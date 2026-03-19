Νέες-αποκαλύψεις-από-τον-επικεφαλής-του-Εθνικού-Κέντρου-Αντιτρομοκρατίας-των-ΗΠΑ-που-παραιτήθηκε:-«Δεν-είχαμε-καμία-πληροφόρηση-ότι-το-Ιράν-σχεδίαζε-αιφνιδιαστική-επίθεση»

Νέες αποκαλύψεις σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση, έκανε ο πρώην – πλέον – επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ.

Μιλώντας στον Τάκερ Κάρλσον, ο Κέντ ισχυρίστηκε ότι υπήρχε περιορισμένη πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «πολλοί βασικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν και να εκφράσουν τη γνώμη τους» στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Στην περίοδο πριν από αυτή την τελευταία φάση, πολλοί βασικοί αξιωματούχοι δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους στον πρόεδρο», είπε ο Κεντ, σημειώνοντας ότι υπήρξε «έντονη συζήτηση» πριν από τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις πέρυσι.

Αντίθετα, η δυνατότητα της κοινότητας πληροφοριών να προσφέρει έναν «έλεγχο λογικής» κατά την ενημέρωση του προέδρου «περιορίστηκε σημαντικά σε αυτή τη δεύτερη φάση», πρόσθεσε.

«Έκαναν αυτές τις συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και δεν υπήρχε περιθώριο για διαφορετικές απόψεις», συμπλήρωσε.

«Καμία πληροφορία» ότι το Ιράν σχεδίαζε αιφνιδιαστική επίθεση

Μόλις μία ημέρα μετά την παραίτησή του, ο Κεντ είπε επίσης ότι δεν υπήρχε «καμία πληροφορία» ότι το Ιράν σχεδίαζε μια «μεγάλη αιφνιδιαστική επίθεση» αντίστοιχη με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή το Περλ Χάρμπορ.

«Δεν υπήρχε καμία πληροφορία που να λέει ότι, για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου οι Ιρανοί θα εξαπέλυαν μια τέτοια επίθεση — κάτι σαν 11η Σεπτεμβρίου ή Περλ Χάρμπορ. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο», είπε.

Joe Kent told Tucker Carlson that Iran was never weeks away from a nuclear weapon. He cited a longstanding religious fatwa that prohibited nukes. pic.twitter.com/Gu7ZhnHPIY — TFTC (@TFTC21) March 18, 2026

Ο Κεντ υποστήριξε επίσης ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από κοινό χτύπημα ΗΠΑ και Ισραήλ, είχε περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Δεν είμαι υποστηρικτής του, αλλά συγκρατούσε το πυρηνικό πρόγραμμα και απέτρεπε την απόκτηση πυρηνικού όπλου», είπε, προειδοποιώντας ότι «αν τον εξουδετερώσεις, ο κόσμος θα συσπειρωθεί γύρω από το καθεστώς».

Όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν ήταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου, απάντησε: «Όχι», προσθέτοντας ότι η στρατηγική του Ιράν ήταν «να μην εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό πρόγραμμα».

Το Ισραήλ παρέσυρε τις ΗΠΑ στον πόλεμο

Ο Κεντ επανέλαβε, επίσης, ότι πιστεύει πως το Ισραήλ οδήγησε τις ΗΠΑ στη σύγκρουση και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή επειδή οι ΗΠΑ πίστευαν ότι το Ισραήλ ετοιμαζόταν να επιτεθεί και ότι το Ιράν θα ανταπέδιδε, ο Κεντ έκανε λόγο για λανθασμένη λογική λέγοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να πιστεύει κανείς ότι το Ιράν θα επιτεθεί χωρίς πρόκληση.

Joe Kent tells Tucker Carlson that President Trump’s administration misled the world about Iran being an imminent threat. Kent says the real imminent threat came from Israel, which he claims was planning to strike Iran first, putting U.S. soldiers in harm’s way. He says this… pic.twitter.com/iAGXU3ADD4 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 18, 2026

«Άρα η επικείμενη απειλή που περιγράφει ο υπουργός δεν προέρχεται από το Ιράν, αλλά από το Ισραήλ;» ρώτησε ο Κάρλσον. «Ακριβώς», απάντησε ο Κεντ. «Και αυτό δείχνει ένα ευρύτερο ζήτημα: ποιος καθορίζει την πολιτική μας στη Μέση Ανατολή».

Γιατί μίλησε δημόσια

Ο Κεντ είπε ότι αποφάσισε να μιλήσει επειδή ένιωθε ότι η φωνή του «καταπνιγόταν» πριν φτάσει στον Λευκό Οίκο. «Έγινε ξεκάθαρο ότι το μήνυμά μας δεν περνούσε», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν έμενα, θα προσπαθούσα να κάνω μικρές αλλαγές εκ των έσω, αλλά η δυνατότητά μου να ακουστώ και να παρουσιάσω δεδομένα που έρχονται σε αντίθεση με την πορεία της κυβέρνησης θα καταπνιγόταν πριν φτάσει καν στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε.

Η συζήτηση με τον Τραμπ

Ο Κεντ δήλωσε, ακόμα, ότι μίλησε απευθείας με τον Τραμπ πριν αποχωρήσει από την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ ευγενικό» και «σεβαστικό».

«Του εξήγησα γιατί φεύγω και με άκουσε», είπε, προσθέτοντας ότι η συζήτησή τους ήταν καλή. Εξέφρασε επίσης την επιθυμία να μιλήσουν ξανά στο μέλλον, σημειώνοντας ότι «χώρισαν σε καλό κλίμα».