Χρηματιστήριο: Ο ΓΔ καταρρέει κάτω από τις 2.100 μονάδες υπό την σκιά του Ιράν και της Fed

Βαθιά στο κόκκινο ξεκίνησε τη Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.090,95 μονάδες (-38,87 μονάδες, -1,83%) στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, σπάζοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά από εβδομάδες. Ο FTSE Large Cap ακολουθεί παράλληλη πτωτική πορεία στις 5.298,62 μονάδες (-100,14 μονάδες, -1,85%). Ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται ήδη στα 17,75 εκατ. ευρώ (real time) από τα πρώτα 40 λεπτά της συνεδρίασης, με το FTSE να συγκεντρώνει 10,82 εκατ. ευρώ. Το ταμπλό εμφανίζεται ολόκληρο στο κόκκινο, χωρίς σχεδόν καμία εξαίρεση, καθώς η risk-off διάθεση κυριαρχεί ολοκληρωτικά.

Γεωπολιτικό και μακροοικονομικό φόντο: Πόλεμος, πετρέλαιο και Fed σε συγκλίνουσα πίεση

Η σημερινή πτώση δεν είναι τυχαία — είναι απόρροια ενός τριπλού «χτυπήματος» που η αγορά αντιμετωπίζει ταυτόχρονα.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν, με αντίποινα επιθέσεις από την Τεχεράνη στο τερματικό LNG Ras Laffan του Κατάρ, επαναφέρουν με μεγάλη ένταση τον κίνδυνο διαταραχής της παγκόσμιας ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Fed διατήρησε αμετάβλητο χθες το επιτόκιο στο εύρος 3,50%–3,75%, με ψηφοφορία 11-1, σε μια κίνηση που αν και αναμενόμενη, δεν κατέφερε να καθησυχάσει τις αγορές. Το νέο «dot plot» σηματοδοτεί μία μόνο μείωση επιτοκίων για το 2026 και μία ακόμα το 2027, ενώ οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό PCE αναθεωρήθηκαν ανοδικά στο 2,7% για το τρέχον έτος.

Ο πρόεδρος της Fed Τζέρομ Πάουελ υπογράμμισε ότι η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί έναν προκαθορισμένο δρόμο και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται συνεδρίαση-συνεδρίαση. Παράλληλα, ο Πάουελ δήλωσε ότι το καθαρό αποτέλεσμα του ενεργειακού σοκ θα είναι πτωτική πίεση στις δαπάνες και την απασχόληση, αλλά ανοδική στον πληθωρισμό, χωρίς ωστόσο να χαρακτηρίσει το σκηνικό ως stagflation.

Ευρώπη και Wall Street: Καθολική απαισιοδοξία

Σύντομα μετά την έναρξη, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρούσε 1,15%, ο γερμανικός DAX έχανε 1,4%, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρούσε 1% και ο ιταλικός FTSE MIB έπεφτε 1,2%. Οι εξορυκτικές εταιρείες αποτελούν τους μεγαλύτερους χαμένους, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό κλαδικό δείκτη να χάνει έως 4,5%, καθώς τα αυξημένα ενεργειακά κόστη και ο πληθωρισμός πλήττουν τα περιθώρια κέρδους.

Στο αμερικανικό μέτωπο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ υποχωρούσαν διαρκώς μετά από νέο χαμηλό 2026 του Dow Jones, αποτέλεσμα των ανησυχιών για stagflation που τροφοδοτεί ο πόλεμος στο Ιράν σε συνδυασμό με ζεστά στοιχεία για τους τιμές παραγωγού (PPI). Το αργό πετρέλαιο παραμένει σε αυξημένα επίπεδα πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ ο χρυσός και ο άργυρος διορθώνουν σήμερα μετά τις πρόσφατες κορυφές.

Εικόνα στις μετοχές: Ο «χάρτης» είναι βυθισμένος στο κόκκινο

Σχεδόν καμία μετοχή δεν ξεφεύγει από τη βαριά πτωτική τάση. Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στις εξής μετοχές:

Η Μυτιληναίος (MTLN) πρωταγωνιστεί στις απώλειες με πτώση -3,02% στα 35,30 ευρώ, ακολουθούμενη από τη CENER (-3,19%) στα 17,62 ευρώ και την BIO (-3,20%) στα 12,72 ευρώ. Οι τράπεζες διανύουν δύσκολη ημέρα: η Eurobank υποχωρεί -2,85% στα 3,415 ευρώ, η ΔΕΗ χάνει -2,60% στα 17,60 ευρώ, η Τιτάν (TITC) παραδίνεται -2,65% στα 44 ευρώ. Οι άλλες τράπεζες ακολουθούν: Πειραιώς -1,89% στα 7,178 ευρώ, Εθνική -1,49% στα 12,52 ευρώ, Alpha Bank -1,68% στα 3,226 ευρώ.

