Χρηματιστήριο: Βαριές απώλειες 2,47% με «φάντασμα» την Metlen— Το φυσικό αέριο ανατινάζει τα κέρδη, η αγορά επιστρέφει στα χαμηλά

Ισχυρό sell-off κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πέμπτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 2,47% και να κλείνει στις 2.077,15 μονάδες — μια συνεδρίαση που αποτύπωσε τον φόβο της αγοράς απέναντι στην εκτόξευση των τιμών ενέργειας. Πρωταγωνιστής στην καθοδική πορεία η μετοχή της Metlen, της δεικτοβαρούς ενεργειακής-μεταλλουργικής εταιρείας, της οποίας η κερδοφορία κινδυνεύει άμεσα από τη νέα εκτίναξη του φυσικού αερίου. Ο τζίρος ανήλθε στα 247,23 εκατ. ευρώ, με το ενδοσυνεδριακό εύρος του ΓΔ να κυμαίνεται από 2.077 έως 2.106 μονάδες.

Δείκτης Κλείσιμο Ημερ. % Μεταβολή Σχόλιο Γενικός Δείκτης 2.077,15 -2,47% -52,67 Sell-off | Νέο χαμηλό περιόδου FTSE Large Cap 5.270,63 -2,37% -128,13 Γενικευμένες πιέσεις ΔΤΡ (Τραπεζικός) 2.262,71 -2,39% -55,33 Εκτεταμένες ρευστοποιήσεις

Εικόνα στο ταμπλό — Πρωταθλήτρια αρνητικά η Metlen

Η σκιά της εκτόξευσης στις τιμές φυσικού αερίου — συνέπεια των ισραηλινών πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν — έπεσε βαρύτατα πάνω στη μετοχή της Metlen. Η εισηγμένη, η οποία είχε ήδη εκδώσει profit warning το 2025 (αναμένεται EBITDA κατά ~25% χαμηλότερα από τους αρχικούς στόχους), δέχθηκε εκ νέου ισχυρές ρευστοποιήσεις, καθώς η νέα ενεργειακή κρίση εντείνει τις ανησυχίες για το κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού και τα λειτουργικά της περιθώρια. Στην ευρύτερη ζώνη των χαμένων διακρίθηκαν επίσης η Βιοχάλκο, η Cenergy (ΕΛΧΑ) και ο Τιτάν.

Η γενικευμένη πτώση κάλυψε ουσιαστικά ολόκληρο το ταμπλό, με μόλις δεκαεπτά τίτλους να κλείνουν σε θετικό έδαφος έναντι άνω των εκατό πτωτικών. Ο κλάδος των τραπεζών, αν και στο επίκεντρο των πιέσεων με τον ΔΤΡ να υποχωρεί κατά 2,39% στις 2.262,71 μονάδες, ακολούθησε τη διεθνή τάση του κλαδικού Stoxx Banks. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Deutsche Bank δήλωσε πως παραμένει “αγοραστής” των ελληνικών τραπεζών, αυξάνοντας μάλιστα τις τιμές-στόχους της, εκτιμώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τεχνική εικόνα — Σε τεντωμένο σχοινί ο ΓΔ, ο ΚΜΟ 200 στο στόχαστρο

Σε τεχνικό επίπεδο, η σημερινή συνεδρίαση επέφερε σοβαρή επιδείνωση σε ολόκληρη τη δομή της αγοράς. Ο Γενικός Δείκτης, διαπραγματευόμενος πλέον στις 2.077 μονάδες, βρίσκεται σε επικίνδυνη γειτνίαση με ζώνες τεχνικής υποστήριξης που εάν υποχωρήσουν θα ανοίξουν τον δρόμο για βαθύτερες διορθωτικές κινήσεις. Η εγγύτερη στήριξη εντοπίζεται στην περιοχή των 2.050–2.060 μονάδων, επίπεδο που συμπίπτει με τα ιστορικά χαμηλά της πρόσφατης περιόδου γεωπολιτικής κρίσης.

Ο Κινητός Μέσος Όρος των 200 ημερών (ΚΜΟ 200) αναδύεται ως ο κρίσιμος τεχνικός υπολογιστής για τα επόμενα χρονικά διαστήματα. Η αγορά έχει ήδη υποχωρήσει σημαντικά κάτω από αυτόν, γεγονός που αποτελεί ισχυρό bearish σήμα και ανοίγει τον δρόμο για νέους πωλητές που αναζητούν τεχνικές αφορμές εισόδου. Η ενεργοποίηση τέτοιου σήματος από τον ΚΜΟ 200 θεωρείται ιστορικά ένα από τα πιο αξιόπιστα προγνωστικά σε βάθος χρόνου.

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) του ΓΔ βρίσκεται πλέον σε επίπεδα που παραδοσιακά υποδηλώνουν υπερπωλημένες συνθήκες, κάτι που από μόνο του δεν αρκεί για να πυροδοτήσει τεχνική ανατροπή, αλλά δίνει ένα παράθυρο για ευκαιριακούς αγοραστές εάν σταθεροποιηθεί το γεωπολιτικό σκηνικό. Υψηλότερα, η ζώνη αντίστασης εντοπίζεται πρώτα στις 2.100–2.120 μονάδες και στη συνέχεια στις 2.130–2.150 μονάδες, όπου πυκνώνουν τα τεχνικά εμπόδια.

