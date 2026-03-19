Μπέσεντ:-Οι-ΗΠΑ-μπορεί-να-άρουν-τις-κυρώσεις-στο-ιρανικό-πετρέλαιο-που-βρίσκεται-εν-πλω-τις-επόμενες-ημέρες

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη στη θάλασσα, δήλωσε ο Αμερικανικός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ στο Fox Business, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να σταθεροποιήσει την παγκόσμια προσφορά.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να προβούν σε μονομερή απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου.

Ο Μπέσεντ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ιρανικά πετρελαιοφόρα έχουν ήδη αποχωρήσει από τα Στενά του Ορμούζ εις γνώσιν των ΗΠΑ, βοηθώντας στον εφοδιασμό των παγκόσμιων αγορών.

«Οι ΗΠΑ ενδέχεται να άρουν τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκονται στη θάλασσα τις επόμενες ημέρες», είπε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ όσον αφορά την προσφορά πετρελαίου», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κάνουν μια ακόμη ανακοίνωση SPR για να διατηρήσουν την τιμή χαμηλή».

Ακολούθως, ο Σκοτ Μπέσεντ τόνισε ότι «το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν παρεμβαίνει στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης», όπως και δεν «παρεμβαίνει στις αγορές δημιουργώντας πλεονάζουσα προσφορά με πετρέλαιο που βρίσκεται στο νερό».

«Δεν πρόκειται να κάνουμε παρέμβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές», υπογράμμισε.

Για τη στάση της Ιαπωνίας

Σχολιάζοντας την άρνηση της Ιαπωνίας να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για συνδρομή στην επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, ο Αμερικαός υπουργός Οικονομικών δήλωσε: «Θα περίμενα ότι η Ιαπωνία θα ενδιαφερόταν να εξασφαλίσει προμήθειες πετρελαίου από τον Κόλπο», υπογραμμίζοντας ότι «ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει εξαιρετική σχέση με τον Ιάπωνα ηγέτη».

«Νομίζω ότι η Ιαπωνία θα προμηθεύσει την αγορά με αποθέματα πετρελαίου», είπε.

Για ανάπτυξη και δασμούς

«Πιστεύω ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ μπορεί να είναι πάνω από 3% για το 2026», ανάφερε ο Σκοτ Μπέσεντ.

«Θα λάβουμε τα αποτελέσματα των ερευνών για τους δασμούς τον Ιούλιο», σημείωσε, για να συμπληρώσει «Η προσδοκία είναι ότι το δασμολογικό καθεστώς θα υπόκειται σε νέα εξουσία και θα παραμείνει αμετάβλητο».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, fxstreet.com

