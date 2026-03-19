Στις 10:30 η κρίσιμη συνάντηση Θεοδωρικάκου με τους βενζινοπώλες – Σε τροχιά κινητοποιήσεων

Στις 10:30 θα λάβει χώρα η συνάντηση των βενζινοπωλών με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο η οποία αναμένεται να κρίνει εάν ο κλάδος θα προβεί σε κινητοποιήσεις.

Χθες η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πραγματοποίησε έκτακτη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή 31 Ενώσεων Μελών της σχετικά με το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η Κυβέρνηση, το οποίο μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026 – όπως τονίζουν- «καθιστά τα πρατήριά μας μη βιώσιμα».

Μάλιστα, πάρθηκε ομόφωνα απόφαση για κινητοποιήσεις του κλάδου, η έναρξη των οποίων θα εξαρτηθεί μετά τη συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τα αποτελέσματα αυτής.

Τη συνέλευση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου ο οποίος «εξέφρασε τη στήριξη του στον αγώνα του κλάδου μας και στο δίκαιο των αιτημάτων μας» όπως υπογραμμίζεται.

Ουρές στα βενζινάδικα της Λέσβου

Υπενθυμίζεται πως προηγήθηκε το επ’ αόριστον κλείσιμο των πρατηρίων υγρών καυσίμων της Λέσβου από σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου.

Οι πρατηριούχοι της Λέσβου κλείνουν τα πρατήριά τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων».

Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές από χθες το πρωί στα πρατήρια καυσίμων, καθώς οι οδηγοί έσπευσαν να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους πριν από το κλείσιμο των βενζινάδικων. Οι πρατηριούχοι διεκδικούν την αύξηση του ανώτατου ορίου πλαφόν από 12 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.