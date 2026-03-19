Φρένο-στο-ράλι-τιμών-στα-καύσιμα-βάζει-ο-Μερτς

Σε μια προσπάθεια να ελέγξει το ράλι στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες εκτοξεύθηκαν με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν σπάζοντας το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, η γερμανική κυβέρνηση κατέθεσε σήμερα σχετικό νομοσχέδιο στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Βάσει του νομοσχεδίου στα πρατήρια καυσίμων θα επιτρέπεται στο εξής να αυξάνουν τις τιμές τους μόνο μία φορά την ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, με τις μειώσεις να παραμένουν πάντα δυνατές. Προβλέπονται επίσης περισσότερες αρμοδιότητες στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά των Καρτέλ για να ελέγχει και να σταματά άμεσα αυξήσεις τιμών στη χονδρική αγορά. Το κατά πόσο ο νέος νόμος θα συγκρατήσει την ανοδική πορεία των τιμών καυσίμων παραμένει αμφιλεγόμενο.

Από την πλευρά της η αντιπολίτευση θεωρεί ότι το νομοσχέδιο δεν αρκεί για να περιοριστούν οι τιμές καυσίμων. Πράσινοι και Αριστερά ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, καθώς και να μειωθεί η τιμή του μηνιαίου εισιτηρίου απεριορίστων μετακινήσεων στη Γερμανία (Deutschlandticket) από τα 63 ευρώ σε 9 ευρώ. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία ζητά μείωση του φόρου καυσίμων.

Οι τιμές καυσίμων αλλάζουν υπερβολικά συχνά

Οι νέες ρυθμίσεις για τον έλεγχο των αυξήσεων στις τιμές καυσίμων αναμένονται να εγκριθούν, σύμφωνα με τη χριστιανοδημοκράτη υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Για τους παραβάτες του νέου νόμου προβλέπονται πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, λόγω της υψηλής γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της συνακόλουθης μεταβλητότητας των τιμών, οι τιμές των καυσίμων αλλάζουν αυτή την περίοδο υπερβολικά συχνά και εν μέρει απότομα. Εκατομμύρια άνθρωποι και πολλές επιχειρήσεις στη Γερμανία εξαρτώνται από μια ασφαλή και προσιτή τροφοδοσία με καύσιμα. Στόχος του νέου νόμου είναι περισσότερη αξιοπιστία μέσω λιγότερων αυξήσεων.

Υπάρχει πρόβλημα τιμών, όχι ανεφοδιασμού

Κορυφαίοι πολιτικοί της Χριστιανικής Ένωσης και των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών κατηγορούν τη γερμανική πετρελαϊκή βιομηχανία για προσπάθεια εκβιασμού της κυβέρνησης, απαντώντας στη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Ένωσης Καυσίμων και Ενέργειας Κρίστιαν Κίχεν ότι εάν η συγκυβέρνηση εγκρίνει την αυστηροποίηση ρυθμίσεων υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων εφοδιασμού με καύσιμα. Ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Γερμανών Συντηρητικών, Σεπ Μίλερ, δήλωσε μάλιστα στην εφημερίδα Bild ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Την ίδια στιγμή ο σοσιαλδημοκράτης βουλευτής Αρμάντ Τσορν υπογραμμίζει ότι η Γερμανία δεν έχει πρόβλημα εφοδιασμού με καύσιμα, αλλά πρόβλημα τιμών, προσθέτοντας ότι σε ελάχιστες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προκύψει τόσο υψηλά κέρδη σε βάρος των καταναλωτών, όσο στη Γερμανία κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ εξετάζει αυτή την περίοδο, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών. Τα έσοδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη εργαζομένων που μετακινούνται καθημερινά από και προς τον χώρο εργασίας τους.

Η Αυστρία μειώνει τον φόρο καυσίμων

Στη μάχη συγκράτησης των τιμών καυσίμων η Αυστρία δρομολογεί την προσωρινή μείωση του φόρου ορυκτών καυσίμων. Σε ένα πρώτο βήμα, ο φόρος του ντίζελ κίνησης και της βενζίνης θα μειωθεί κατά 5 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα να “παγώσουν” προσωρινά τα περιθώρια κέρδους κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. “Το κράτος δεν μπορεί να είναι ο κερδισμένος της κρίσης”, δήλωσε ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ. Ας σημειωθεί ότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή των καυσίμων, τόσο μεγαλύτερα είναι τα κρατικά έσοδα.