Ο τζίρος των 247,23 εκατ. ευρώ παραμένει σε εύλογα επίπεδα για μια πτωτική συνεδρίαση υπό καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας. Το ενδοσυνεδριακό εύρος 2.077 – 2.106 μονάδων αποτυπώνει τη σφοδρότητα των πιέσεων: η αγορά δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να υπερκεράσει επαρκώς το ανώτερο επίπεδο αντίστασης, ενώ στο κλείσιμο η αγορά βρέθηκε ακριβώς στο χαμηλό ημέρας — αρνητικό τεχνικό σήμα. Το μοτίβο συνεχών διακυμάνσεων με αυξημένο ενδοσυνεδριακό εύρος που εξελίσσεται από τις αρχές Μαρτίου εμφανίζει πλέον χαρακτηριστικά διατεταμένης καθοδικής πίεσης, χωρίς να φαίνεται ακόμα σαφής τάση εξάντλησης της προσφοράς.

Διεθνές φόντο — Fed, ΕΚΤ και ο «πόλεμος της ενέργειας»

Το βαρύ διεθνές φόντο καθόρισε εξ αρχής τη μοίρα της σημερινής συνεδρίασης. Η κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή — συμπεριλαμβανομένου χθεσινού χτυπήματος του Ισραήλ στη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν — ώθησε το αργό πετρέλαιο Brent να αγγίξει τα 114 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο (TTF) εκτοξεύτηκε. Οι ασιατικές αγορές, εξαιτίας της υψηλής τους εξάρτησης από εισαγόμενα ΥΦΑ και πετρέλαιο, απώλεσαν άνω του 3%, ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολούθησαν πτωτική τροχιά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Κομβικής σημασίας παρέμεινε η στάση της Federal Reserve: κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της, η αμερικανική κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Ο διοικητής Τζερόμ Πάουελ διεμήνυσε ότι ο πληθωρισμός δεν υποχωρεί «όσο ελπίζαμε», αποφεύγοντας ωστόσο να ενισχύσει τα σενάρια στασιμοπληθωρισμού. Η Wall Street παρέμεινε πτωτική υπό το βάρος των ενεργειακών ανησυχιών, με τους τρεις κύριους δείκτες να καταγράφουν νέες απώλειες.

Στο μέτωπο της ΕΚΤ, η σημερινή συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής — η πρώτη αφότου το ενεργειακό σοκ ξέσπασε σε νέα φάση — διεξήχθη υπό το βλέμμα των αγορών. Δεν αποφασίστηκε καμία αλλαγή στα επιτόκια, αλλά οι δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ ήρθαν σε κλίμα εγρήγορσης για τους κινδύνους δευτερογενών πληθωριστικών επιπτώσεων από τις εκτοξευόμενες τιμές ενέργειας. Η ανησυχία αυτή είχε ήδη εκφραστεί κατ’ ιδίαν από τον πρόεδρο της Bundesbank Γιόαχιμ Νάγκελ, που είχε δηλώσει ότι το θέμα θα τεθεί υπ’ όψη στη σημερινή συνεδρίαση της ΕΚΤ.

Γνώμες ειδικών — Μεταξύ «αντοχής» και επιφυλακτικότητας

Η επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται διχασμένη απέναντι στις τρέχουσες αποτιμήσεις. Αναλυτές της Κύκλος Χρηματιστηριακής επισημαίνουν ότι «το περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο και γεμάτο αστάθμητους παράγοντες», τονίζοντας παράλληλα ότι «η αγορά δείχνει αντοχές, αλλά και ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή». Κατά τη Κύκλος, «οι επόμενες συνεδριάσεις απαιτούν ψυχραιμία, επιλεκτικότητα και καθαρή ανάγνωση των εξελίξεων, καθώς το σκηνικό μπορεί να αλλάξει γρήγορα».

Ο αναλυτής Γιώργος Σκορδίλης (reporter.gr) εκτιμά ότι η αγορά κινείται σε regime αυξημένης μεταβλητότητας: «Τα ασύμμετρα χτυπήματα αυξάνουν τον δείκτη φόβου και επισκιάζουν τα εταιρικά κέρδη». Ο ίδιος επισημαίνει ότι «η κερδοφορία των επιχειρήσεων θα επανέλθει στο επίκεντρο με κάποια καθυστέρηση εφόσον όλοι — επενδυτές, αναλυτές, οίκοι αξιολόγησης — εστιάζουν στις γεωπολιτικές εξελίξεις».

Για τη Metlen ειδικότερα, υπάρχει διαφωνία μεταξύ μεσοπρόθεσμου «bullish» αφηγήματος και βραχυπρόθεσμου ρίσκου. Η Berenberg διατηρεί σύσταση «Buy» με τιμή-στόχο τα 59 ευρώ — που συνεπάγεται σημαντικό upside από τα τρέχοντα επίπεδα — βασιζόμενη στις προβλέψεις για ισχυρή ανάκαμψη EBITDA κατά 45% το 2026 και EPS κατά 78%. Αντίστοιχα, η Pantelakis Securities δίνει επίσης σύσταση «Buy» αλλά με αναθεωρημένη τιμή-στόχο στα 51 ευρώ (από 62 ευρώ), αναγνωρίζοντας τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις αλλά υπογραμμίζοντας το περιθώριο ανόδου περίπου 35% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Από πλευράς ξένων επενδυτικών τραπεζών, η JPMorgan εκφράζει ανησυχίες ότι «οι αγορές δεν τιμολογούν τον κίνδυνο του πολέμου στη Μέση Ανατολή», ενώ η Deutsche Bank παραμένει «αγοραστής» των ελληνικών τραπεζών. Κατά τη Hellenic Asset Management (Νάσος Κουμέττης), «η επαναφορά δεικτών και τιμών σε πιο γήινα επίπεδα δίνει τη δυνατότητα για χτίσιμο θέσεων σε τίτλους υψηλών χρηματικών διανομών», υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το γεωπολιτικό κλίμα θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται.