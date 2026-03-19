Ο διάδοχος του «Ελ Μέντσο» γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και αλλάζει τους κανόνες του πολέμου κατά των καρτέλ

Ένας Αμερικανός πολίτης φαίνεται πλέον να βρίσκεται στην ηγεσία του ισχυρότερου καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, κάτι που ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να εξαλείψουν το εμπόριο ναρκωτικών στη χώρα.

Σχεδόν αμέσως μετά την ταφή του νεκρού πλέον αρχιμαφιόζου Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα σε χρυσό φέρετρο στις αρχές Μαρτίου, υπό τους ήχους λαϊκών μπαλάντων και ανάμεσα σε αυτοκινητοπομπές γεμάτες στεφάνια, ο θετός γιος του, γεννημένος στην Καλιφόρνια, άρχισε να ανεβαίνει στον θρόνο του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, σύμφωνα με Μεξικανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η άνοδος του 41χρονου Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες σηματοδοτεί την επίσημη στέψη της δυναστείας της οικογένειας Βαλένσια από το δυτικό Μεξικό στην κορυφή της οργάνωσης, η οποία είναι γνωστή για την παραστρατιωτική της ισχύ και την εδαφική της επέκταση, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται τώρα να αντιμετωπίσουν νομικά εμπόδια στην άμεση στοχοποίηση και συλλογή προσωπικών δεδομένων για τον Βαλένσια Γκονσάλες, λόγω του τόπου γέννησής του. Αυτό κινδυνεύει να δυσκολέψει μια σημαντική τακτική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ και την Ουάσιγκτον, η οποία βασίζεται όλο και περισσότερο σε πληροφορίες που παρέχονται από τον αμερικανικό στρατό, τις διωκτικές αρχές και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Με βάση τους κανόνες που ισχύουν για την παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών στο εξωτερικό, οι ΗΠΑ θα πρέπει συνήθως να λάβουν έγκριση από τον γενικό εισαγγελέα και επίσης να πείσουν ένα μυστικό δικαστήριο επιτήρησης ξένων πληροφοριών ότι ο Βαλένσια Γκονσάλες ενεργεί ως «πράκτορας ξένης δύναμης», όπως μιας διεθνούς τρομοκρατικής οργάνωσης. Παρότι αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν, οι πρόσθετες διαδικαστικές απαιτήσεις θα μπορούσαν να επιβραδύνουν μια επιχείρηση που εξελίσσεται ταχύτατα, ανέφεραν νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες, ο νέος αρχηγός, είναι θετός γιος του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού και ως «Ελ Μέντσο».

Παράλληλα, οι πράκτορες των διωκτικών αρχών είναι πιο περιορισμένοι στα ερευνητικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον Αμερικανών πολιτών και δεν επιτρέπεται από το Μεξικό να διεξάγουν επιχειρήσεις εντός της χώρας.

Η υψηλής ανάλυσης επιτήρηση που παρείχαν drones της CIA αποδείχθηκε καθοριστική για την εξόντωση του προηγούμενου αρχηγού, του Οσεγκέρα. Η μεξικανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών εντόπισε έναν άνδρα κοντά σε μία από τις ερωμένες του Οσεγκέρα, ο οποίος μετέφερε τη γυναίκα στην Ταπάλπα, μια κοινότητα αναψυχής στο δυτικό Μεξικό, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, στρατηγός Ρικάρδο Τρεβίγια.

Κατόπιν αιτήματος του Μεξικού, η CIA έστειλε ένα άοπλο drone Predator πάνω από ένα συγκρότημα εξοχικών κατοικιών στην Ταπάλπα, όπου παρατηρήθηκε ένας άνδρας να βγαίνει από όχημα και να αγκαλιάζει θερμά την ερωμένη του Οσεγκέρα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την επιχείρηση. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών συμπέραναν ότι ο άνδρας αυτός έπρεπε να είναι ο ίδιος ο Οσεγκέρα, γιατί ποιος άλλος θα τολμούσε να είναι τόσο οικείος με τη σύντροφο του capo; Μέσα σε λίγες ώρες, μεξικανικές ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κρησφύγετο, σκοτώνοντας τον Οσεγκέρα και οκτώ από τους σωματοφύλακές του.

