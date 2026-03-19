Σε-ελεύθερη-πτώση-η-wall-street-εν-μέσω-αβεβαιότητας-στο-Ιράν

Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη (19/3), ενώ οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς η Wall Street παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow χάνει 0,66% στις 45.922,16 μονάδες, ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,80% στις 6.573,11 μονάδες και ο Nasdaq βυθίζεται κατά 1,12% στις 21.910,31 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, εκτινάσσονται κατά 4,38% στα 112,07 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) ενισχύονται κατά 1,37% στα 96,75 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου ακολούθησε επίθεση του Ιράν σε κρίσιμη εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, καθώς και επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν. Στη συνέχεια, το Ιράν ανταπέδωσε πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν υπάρξουν νέες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Κατάρ, οι ΗΠΑ θα «καταστρέψουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars».

«Το βασικό δίλημμα παραμένει το ίδιο: οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν “κερδίσει” τον πόλεμο με τη συμβατική έννοια, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει στρατιωτική λύση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι η ναυσιπλοΐα δεν πρόκειται να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς χωρίς κάποια διπλωματική λύση — και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

Στο μεταξύ, η μετοχή της Micron Technology δέχτηκε πιέσεις, καταγράφοντας πτώση 7%. Αναλυτές της Citi απέδωσαν την κίνηση κυρίως σε «ρευστοποιήσεις κερδών», δεδομένου ότι η έλλειψη στην προσφορά μνημών είχε συμβάλει σχεδόν στον τριπλασιασμό των εσόδων της εταιρείας στο τελευταίο τρίμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια ιδιαίτερα αρνητική συνεδρίαση. Την Τετάρτη, ο Dow κατρακύλησε περίπου 768 μονάδες (1,6%), καταγράφοντας νέο χαμηλό έτους. Ο δείκτης έκλεισε μάλιστα κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ένα τεχνικό επίπεδο που υποδηλώνει αρνητική μακροπρόθεσμη τάση. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ ο Nasdaq Composite έχασε 1,5%.

Η πτώση ήρθε μετά από απροσδόκητα υψηλό δείκτη τιμών παραγωγού και αυξημένες πληθωριστικές προσδοκίες από τη Fed, ενισχύοντας τους φόβους ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει την αμερικανική οικονομία σε στασιμοπληθωρισμό — δηλαδή περίοδο χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού.

Παράλληλα, μειώθηκαν οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων, αν και η Fed εξακολουθεί να σηματοδοτεί μία πιθανή μείωση εντός του έτους. Οι αγορές εκτιμούν πλέον με πιθανότητα σχεδόν 80% ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια το 2026, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Οι επενδυτές διατηρούν ελπίδες ότι η αγορά θα ανακάμψει, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση αποτελούν θετικούς παράγοντες. Ωστόσο, προς το παρόν, ο βασικός παράγοντας αβεβαιότητας παραμένει η διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση. Αν παραταθεί σημαντικά, τότε οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό και ενδεχομένως στην ανάπτυξη είναι αυτές που θα πλήξουν την αγορά», δήλωσε ο Venu Krishna της Barclays στο CNBC. «Δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο. Δεν αποτελεί το βασικό μας σενάριο. Προς το παρόν, απλώς ελπίζουμε για το καλύτερο».