίνωσαν τις αποφάσεις τους την Πέμπτη, με τη σύγκρουση στο Ιράν να κυριαρχεί πλέον στην ανάλυση τους για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα βασικά επιτόκια αμετάβλητα.

Η Τράπεζα της Αγγλίας κράτησε το επιτόκιο στο 3,75%, σε ομόφωνη απόφαση της εννεαμελούς επιτροπής νομισματικής πολιτικής.

Η Riksbank της Σουηδίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 1,75%.

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα κράτησε το επιτόκιο στο 0%.