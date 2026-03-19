Ο-Τραμπ-προειδοποιεί-για-καταστροφή-του-«south-pars»-αν-το-Ιράν-συνεχίσει-τις-επιθέσεις-στο-Κατάρ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν ολοκληρωτικά το πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς (South Pars Gas Field) του Ιράν εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις στο Κατάρ ή κλιμακώσει την κατάσταση στην περιοχή.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε την ισραηλινή επίθεση στο στρατηγικής σημασίας πεδίο φυσικού αερίου του Ιράν, τονίζοντας ότι αυτή στάλθηκε ως «μήνυμα» προς το Ιράν για τις ενέργειές του στο Στενό του Ορμούζ.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Το Ισραήλ, από οργή για όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, επιτέθηκε με βία σε μια σημαντική εγκατάσταση γνωστή ως το πεδίο φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ένα σχετικά μικρό τμήμα του πεδίου χτυπήθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία γνώση για αυτήν την επίθεση και το Κατάρ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή, ούτε γνώριζε ότι επρόκειτο να συμβεί. Δυστυχώς, το Ιράν δεν γνώριζε αυτό ή οποιαδήποτε από τα σχετικά γεγονότα που αφορούσαν την επίθεση στο South Pars και άδικα και αβάσιμα επιτέθηκε σε μια μέρος της εγκατάστασης LNG του Κατάρ. Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ στο εξαιρετικά σημαντικό και αξιόλογο πεδίο south pars, εκτός αν το Ιράν, αφελώς, αποφασίσει να επιτεθεί στο πολύ αθώο Κατάρ – σε αυτήν την περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ή χωρίς τη βοήθεια ή συγκατάθεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με μια δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει. Δεν θέλω να επιτρέψω αυτήν την καταστροφή λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που θα έχει για το μέλλον του Ιράν, ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΟ LNG ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ δεχθεί ξανά επίθεση, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Η ισραηλινή επίθεση στο South Pars και η αντίδραση του Τραμπ

Η επίθεση από το Ισραήλ στο South Pars, το μεγαλύτερο πεδίο φυσικού αερίου του Ιράν, προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και έφερε την Ουάσινγκτον να την υποστηρίξει ως μία «αυστηρή προειδοποίηση» προς την Τεχεράνη. Ο Τραμπ, σύμφωνα - τη Wall Street Journal (WSJ), ήταν ενήμερος για την επίθεση πριν πραγματοποιηθεί και θεωρεί ότι το μήνυμα εστάλη αποτελεσματικά στην Ιρανική κυβέρνηση λόγω του μπλοκαρίσματος του Στενού του Ορμούζ.

Η αμερικανική κυβέρνηση, ενώ στηρίζει την επίθεση ως απάντηση στην ιρανική στρατηγική να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, επισημαίνει ότι ο Τραμπ είναι αντίθετος με περαιτέρω πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, εκτός αν το Ιράν συνεχίσει να κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή.

Τραμπ: «Δεν επιθυμώ περισσότερες επιθέσεις»

Ο Τραμπ, παρά την υποστήριξή του για την επίθεση του Ισραήλ, επανέλαβε την επιθυμία του να αποφευχθούν περαιτέρω πλήγματα στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν συνεχίσει να επιτίθεται στο Κατάρ ή να κλιμακώσει τις ενέργειές του στο Στενό του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να καταστρέψουν το South Pars Gas Field με μια αμείλικτη στρατιωτική αντίδραση.

Η επίθεση του Ισραήλ στο South Pars και η αντίδραση του Τραμπ αποκαλύπτουν τις στρατηγικές επιδιώξεις των ΗΠΑ για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου. Ο Τραμπ, αν και αρχικά στήριξε την επιχείρηση ως αναγκαία απάντηση στο ιρανικό μπλοκάρισμα, υπογραμμίζει ότι δεν θέλει να προχωρήσει σε κλιμάκωση χωρίς λόγο.

Ποιο είναι το South Pars Gas Field

Το South Pars Gas Field (γνωστό και ως North Dome στη Σαουδική Αραβία) είναι το μεγαλύτερο πεδίο φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο εκτείνεται στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου, κοντά στα σύνορα του Ιράν και του Κατάρ. Το πεδίο καλύπτει μια έκταση 3.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιέχει τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου και συμπυκνωμένων υδρογονανθράκων.

Η εξόρυξη του South Pars ξεκίνησε από το Ιράν και το Κατάρ από τη δεκαετία του 1990 και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Αν και το πεδίο είναι κοινό για τις δύο χώρες, το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων, και ονομάζεται South Pars από την ιρανική πλευρά, ενώ η περιοχή που βρίσκεται στην πλευρά του Κατάρ ονομάζεται North Dome.

Αυτό το πεδίο θεωρείται στρατηγικής σημασίας τόσο για το Ιράν όσο και για το Κατάρ, καθώς παρέχει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου για εξαγωγή και ενεργειακή κάλυψη, τόσο για τις εσωτερικές ανάγκες όσο και για τη διεθνή αγορά. Η σημασία του South Pars για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομία της περιοχής το καθιστά αντικείμενο συνεχούς γεωπολιτικής σημασίας και διαφωνιών, κυρίως σχετικά με τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τις στρατηγικές του ελέγχου.

Το πεδίο South Pars είναι ζωτικής σημασίας και για το Ιράν, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πηγές ενέργειας για την οικονομία του, ενώ έχει υπάρξει πεδίο στρατηγικών αντιπαραθέσεων με τις δυτικές χώρες, καθώς οι εξαγωγές φυσικού αερίου από την περιοχή είναι σημαντικές για το καθεστώς του Ιράν.