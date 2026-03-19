Πώς-θα-πληρωθούν-οι-μισθωτοί-που-δουλεύουν-την-25η-Μαρτίου

Με ανακοίνωση της η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζόμενων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ), www.kepea.gr για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 25ης Μαρτίου.

Για τους εργαζόμενους η 25η Μαρτίου έχει καθοριστεί βάση νόμου ως υποχρεωτική αργία κατά την οποία απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, με εξαίρεση εκείνες που λειτουργούν νόμιμα Κυριακές και στις υποχρεωτικές αργίες.

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν την 25η Μαρτίου

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το καθορισμένο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με αυτό τον τρόπο, ενώ όσοι αμείβονται με μισθό θα λάβουν κανονικά τον καταβαλλόμενο μηνιαίο μισθό τους.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν την 25η Μαρτίου

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 25η Μαρτίου ισχύουν τα εξής:

αν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν. αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Παράλληλα, η ΓΣΣΕ επισημαίνει τα εξής: