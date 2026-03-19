Ο Τραμπ κρατά ανοιχτό το χαρτί των χερσαίων δυνάμεων καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος με το Ιράν

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών για την ενίσχυση της επιχείρησής της στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για πιθανά επόμενα βήματα στην εκστρατεία του κατά του Ιράν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και τρία πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αναπτύξεις αυτές θα μπορούσαν να προσφέρουν στον Τραμπ πρόσθετες επιλογές, τη στιγμή που εξετάζει την επέκταση των αμερικανικών επιχειρήσεων, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη εισέλθει στην τρίτη του εβδομάδα.

Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν και τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης των πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ, μια αποστολή που, σύμφωνα με τις πηγές, θα υλοποιούνταν κυρίως με αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις. Ωστόσο, η ασφάλεια των Στενών θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στις ιρανικές ακτές, ανέφεραν τέσσερις πηγές, ανάμεσά τους δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Reuters παρείχε ανωνυμία στις πηγές, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν για στρατιωτικό σχεδιασμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης συζητήσει επιλογές για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο ιρανικό νησί Χαργκ, από το οποίο διακινείται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους. Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς το Ιράν έχει τη δυνατότητα να πλήξει το νησί με πυραύλους και drones.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων στο νησί στις 13 Μαρτίου, ενώ ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα πλήξει και τις κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές του. Ωστόσο, λόγω της ζωτικής σημασίας του νησιού για την ιρανική οικονομία, ο έλεγχός του πιθανότατα θα θεωρούνταν καλύτερη επιλογή από την καταστροφή του, εκτιμούν στρατιωτικοί ειδικοί.

Οποιαδήποτε χρήση αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων —ακόμη και για περιορισμένη αποστολή— θα μπορούσε να ενέχει σημαντικό πολιτικό ρίσκο για τον Τραμπ, δεδομένης της χαμηλής στήριξης της αμερικανικής κοινής γνώμης στην εκστρατεία κατά του Ιράν, αλλά και των προεκλογικών του δεσμεύσεων να αποφύγει να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επίσης συζητήσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων για την ασφάλεια των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι πηγές δεν θεωρούν ότι επίκειται άμεσα ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων οπουδήποτε στο Ιράν, αλλά αρνήθηκαν να συζητήσουν λεπτομέρειες του αμερικανικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιχείρηση ασφάλειας των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και επικίνδυνη, ακόμη και για τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε:

«Δεν έχει ληφθεί αυτή τη στιγμή καμία απόφαση για αποστολή χερσαίων δυνάμεων, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ, με σωφροσύνη, διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του.

Ο πρόεδρος είναι επικεντρωμένος στην επίτευξη όλων των καθορισμένων στόχων της Επιχείρησης Epic Fury: να καταστρέψει την ικανότητα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, να εξουδετερώσει το ναυτικό του, να διασφαλίσει ότι οι τρομοκρατικές του πληρεξούσιες δυνάμεις δεν θα μπορούν να αποσταθεροποιούν την περιοχή και να εγγυηθεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι συζητήσεις αυτές γίνονται ενώ ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να πλήττει το ιρανικό ναυτικό, τα αποθέματα πυραύλων και drones, καθώς και τη βιομηχανία άμυνας της χώρας.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερα από 7.800 πλήγματα από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και έχουν προκαλέσει ζημιές ή έχουν καταστρέψει περισσότερα από 120 ιρανικά σκάφη έως τώρα, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία εποπτεύει περίπου 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανικές απώλειες

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι στόχοι του υπερβαίνουν την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Οι χερσαίες δυνάμεις θα μπορούσαν να διευρύνουν τις επιλογές του για την επίτευξη αυτών των στόχων, αλλά συνοδεύονται από σοβαρό ρίσκο. Ακόμη και χωρίς άμεση χερσαία σύγκρουση στο Ιράν, 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν ήδη σκοτωθεί στον πόλεμο και περίπου 200 έχουν τραυματιστεί, αν και η συντριπτική πλειονότητα των τραυματισμών ήταν ελαφρά, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Για χρόνια, ο Τραμπ κατηγορούσε τους προκατόχους του για εμπλοκή σε πολέμους και υποσχόταν ότι θα κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες έξω από ξένες συγκρούσεις. Πιο πρόσφατα, όμως, απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής «στρατιωτικών δυνάμεων επί του εδάφους» στο Ιράν.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο Reuters ότι ο Τραμπ έχει στη διάθεσή του διάφορες επιλογές για την απόκτηση του ιρανικού πυρηνικού υλικού, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα προχωρήσει.

«Σίγουρα υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να αποκτηθεί», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας:

«Δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση».

Σε γραπτή κατάθεσή της προς τους νομοθέτες την Τετάρτη, η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ ανέφερε ότι το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν είχε «εξαλειφθεί» από τα πλήγματα του Ιουνίου και ότι οι είσοδοι αυτών των υπόγειων εγκαταστάσεων είχαν «θαφτεί και σφραγιστεί με τσιμέντο».

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι συζητήσεις για αμερικανικές ενισχύσεις υπερβαίνουν την άφιξη την επόμενη εβδομάδα στη Μέση Ανατολή μιας Amphibious Ready Group, μαζί με την αντίστοιχη Marine Expeditionary Unit, που περιλαμβάνει περισσότερους από 2.000 πεζοναύτες.

Ωστόσο, μία από τις πηγές σημείωσε ότι ο αμερικανικός στρατός χάνει σημαντικό αριθμό δυνάμεων λόγω της απόφασης να σταλεί το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford στην Ελλάδα για εργασίες συντήρησης, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο.

Ο Τραμπ έχει επίσης ταλαντευτεί ως προς το αν οι ΗΠΑ πρέπει να διασφαλίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αφού αρχικά είχε δηλώσει ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει πλοία, στη συνέχεια κάλεσε και άλλες χώρες να συμβάλουν στο άνοιγμα αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Καθώς το ενδιαφέρον των συμμάχων ήταν περιορισμένο, ο Τραμπ άφησε την Τετάρτη να εννοηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης.

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν “τελειώναμε” ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν —εμείς δεν το χρησιμοποιούμε— να είναι υπεύθυνες για αυτό που αποκαλούν “Στενό”;», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