Στοχευμένες δολοφονίες

Η αμερικανική υπηκοότητα του Βαλένσια Γκονσάλες θα ανέβαζε δραματικά το διακύβευμα, εάν ο Τραμπ προχωρούσε στην επανειλημμένα διατυπωμένη δημόσια επιθυμία του να πραγματοποιήσει στοχευμένες δολοφονίες Μεξικανών βαρόνων των ναρκωτικών. «Μπορεί η κυβέρνηση να σκοτώσει έναν Αμερικανό πολίτη στο εξωτερικό ή ακόμη και στο εσωτερικό χωρίς δίκη, εάν θεωρηθεί απειλή για τις ΗΠΑ;» διερωτήθηκε ο Στίβεν Κας, πρώην αξιωματούχος της CIA, ο οποίος υπηρέτησε επίσης επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν ως ανώτερος σύμβουλος του υφυπουργού Πληροφοριών στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα, επιθέσεις με drones της CIA σκότωσαν αρκετούς Αμερικανούς πολίτες, μεταξύ των οποίων και τον Ανουάρ αλ Αουλάκι, έναν κληρικό γεννημένο στο Νέο Μεξικό, ο οποίος εξελίχθηκε σε ηγετικό στέλεχος του παραρτήματος της Αλ Κάιντα στην Υεμένη.

Η νομική ομάδα του Ομπάμα είχε υποστηρίξει ότι η θανάτωση αυτή ήταν αναγκαία πράξη αυτοάμυνας, λέγοντας ότι ο επιχειρησιακός ρόλος του αλ Αουλάκι στην τρομοκρατική οργάνωση τον καθιστούσε νόμιμο στρατιωτικό στόχο τόσο βάσει του αμερικανικού όσο και του διεθνούς δικαίου.

Ιδιωτικά, κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι άλλοι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών και ο έφηβος γιος του αλ Αουλάκι, βρίσκονταν απλώς «στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή». Αγωγή για άδικο θάνατο που κατατέθηκε από συγγενείς απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή, ο οποίος δήλωσε ότι η υπόθεση έθετε σοβαρά συνταγματικά ζητήματα, αλλά θα έμπλεκε «ανεπίτρεπτα» το δικαστήριο «στην καρδιά του εκτελεστικού και στρατιωτικού σχεδιασμού και των σχετικών διαβουλεύσεων».

Από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε οκτώ εγκληματικές ομάδες της Λατινικής Αμερικής ως τρομοκρατικές οργανώσεις, ο αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 150 ανθρώπους, οι οποίοι, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ήταν «ναρκο-τρομοκράτες», πάνω σε ταχύπλοα στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό. Οργανώσεις δικαιωμάτων υποστήριξαν ότι οι θάνατοι αυτοί συνιστούν εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Η Σέινμπαουμ και ανώτεροι Μεξικανοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει προτάσεις για φονική στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά των καρτέλ σε μεξικανικό έδαφος, ενώ οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανατινάξει κανένα φερόμενο ως σκάφος λαθρεμπορίου στα χωρικά ύδατα της χώρας.

Ωστόσο, ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ συνεχίζουν να πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι έξι μεξικανικά καρτέλ φέρουν πλέον τον χαρακτηρισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης. Βλέποντας στην τηλεόραση τη βία να εξαπλώνεται σε όλο το Μεξικό μετά τον θάνατο του Οσεγκέρα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τηλεφώνησε στην πρόεδρο Σέινμπαουμ και της είπε ότι το Μεξικό έπρεπε να σταματήσει το χάος, προσφέροντας να στείλει αμερικανικές δυνάμεις για να πολεμήσουν τις συμμορίες ναρκωτικών.

Πρόσωπα που γνωρίζουν τη συνομιλία ανέφεραν ότι η Σέινμπαουμ κατεύνασε τον εξοργισμένο Τραμπ, αναγνωρίζοντας τη σημασία των αμερικανικών πληροφοριών στον εντοπισμό του Οσεγκέρα και λέγοντας ότι ο μεξικανικός στρατός είχε γρήγορα αποκαταστήσει την τάξη. Κατά την έναρξη στη Νότια Φλόριντα μιας νέας πρωτοβουλίας ασφαλείας με την ονομασία Shield of the Americas, η οποία συγκέντρωσε συντηρητικούς ηγέτες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λύση ποινικής δικαιοσύνης στο πρόβλημα των καρτέλ» και ότι αυτές οι οργανώσεις μπορούν να ηττηθούν μόνο με στρατιωτική ισχύ, «όπως πολεμήσαμε την Αλ Κάιντα και το ISIS με την αιχμή ενός εξαιρετικά φονικού δόρατος».

