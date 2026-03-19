Πιερρακάκης:-«Πρέπει-να-εστιάσουμε-στο-πώς-θα-στηρίξουμε-τα-νοικοκυριά,-τις-επιχειρήσεις-και-τους-πολίτες»

Μήνυμα πως «δεν είναι ώρα για δισταγμούς» αλλά «για αποφάσεις» έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας πως: «πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες» ενώ συμπλήρωσε πως: «αν υπάρχει μία λέξη που καθορίζει τη σημερινή συγκυρία και που να αποτυπώνει το “εδώ και τώρα”, αυτή είναι η αβεβαιότητα».

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειές της έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, τόσο ως προς το κόστος της ενέργειας και των βασικών αγαθών, όσο και ως προς το αίσθημα ασφαλείας τους» ανέφερε και πρόσθεσε: «Τόσο η διάρκεια της κρίσης όσο και το μέγεθος της αναταραχής που αυτή θα προκαλέσει στην οικονομία θα καθορίσουν την ένταση και τη φύση της ευρωπαϊκής απάντησης».

«Είναι αυτονόητο ότι ο αντίκτυπος στο εμπόριο, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στο συνολικό οικονομικό αποτύπωμα είναι στοιχεία που παρακολουθούμε στενά ως Ευρωπαίοι. Η διαχείριση της κρίσης είναι προφανώς καίριας σημασίας, υπαρξιακής ουσιαστικά, και όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια κρίση πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα στηρίξουμε με τον βέλτιστο τρόπο τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες» συμπλήρωσε.

«Ωστόσο, θα έλεγα ότι εξίσου σημαντικό, και ίσως ακόμη περισσότερο, είναι η θωράκιση των θεμελίων των οικονομιών μας σε βάθος χρόνου. Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα, σήμερα θα ενημερώσω τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για το έργο του Eurogroup και ιδιαίτερα για τα επόμενα βήματα. Έχουμε έναν κοινό και πολύ σαφή στόχο: να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης» εκτίμησε.

«Και αυτό θα το πετύχουμε με την άρση των εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την κινητοποίηση ανενεργών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις, την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας» συνέχισε.

«Αν έπρεπε να το συνοψίσω σε μία φράση: Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και ξέρουμε και πώς να το κάνουμε. Και τα τρία απαραίτητα στοιχεία είναι η αποφασιστικότητα, η αίσθηση καθήκοντος και πάνω απ’ όλα η ταχύτητα. Δεν είναι ώρα για δισταγμούς. Είναι ώρα για αποφάσεις» πρόσθεσε ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι το διάστημα στο οποίο θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για τη βέλτιστη αντίδραση στην κρίση, ενώ τόνισε την ύπαρξη κοινής αίσθησης επείγοντος μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών.

«Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κρίση, θα καθοριστεί αν οι απαντήσεις θα είναι κυρίως εθνικές ή περισσότερο ευρωπαϊκές», σημείωσε, επισημαίνοντας καταληκτικά πως: «Η διάρκεια και το μέγεθος της διαταραχής στην οικονομία θα καθορίσουν ποια εργαλειοθήκη θα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε την εμπειρία του 2022 καθώς και τις απόψεις των κρατών-μελών».