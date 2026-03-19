Χάρης Βαφειάς: Έχω τρία εγκλωβισμενα καράβια στο Ορμούζ – Εκτοξεύονται τα ασφάλιστρα

Ο εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς ανέφερε προ ολίγου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τη βράβευση του ως επιχειρηματίας της χρονιάς από την ΕΥ, πως τρία πλοία του ομίλου του παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή, με την έξοδό τους να αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη και υψηλού ρίσκου επιχείρηση, καθώς κάθε διέλευση συνεπάγεται σοβαρές απειλές για την ασφάλεια πληρωμάτων και φορτίων.

Η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται περαιτέρω από την εκτόξευση του κόστους ασφάλισης, ενώ σχολιάζει πως ο πόλεμος σε θα πρέπει να ξεπεράσει τους 2 με 3 μήνες σε διάρκεια καθώς διαφορετικά θα επηρεαστεί σημαντικά η ναυτιλία. Τα war risk premiums έχουν αυξηθεί δραματικά, καθιστώντας πολλές μεταφορές οριακά βιώσιμες, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα ακόμη πιο σύνθετο πρόβλημα, το οποίο η έλλειψη πληρωμάτων.

Συνεχής ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο Liveblog του Capital.gr

Όπως επισημαίνει, ολοένα και περισσότεροι ναυτικοί αρνούνται να εργαστούν σε δρομολόγια που περνούν από επικίνδυνες ζώνες, γεγονός που δυσκολεύει τη λειτουργία ακόμη και για εταιρείες με ισχυρό στόλο.

“Πώς να στήσεις πλοία όταν δεν έχεις πληρώματα;” είναι το ερώτημα που θέτει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το επιχειρησιακό αδιέξοδο που διαμορφώνεται.

Η κρίση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη ναυτιλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις διαχέονται ήδη στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας τον πληθωρισμό, τις τιμές των καυσίμων και το κόστος βασικών αγαθών.

Παράλληλα, ο Βαφειάς υπενθυμίζει τη διαχρονική φύση του ρίσκου στη ναυτιλία, έναν κλάδο που απαιτεί υψηλό δανεισμό και είναι εκτεθειμένος στις έντονες διακυμάνσεις της αγοράς.

Λάθη στον χρονισμό επενδύσεων ή ναυλώσεων μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικά, οδηγώντας ακόμη και σε απώλεια περιουσιακών στοιχείων.

Όπως παραδέχεται, και ο ίδιος έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις, εμπειρίες που οδήγησαν τον όμιλό του σε πιο συντηρητική στρατηγική.

Σήμερα, η εταιρεία του εμφανίζεται χωρίς τραπεζικό δανεισμό, μετά από επιθετική απομόχλευση τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας την ισχυρή ναυλαγορά.

Ωστόσο, η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι πιο ισχυροί παίκτες παραμένουν εκτεθειμένοι σε απρόβλεπτους παράγοντες, με το Ορμούζ να αποτελεί το πιο πρόσφατο –και επικίνδυνο– παράδειγμα.