Σημείο χωρίς επιστροφή

Μεξικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η κυβέρνηση Σέινμπαουμ έχει πλέον φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή όσον αφορά τη διαχείριση των συνεπειών από τον θάνατο του αρχιμαφιόζου. Πολλοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν αυτό το καλοκαίρι στη Γουαδαλαχάρα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο, όπου το καρτέλ διατηρεί μονοπωλιακή επιρροή.

«Έχουμε μπει σε αυτή τη διαδρομή και δεν υπάρχει επιστροφή», δήλωσε ένας Μεξικανός αξιωματούχος. «Διαφορετικά, μπορούν να μας σκοτώσουν όλους».

Πολλοί Μεξικανοί φοβούνταν ένα κύμα δολοφονιών σε όλη τη χώρα από αντίπαλους υποδιοικητές του Χαλίσκο, που θα διεξήγαγαν έναν αιματηρό πόλεμο διαδοχής για τον έλεγχο της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του καρτέλ. Η οργάνωση αποκομίζει δισεκατομμύρια από τα δρομολόγια λαθρεμπορίου κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ. Τα μέλη της δραστηριοποιούνται επίσης στην παράνομη διακίνηση καυσίμων και στην εξαπάτηση ηλικιωμένων Αμερικανών μέσω συμφωνιών χρονομίσθωσης σε μεξικανικά τουριστικά ακίνητα.

Ωστόσο, ο Βαλένσια Γκονσάλες θεωρείται πλέον ο ηγέτης με τη μεγαλύτερη εσωτερική νομιμοποίηση ώστε να εξασφαλίσει μια ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας και να αποτρέψει τη διάσπαση των τεράστιων εδαφικών κτήσεων του Χαλίσκο, δήλωσε ο Εδουάρδο Γκερέρο, Μεξικανός σύμβουλος ασφαλείας.

Ο μεγαλύτερος βιολογικός γιος του Οσεγκέρα, ο Ρουμπέν Οσεγκέρα Γκονσάλες, επίσης γεννημένος στην Καλιφόρνια και Αμερικανός πολίτης, δεν ήταν διαθέσιμος για να λάβει αυτή την «προαγωγή»: πέρυσι καταδικάστηκε σε ισόβια από ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει τις εσωτερικές δυναμικές του καρτέλ ανέφερε ότι τουλάχιστον δύο ανώτεροι υπαρχηγοί έχουν συμφωνήσει να μην αμφισβητήσουν τη διεκδίκηση του θετού γιου του Οσεγκέρα στον θρόνο, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών είναι και ο Αουδίας «Ο Κηπουρός» Φλόρες, που ελέγχει μεγάλη έκταση του Χαλίσκο και άλλων δυτικών πολιτειών, με φορτηγά εξοπλισμένα με πολυβόλα διαμετρήματος .50. Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ προσφέρει αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψή του.

Ο Βαλένσια Γκονσάλες, γνωστός και με τα προσωνύμια «Baldy», «Bimbo» και «R-3», γεννήθηκε στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας. Και γι’ αυτόν προσφέρεται αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων από τις ΗΠΑ.

Προέρχεται επίσης από «βασιλική οικογένεια» εμπόρων ναρκωτικών και από τις δύο πλευρές της οικογένειάς του, ανέφερε ο Μαργαρίτο Φλόρες, πρώην κορυφαίος διακινητής ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ο οποίος κάποτε συνεργαζόταν με τον Οσεγκέρα. «Έχει pedigree», είπε ο Φλόρες, που σήμερα διατηρεί συμβουλευτική εταιρεία που εκπαιδεύει αστυνομικούς στο πώς να εντοπίζουν διακινητές.

Ο βιολογικός πατέρας του Βαλένσια Γκονσάλες, ο Αρμάντο Βαλένσια Κορνέλιο, ήταν ιδρυτής του Καρτέλ Μιλένιο τη δεκαετία του 1970. Γνωστός ως «Μαραντόνα», ο Βαλένσια Κορνέλιο αποφυλακίστηκε από αμερικανική φυλακή το 2020 για λόγους υγείας. Η μητέρα του, που στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Οσεγκέρα, είναι η Ροσαλίντα Γκονσάλες Βαλένσια, η οποία ανέβηκε στον κόσμο του εγκλήματος μέσω της συμμορίας «Κουίνις», που πήρε το όνομά της από έναν μικρό σκίουρο που αναπαράγεται γρήγορα. Οι «Κουίνις» εξελίχθηκαν σε έναν εκλεπτυσμένο χρηματοοικονομικό βραχίονα του καρτέλ του Χαλίσκο και υπήρξαν κλειδί για την επιτυχία της οργάνωσης εντός και εκτός Μεξικού.

Πολλοί κληρονόμοι οικογενειακών δυναστειών έχουν αναλάβει την ηγεσία μεξικανικών εγκληματικών οργανώσεων, όπως οι γιοι των φυλακισμένων ιδρυτών του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα. Και οι δύο οικογένειες εμπλέκονται σήμερα σε έναν αιματηρό πόλεμο για τον έλεγχο της Σιναλόα.

Μια πρόσφατη έκθεση της Γενικής Εισαγγελίας του Μεξικού περιγράφει τον Βαλένσια Γκονσάλες ως εξαιρετικά βίαιο. Ωστόσο, αξιωματούχοι που γνωρίζουν την εγκληματική οργάνωση εκτιμούν ότι θα προσπαθήσει να μείνει έξω από το οπτικό πεδίο των αμερικανικών διωκτικών αρχών μετά τον θάνατο του Οσεγκέρα.

Ο Βαλένσια Γκονσάλες ήταν ένας από τους ηγέτες των μονάδων Delta και Elite Group που ανέπτυξε το καρτέλ σε παραστρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων, με στόχο να εξασφαλίσει προσοδοφόρες διαδρομές και εδάφη σε ολόκληρη τη χώρα. Το καρτέλ του Χαλίσκο, γνωστό για τη στρατιωτική εκπαίδευση των εκτελεστών του, έχει σκοτώσει περισσότερους από 100 κρατικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου πρώην κυβερνήτη πολιτείας. Επίσης κατέρριψε στρατιωτικό ελικόπτερο το 2015.

Πριν από έξι χρόνια, δύο δωδεκάδες εκτελεστές του Χαλίσκο επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Ομάρ Γκαρθία Χάρφουτς, τότε επικεφαλής ασφαλείας της Πόλης του Μεξικού. Οι ένοπλοι γάζωσαν το θωρακισμένο αυτοκίνητό του με περισσότερες από 400 σφαίρες από αυτόματα τουφέκια Barrett, ενώ κινούνταν στη λεωφόρο-βιτρίνα της πρωτεύουσας. Ο κομψός Γκαρθία Χάρφουτς τραυματίστηκε τρεις φορές, αλλά επέζησε και έγινε στη συνέχεια ο ομοσπονδιακός υπουργός Ασφαλείας της Σέινμπαουμ και το πρόσωπο της μεξικανικής επίθεσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Περισσότερες από δύο δωδεκάδες λεγόμενες «ναρκο-μπαλάντες», δηλαδή παραδοσιακά μεξικανικά λαϊκά τραγούδια που εξυμνούν εμπόρους ναρκωτικών, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια υμνώντας τον Βαλένσια Γκονσάλες.

«Αν είσαι με το μέρος του, είναι πολύ καλός, αλλά αν βρεθείς απέναντί του, είναι ο ίδιος ο διάβολος», λέει ένα από αυτά.

Άλλες ναρκο-μπαλάντες που γράφτηκαν μετά τον θάνατο του Οσεγκέρα σκιαγραφούν μια αιματηρή εικόνα για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε έναν άγριο αγώνα διαδοχής, εάν ο Βαλένσια Γκονσάλες αποτύχει.

«Όταν έπεσε το αφεντικό, άρχισε η καταιγίδα, η περιοχή μοιράστηκε, με μολύβι και προδοσία», λέει ένα τραγούδι, του οποίου το βίντεο δείχνει μια φαντασμαγορική απεικόνιση του Οσεγκέρα στον ουρανό, με ενόπλους πλαισιωμένους από κοκόρια που πολεμούν. «Ένας άδειος θρόνος προκαλεί καταστροφή».

Φιμέ τζάμια και ίντερνετ που «κόλλαγε»

Ο πρεσβύτερος Οσεγκέρα και το καρτέλ του Χαλίσκο είχαν ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στην Ταπάλπα, όπου έγινε και η μαζική ανταλλαγή πυρών στην οποία τραυματίστηκε θανάσιμα. Κάτοικοι, φοβούμενοι να δώσουν το όνομά τους, ανέφεραν ότι κάθε λίγους μήνες εμφανίζονταν φάλαγγες από μεγάλα SUV με φιμέ τζάμια, μια σιωπηλή ανακοίνωση της παρουσίας βαρόνων των ναρκωτικών. Η σύνδεση στο ίντερνετ έπεφτε όταν οι βαρόνοι βρίσκονταν στην πόλη, πιθανότατα για να δυσχεραίνεται η επιτήρηση.

