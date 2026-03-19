Ο τελευταίος χορός του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου – «Έσχατο μέσο οι διαγραφές» διαμηνύει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η τελευταία ομιλία του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το βήμα της Ολομέλειας στη Βουλή αναμένεται να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα της πράσινης παράταξης. Ο Αρκάς βουλευτής έδωσε και χθες το παρών στην αίθουσα του κοινοβουλίου όπου και ψήφισε τον Πάρι Κουκουλόπουλο που θα πάρει τη θέση του ως αντιπρόεδρος.

Στα πηγαδάκια συζητήθηκε έντονα το γεγονός ότι στάθηκε όρθιος και για λίγη ώρα κοντά στα έδρανα του ΚΚΕ και δεν πλησίασε τα μπροστινά έδρανα με τους συντρόφους του στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, αποχαιρέτησε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στους οποίους τόνισε ότι «Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα. Το θέμα είναι οι εκλογές. Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές». Στο ερώτημα που του απηύθυναν οι δημοσιογράφοι για το αν θα τον ξαναδούν στη Βουλή ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απάντησε «υπομονή», ενώ δεν είχε κάποια απάντηση να δώσει για τον αν είναι ακόμα μέλος του ΠΑΣΟΚ και παρέπεμψε τους δημοσιογράφους να ρωτήσουν το κόμμα.

Νίκος Ανδρουλάκης :Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, αλλά άλλης στρατηγικής

O Νίκος Ανδρουλάκης κληθείς να απαντήσει για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου τόνισε ότι είναι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές, ωστόσο δεν δέχεται να πυροβολούν τη συλλογική προσπάθεια.

«Όταν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με εμπειρία, τη μέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητείται η δικαστική απόφαση που με δικαιώνει και καταδικάζει το παρακράτος των υποκλοπών, που την προηγούμενη έφερε η ΝΔ το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που την εξέθετε ανεπανόρθωτα. Που την επόμενη μέρα συζητάμε τη συμφωνία της Chevron και δεν λέμε μια κουβέντα για όλα αυτά, αλλά μιλάμε μόνο για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ ώστε η ΝΔ να πάρει αυτά… Αντί να συζητάμε τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συζητάμε πάλι τα εσωκομματικά δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής. Δεν δέχομαι κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο Mega.

O Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι οι διαγραφές είναι το έσχατο μέσο, με πολλούς να διαβάζουν τη φράση ως προειδοποίηση και εσωκομματικό καμπανάκι.

«Είμαι 5 χρόνια πρόεδρος και το ξαναλέω, έχω τις λιγότερες διαγραφές, άρα δεν είναι η στρατηγική μου ούτε η προτεραιότητά μου. Είναι το έσχατο μέσο όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εννέα ημέρες πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου, η επιμονή του Χάρη Δούκα να ζητεί ψήφισμα που θα αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ανεβάζει συνεχώς το εσωκομματικό θερμόμετρο στη Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναφέρει ότι τα ζητήματα αυτά έχουν λήξει και θα λήξουν ακόμα πιο καθαρά στο συνέδριο του κόμματος.

«Ο κ. Δούκας προφανέστατα προσπαθεί να βρει κάτι για να έχει μια ατζέντα στο συνέδριο. Έχει περιεχόμενο αυτή η ατζέντα; Όταν όλο το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά λέμε ότι πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει, ότι η πολιτική αλλαγή περνά από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής, νομίζω κρούει συνεχώς ανοιχτές πόρτες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Νέος αντιπρόεδρος της Βουλής με 255 ψήφους, στη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εξελέγη ο Πάρις Κουκουλόπουλος.

- sofokleous10.gr

