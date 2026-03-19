«Σε-ελεύθερη-πτώση»-η-Ασία-ελέω-fed,-πετρελαίου-και-γεωπολιτικών-εντάσεων

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Πέμπτη (19/3), ακολουθώντας τις απώλειες στη Wall Street, όπου ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κατέγραψε νέο χαμηλό κλείσιμο για το τρέχον έτος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ (18/3), η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,5%–3,75%, με τον πρόεδρό της, Jerome Powell, να περιορίζει τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων, δηλώνοντας ότι ο πληθωρισμός δεν υποχωρεί όσο «αναμενόταν».

Ο δείκτης τιμών παραγωγού -που αποτυπώνει τις μεταβολές στις τιμές χονδρικής- αυξήθηκε κατά 0,7% τον Φεβρουάριο, σημαντικά πάνω από το 0,3% που είχαν εκτιμήσει οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Dow Jones.

Παρά τα παραπάνω, το λεγόμενο «dot plot» της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας εξακολουθεί να προβλέπει μία μείωση επιτοκίων το 2026 και ακόμη μία το 2027, αν και ο ακριβής χρόνος παραμένει ασαφής.

Ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να εντείνει τις ανησυχίες για την ενέργεια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη Brent ενισχύθηκαν κατά 5,5%, φτάνοντας τα 113,33 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωνε άνοδο 0,91% στα 97,2 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι οι επενδυτές στην Ασία αξιολόγησαν επίσης την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας, η οποία -όπως αναμενόταν- διατήρησε τα επιτόκια στο 0,75%.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 2,73% και έκλεισε στις 5.763,22 μονάδες, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί τριών συνεδριάσεων, αφού είχε καταγράψει την καλύτερη επίδοση στην περιοχή την Τετάρτη. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε μικρότερη πτώση 1,79%, κλείνοντας στις 1.143,48 μονάδες.

Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών Samsung Electronics και SK Hynix κατέγραψαν απώλειες 3,84% και 4,07% αντίστοιχα.

Το νοτιοκορεατικό γουόν ξεπέρασε προσωρινά το επίπεδο των 1.500 έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, γεγονός που οδήγησε τον υπουργό Οικονομικών Koo Yun-cheol να δηλώσει την Τετάρτη ότι οι αρχές βρίσκονται σε «αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος», σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 3,57% στις 53,266.50 μονάδες, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στην Ασία, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε πτώση 2,91% στις 3.609,4 μονάδες.

Στην Αυστραλία τώρα, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,65%, κλείνοντας στις 8.497,8 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2025.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 1,94% στις 25,520.50 μονάδες, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 1,57%.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 κατέγραψε πτώση 2,18% κλείνοντας στις 23,259.00 μονάδες, όπως και ο BSE Sensex, που υποχώρησε κατά 2,23%.

Κλείνοντας να σημειωθεί ότι οι μετοχές της ινδικής HDFC Bank σημείωσαν πτώση 5% την Πέμπτη, μετά την παραίτηση του Atanu Chakraborty, μερικής απασχόλησης προέδρου της τράπεζας, ο οποίος είχε επισημάνει ζητήματα διακυβέρνησης και δεοντολογίας στο εσωτερικό του οργανισμού.