«Ήταν προφανές πότε βρισκόταν στην πόλη», είπε ένας κάτοικος, συνταξιούχος. «Έβλεπα φάλαγγα από 20 ή 30 SUV και παρατηρητές, με κινητό στο χέρι, έτοιμους να σημάνουν συναγερμό».

Μια μεγάλη σιδερένια πύλη σηματοδοτεί την είσοδο σε ένα κτήμα με δύο επαύλεις δίπλα σε πευκοδάση της Σιέρα Μάδρε, γύρω από την Ταπάλπα, ένα αγαπημένο σαββατοκυριακάτικο καταφύγιο για πλούσιους επιχειρηματίες της Γουαδαλαχάρα. Η πύλη είναι διακοσμημένη με ένα στρογγυλό ανάγλυφο μετάλλιο, σήμα κατατεθέν του Οσεγκέρα: δύο πετεινούς. Ο Οσεγκέρα, γνωστός και ως «Άρχοντας των Μαχόμενων Πετεινών» λόγω της αγάπης του για το άθλημα, κρυβόταν σε ένα από τα σπίτια του κτήματος τις τελευταίες του ημέρες.

Την Κυριακή που σκοτώθηκε, πυρά από το σπίτι, το οποίο τώρα είναι άδειο, χτύπησαν ένα από τα ελικόπτερα, αναγκάζοντάς το να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τη συμπλοκή.

Όχι μακριά από την πύλη βρίσκονται τα αποκαΐδια δύο καμένων αυτοκινήτων. Τα πτώματα απομακρύνθηκαν από τα οχήματα από τις αρχές μετά τη μάχη, σύμφωνα με έναν τοπικό εργάτη οικοδομών, ο οποίος είπε ότι έγινε μάρτυρας της καταδίωξης που οδήγησε στον θάνατο του Οσεγκέρα. Λίγες εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα από το σπίτι υπάρχει μια περιφραγμένη κοινότητα με περίπου 10 άδειες εξοχικές κατοικίες. Τρεις ημέρες μετά την ανταλλαγή πυρών, οι πύλες ήταν ορθάνοιχτες και οι κουρτίνες κυμάτιζαν στον αέρα. Ρούχα, φάρμακα, τρόφιμα, παπούτσια, κουβέρτες και σεντόνια ήταν σκορπισμένα στα πατώματα και στα τραπέζια, ένδειξη μιας βιαστικής έρευνας.

Σε ένα από τα σπίτια, δύο δωδεκάδες κάλυκες διαμετρήματος .50 ήταν σκορπισμένοι σε μια βεράντα. Ωστόσο, καμία τρύπα από σφαίρα δεν φαίνεται στους τοίχους κανενός από τα σπίτια. Μία μόνο σφαίρα είχε μείνει πίσω σε κατοικία με πολυτελή τραπεζαρία, ψηλό ταβάνι και τοίχο διακοσμημένο με κυνηγετικά τρόπαια, ανάμεσά τους ταριχευμένα κεφάλια ζέβρας, αντιλόπης και γαζέλας.

Οι εταιρείες που κατείχαν την περιφραγμένη αυτή κοινότητα μπήκαν το 2015 στη μαύρη λίστα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, πράγμα που τους απαγορεύει να συναλλάσσονται με Αμερικανούς πολίτες ή εταιρείες, λόγω των φερόμενων δεσμών τους με το καρτέλ του Χαλίσκο.

Όποιος κι αν τις ηγείται, τα καρτέλ είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να ασκούν επιρροή σε πολλούς Μεξικανούς. Ορισμένοι φτωχοί κάτοικοι επαινούν τον Οσεγκέρα και άλλους βαρόνους ναρκωτικών, επειδή προσφέρουν δουλειά στους ντόπιους και βοηθούν με τρόπους που φτάνουν από τη διάνοιξη πηγαδιών έως τη χρηματοδότηση των παραδοσιακών τοπικών γιορτών.

«Κάνουν περισσότερα για τον κόσμο απ’ ό,τι κάνει η κυβέρνηση», είπε ο τοπικός εργάτης οικοδομών.