Bullish για τις ελληνικές τράπεζες η Deutsche Bank – Θωρακισμένη η Ελλάδα

Η Deutsche Bank επανατοποθετείται θετικά στις ελληνικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου, προχωρώντας σε αυξήσεις τιμών στόχων, εν μέσω ενός περιβάλλοντος αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, διατηρεί σύσταση «buy» για το σύνολο του κλάδου, αυξάνοντας τις τιμές-στόχους ως εξής: για την Alpha Bank στα 4,45 ευρώ από 4,10 ευρώ, για την Eurobank στα 4,35 ευρώ από 4,10 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 8,95 ευρώ από 8,75 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 15,95 ευρώ από 15,30 ευρώ, και για την Bank of Cyprus στα 10,40 ευρώ από 10,10 ευρώ.

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής Alfredo Alonso, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρές επιδόσεις, ενώ το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται εμφανίζεται πιο θωρακισμένο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Οι ανησυχίες που κυριαρχούν διεθνώς – από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης έως τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τους κινδύνους στον χώρο του private credit – έχουν περιορισμένη άμεση επίδραση στις συγκεκριμένες οικονομίες.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η δυναμική της πιστωτικής επέκτασης, με την αύξηση των δανείων να συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της διψήφιας ενίσχυσης της εταιρικής πίστης. Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί, στηρίζοντας περαιτέρω τα έσοδα από τόκους.

Παράλληλα, η σταδιακή ολοκλήρωση της πίεσης στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIM) δημιουργεί προοπτικές για ισχυρή εξέλιξη των καθαρών εσόδων από τόκους (NII). Στο λειτουργικό σκέλος, οι δείκτες αποδοτικότητας παραμένουν από τους καλύτερους στην Ευρώπη, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται κοντά στα μέσα επίπεδα του 30%.

Την ίδια στιγμή, η ποιότητα ενεργητικού έχει πλέον εξομαλυνθεί, χωρίς την ύπαρξη «κληρονομημένων» προβλημάτων από την περίοδο της κρίσης, ενώ διαφαίνεται και περιθώριο περαιτέρω μείωσης των προβλέψεων.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η Deutsche Bank εκτιμά ότι ο κλάδος διαθέτει ισχυρή αξία και δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.