Μοναδική ανάσα στο ταμπλό αποτελεί η ΟΠΑΠ (ΜΟΗ), η οποία κινείται οριακά στο πράσινο με +0,05% στα 39,32 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον αμυντικό της χαρακτήρα σε ταραγμένες συνεδριάσεις.

Τεχνική εικόνα: Δοκιμάζεται κρίσιμο επίπεδο στήριξης

Η απώλεια του ορίου των 2.100 μονάδων από τον Γενικό Δείκτη αποκτά ιδιαίτερη σημασία από τεχνικής άποψης. Η ζώνη 2.090-2.100 αντιστοιχεί σε σημαντικό επίπεδο στήριξης που, εφόσον παραβιαστεί οριστικά, ανοίγει τον δρόμο για δοκιμή της περιοχής των 2.040-2.050 μονάδων, όπου εντοπίζεται η επόμενη ισχυρή ζώνη ανακόπης. Ο κινητός μέσος των 200 ημερών (ΚΜΟ 200) — ο πιο παρακολουθούμενος δείκτης μακροπρόθεσμης τάσης — βρίσκεται ακόμα αρκετά χαμηλότερα, αλλά η ταχύτητα της πτώσης αρχίζει να εφελκύει κάτω τους βραχυπρόθεσμους μέσους.

Ο RSI (Relative Strength Index) στο ημερήσιο διάγραμμα κινείται προς τη ζώνη των 40 μονάδων, από υπεραγορασμένα επίπεδα που είχε αγγίξει τους προηγούμενους μήνες — ένδειξη ότι η διόρθωση δεν είναι ακόμα πλήρως εξαντλημένη. Σε αντίθετη κατεύθυνση, η απότομη πτώση τιμών συνοδεύεται από μέτριο —όχι παανικόβλητο— τζίρο πρώτης ώρας, γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί ως απουσία μαζικής ρευστοποίησης και ενδέχεται να δώσει ανακουφιστική αναπήδηση στη συνέχεια της συνεδρίασης.

Σε επίπεδο FTSE Large Cap, η κατρακύλα κάτω από τις 5.300 μονάδες είναι τεχνικά σημαντική, καθώς ο δείκτης είχε σταθεροποιηθεί για ημέρες πάνω από αυτή τη ζώνη. Εφόσον δεν ανακτηθεί έως το τέλος της σημερινής συνεδρίασης, η αμέσως επόμενη τεχνική στήριξη εντοπίζεται στις 5.200-5.220 μονάδες.

Γνώμες ειδικών: Η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχη

Οι αναλυτές επιφυλάσσονται για τις προοπτικές βραχυπρόθεσμης ανάκαμψης. Ο Λον Έρικσον της Thornburg Investment Management επισημαίνει ότι η αυξανόμενη ένταση μεταξύ των δύο εντολών της Fed — για πλήρη απασχόληση και σταθερότητα τιμών — καθίσταται δυσκολότερο να αξιολογηθεί εν μέσω της σύγκρουσης στο Ιράν.

Ο Λουίς Αλβαράδο της Wells Fargo Investment Institute εκτιμά ότι η ισορροπία κινδύνων έχει μεταβληθεί και ο πήχης για μειώσεις επιτοκίων έχει ανέβει σημαντικά, στηρίζοντας ουσιαστικά τη σημερινή «wait-and-see» στάση της κεντρικής τράπεζας.

Ο Ρας Μολντ της AJ Bell υπενθυμίζει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «δεν είναι πιθανόν να είναι η τελευταία λέξη στην κρίση» και εφιστά την προσοχή στο G7 και στο ζήτημα της αποδέσμευσης εκτάκτων αποθεμάτων πετρελαίου.

Από την πλευρά της Morgan Stanley, η παγκόσμια διευθύντρια έρευνας Κέιτι Χάμπερτι επισημαίνει ότι η πιθανή κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ μετατρέπει μια διαταραχή στη ναυτιλία σε πραγματική παγκόσμια απώλεια εφοδιασμού.

Προοπτική: Η μέρα δεν έχει τελειώσει

Η σημερινή συνεδρίαση διεξάγεται σε ένα εξαιρετικά βαρύ διεθνές κλίμα, με ταυτόχρονη πίεση από γεωπολιτικά, ενεργειακά και νομισματικά μέτωπα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν το επίπεδο των 2.090 μονάδων του ΓΔ θα λειτουργήσει ως στήριγμα ή εάν η αγορά θα αναζητήσει χαμηλότερα επίπεδα ισορροπίας. Ο χαμηλός —ακόμα— τζίρος ενδεχομένως αφήνει περιθώριο για σταθεροποίηση, εφόσον το διεθνές κλίμα δεν επιδεινωθεί περαιτέρω έως το απόγευμα.

Αναλυτικό σχόλιο κλεισίματος θα ακολουθήσει στο τέλος της συνεδρίασης.