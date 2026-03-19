ΧΑ:-Στις-2124-μονάδες-η-εγγύτερη-πλέον-στήριξη-του-ΓΔ

Υποχώρηση κατά 0,62% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση (18/3) κλείνοντας στις 2129,82 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 286,4 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και μέχρι την 1μμ είχαν οδηγήσει το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2183 μονάδων. Όμως, οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή με την τιμή του πετρελαίου να αυξάνεται μετέστρεψαν πάλι την επενδυτική ψυχολογία, οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και λίγο πριν το κλείσιμο καταγράφηκε το χαμηλό ημέρας στις 2125 μονάδες (μεταβλητότητα 58 μονάδων), με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται λίγο ψηλότερα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,654% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,62%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-1,53%) να υποαποδίδει αλλά τη Eurobank (+1,30%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,27%), η ΕΛΧΑ (-3,90%), η Optima (-2,30%), ο ΟΤΕ (-1,73%), η Κύπρου (- 1,82%), η Metlen (-1,78%), η Aegean (-1,29%), η Βιοχάλκο (-2,81%) και ο ΟΛΠ (-1,99%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+2,48%), ο Aktor (+1,92%), η Alwyn (+2,33%), ο Σαράντης (+3,32%) και η Cenergy (+0,66%). Απολογιστικά, 41 μετοχές κατέγραψαν κέρδη

έναντι 62 εκείνων που υποχώρησαν. Η ΔΕΗ, ο Τιτάν, η Lavipharm και η Μοτοδυναμική ανακοινώνουν σήμερα τα μεγέθη τους για το 2025. Αμετάβλητα άφησε τα επιτόκια η Federal χωρίς να εκφράζει ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Τα ενεργειακά χτυπήματα οδήγησαν σε αντιστροφή της κατεύθυνσης των δεικτών από ανοδική σε πτωτική. Στις 2124 μονάδες πλέον η εγγύτερη στήριξη του Γ.Δ.

Metlen: Στα 51 ευρώ θέτει τη νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της η Pantelakis Securities, από 62 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση buy, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 35%.

ΔΕΗ: σημαντική νέα βελτίωση κατέγραψε ο Όμιλος στην παγκόσμια αξιολόγηση εταιρικής βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Assessment – CSA) της S&P Global, ενισχύοντας

περαιτέρω τη θέση του μεταξύ των εταιρειών του ενεργειακού κλάδου διεθνώς.

ΕΛΣΤΑΤ: οριακή πτώση (-0,03%) τζίρου οι επιχειρήσεις τον Ιανουάριο.

Optima Bank: Εως 65,5 εκατ. ευρώ το τίμημα για το 80,84% της Euroxx.

Premia Properties: Επταετές εταιρικό ομόλογο, Στόχος η άντληση έως 150 εκατ. ευρώ. Η διάθεση των ομολογιών θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Οι τίτλοι θα τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Services: αυξήθηκαν στα 80 δισ. τα δάνεια που διαχειρίζονται, +€604 εκ. το δ’ τρίμηνο του 2025 η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ.

ΥΠΑ: Αύξηση επιβατών 10% στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ για το πρώτο δίμηνο, ανήλθε στους 475.376 επιβάτες.

Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο μετά την αναθεώρηση (3% η αρχική εκτίμηση).

Titan: κατέγραψε ισχυρή επίδοση το 2025 με έσοδα €2,67 δισ. (+6,4% LfL), ρεκόρ EBITDA €606 εκατ. (+9,3%) και καθαρά κέρδη €236 εκατ. (EPS €3,2), ενώ διατήρησε πολύ χαμηλό δανεισμό (€214 εκατ., leverage 0,4x). Παράλληλα, προτείνει αυξημένο μέρισμα €1,10/μετοχή (+10%).