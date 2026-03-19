Ο-Λευκός-Οίκος-αποκλείει-την-επιβολή-απαγόρευσης-στις-εξαγωγές-πετρελαίου

Ο Λευκός Οίκος αποκλείει την επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς αναζητά τρόπους για να μειώσει την άνοδο των τιμών της ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης στο CNN.

Η προοπτική του περιορισμού των εξαγωγών είχε αντιμετωπίσει την οργισμένη αντίδραση των στελεχών της αμερικανικής ενέργειας, τα οποία εδώ και καιρό υποστηρίζουν ότι αυτό θα αποκόψει βασικές γραμμές εφοδιασμού προς τους ξένους συμμάχους και θα προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ συναντήθηκαν νωρίτερα σήμερα με κορυφαία στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών.

Άρσηκυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο «εν πλω»

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν αρχικά σταθμίσει την απαγόρευση ως μία από μια σειρά προτάσεων με στόχο την άμβλυνση της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου που έχει οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες τιμές της αμερικανικής βενζίνης.

Όμως η κυβέρνηση έχει έκτοτε αναζητήσει άλλες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής άρσης ορισμένων κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο εν πλω και της απελευθέρωσης περισσότερου πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ.

Η άρση της απαγόρευσης που ίσχυε από το 1975 έως το 2015

Οι αμερικανικές εξαγωγές αργού πετρελαίου είχαν ουσιαστικά απαγορευτεί από το 1975 έως το 2015, έως ότου η πετρελαϊκή έκρηξη της χώρας ήρε την απαγόρευση και επέτρεψε τις εξαγωγές.

Οι αντίπαλοι της επαναφοράς της απαγόρευσης έχουν επικαλεστεί μελέτες που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αμερικανικές εξαγωγές συνέβαλαν στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και ότι η αυξημένη διαθεσιμότητα πετρελαίου συνέβαλε στη μείωση των τιμών στις παγκόσμιες αγορές και, στη συνέχεια, των τιμών της βενζίνης τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.