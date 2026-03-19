Συγκρατημένες απώλειες στη Wall Street με το βλέμμα στον πόλεμο – Τάσεις σταθεροποίησης στο πετρέλαιο

Οι αμερικανικές μετοχές περιόρισαν τις απώλειές τους την Πέμπτη (19/3), ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς η Wall Street παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,44% στις 46.022,14 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε ζημιές 0,24% στις 6.608,55 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με απώλειες 0,28% στις 22.090,69 μονάδες.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε ότι το Ισραήλ συνδράμει τις ΗΠΑ με πληροφορίες και άλλα μέσα για το άνοιγμα των Στενών του Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει χάσει την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου και κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος ίσως τελειώσει νωρίτερα απ’ ό,τι αναμένεται.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια αργού πετρελαίου West Texas Intermediate διαμορφώθηκαν κοντά στα 94,65 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση περίπου 0,88%, ενώ το Brent crude παρουσίασε ήπια άνοδο 0,41% σε ημερήσια βάση στη ζώνη των 107 δολαρίων το βαρέλι,

Νωρίτερα, οι διεθνείς τιμές είχαν εκτιναχθεί μετά από επίθεση του Ιράν σε βασική εγκατάσταση εξαγωγής LNG στο Κατάρ, ως αντίποινα για ισραηλινό πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι αν δεχθούν νέα πλήγματα εγκαταστάσεις στο Κατάρ, οι ΗΠΑ θα πλήξουν εκτεταμένα το κοίτασμα South Pars.

Παράλληλα, παραμένει κρίσιμο ζήτημα η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν διακοπεί. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία δήλωσαν έτοιμοι να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν και αρχικά υπήρχε η εκτίμηση πως η κρίση θα λήξει γρήγορα, πλέον αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και ότι οι τιμές των εμπορευμάτων δεν θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα.

Τέλος, στον τεχνολογικό κλάδο, η Micron Technology σημείωσε πτώση 2%, με αναλυτές να αποδίδουν την κίνηση κυρίως σε ρευστοποιήσεις κερδών μετά από ισχυρή άνοδο εσόδων.