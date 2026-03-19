alibaba:-Δραματική-μείωση-κερδών-66%

Η Alibaba ανακοίνωσε μείωση κερδών κατά 66% σε ετήσια βάση, καθώς δεν ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Τα καθαρά κέρδη της Alibaba υποχώρησαν κατά 66% στα 15,63 δισ. γουάν (περίπου 2,24 δισ. δολάρια), ενώ τα διανεμόμενα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν στα 0,74 γουάν (0,11 δολάρια). Τα λειτουργικά κέρδη (income from operations) βυθίστηκαν κατά 74% στα 10,65 δισ. γουάν, καθώς το προσαρμοσμένο EBITA επηρεάστηκε αρνητικά από αυξημένες δαπάνες για γρήγορο εμπόριο (quick commerce), βελτίωση εμπειρίας χρήστη και τεχνολογία.

Ειδικότερα:

Έσοδα: 284,8 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν (41,4 δισεκατομμύρια δολάρια), σε σύγκριση με τα 290,7 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Καθαρά κέρδη: 15,6 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν σε σύγκριση με 46,4 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Οι μετοχές υποχωρούσαν 4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Πέμπτη.

Ο τεχνολογικός γίγαντας σημείωσε ότι η μείωση των καθαρών κερδών οφειλόταν κυρίως στην πτώση κατά 74% σε ετήσια βάση των λειτουργικών εσόδων, η οποία επηρεάστηκε από τις επενδύσεις στο γρήγορο εμπόριο, τις εμπειρίες των χρηστών και την τεχνολογία.

Η Alibaba είναι μία από τις πολλές κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που σπεύδουν να προλάβουν τις αμερικανικές εταιρείες στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτό το τρίμηνο, η Alibaba διατήρησε ισχυρές επενδύσεις σε όλους τους βασικούς πυλώνες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της κατανάλωσης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alibaba, Έντι Γου.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι και θα συνεχίσει να είναι μια από τις κύριες μηχανές ανάπτυξής μας. Τα έσοδα του Ομίλου Cloud Intelligence αυξήθηκαν κατά 36%, με τα έσοδα από προϊόντα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη να σημειώνουν τριψήφια ανάπτυξη για δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο».

Τα έσοδα από την επιχείρηση cloud της Alibaba ανήλθαν σε 43,3 δισεκατομμύρια κινεζικά γιουάν. «Αυτή η δυναμική οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από το δημόσιο cloud, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης υιοθέτησης προϊόντων που σχετίζονται με την ΑΙ», ανέφερε η εταιρεία.

Με πληροφορίες από CNBC