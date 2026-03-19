Alpha Bank: Ισχυρό ενδιαφέρον επενδυτών στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο – Στο επίκεντρο UniCredit, ανάπτυξη και αποδοτικότητα

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον κατέγραψε η Alpha Bank στο πλαίσιο του συνεδρίου της Morgan Stanley στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή να εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, ωστόσο το ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία και τον τραπεζικό κλάδο παραμένει σταθερό, με τους επενδυτές να αναγνωρίζουν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και τις ισχυρές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο των ερωτήσεων βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τη UniCredit, με τους επενδυτές να εστιάζουν στην πρόοδο, τα πεδία συνεργασίας και τα οφέλη που ήδη αναδεικνύονται, ιδίως σε επίπεδο τεχνογνωσίας και λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε επίσης για τις πιθανές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων, με τους επενδυτές να εξετάζουν τις προοπτικές για την πιστωτική επέκταση, το κόστος κινδύνου και τη διατηρήσιμη πορεία των μεγεθών τα επόμενα έτη.

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορούσε τη χρήση κεφαλαίου, με έμφαση στη διαμόρφωση ισορροπημένης πολιτικής μεταξύ μερισμάτων, επαναγορών ιδίων μετοχών και επιλεκτικών κινήσεων ανάπτυξης.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν τα έσοδα από προμήθειες και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής τους, καθώς και η εξέλιξη του λειτουργικού κόστους, με έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας και των συνεργειών στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας.

Τέλος, ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση κατέγραψαν τα νέα στεγαστικά προϊόντα της Τράπεζας με επιτόκιο μόλις 2%, τα οποία οι επενδυτές αξιολογούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης, αλλά και ως αποτελεσματικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της σχέσης με τους πελάτες και την ενίσχυση του cross selling.

Συνολικά, οι επαφές επιβεβαιώνουν ότι η Alpha Bank διατηρεί ισχυρή θέση στο επενδυτικό ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών, με σαφή εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.