crediabank:-Μνημόνιο-Συνεργασίας-με-το-Ελληνικό-Μεσογειακό-Πανεπιστήμιο-στην-Κρήτη

Η τράπεζα προχωρά σε μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής αλλά και τουριστικής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και η CrediaBank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της τράπεζας για την υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα στην Κρήτη, με στόχο τη διενέργεια κοινών δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς και τη δημιουργική ανταλλαγή γνώσης.

Η CrediaBank, που πρόσφατα παρουσίασε την ολοκληρωμένη πρότασή της για τη χρηματοδοτική υποστήριξη επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων σε ενεργειακές υποδομές, στην αγροδιατροφή αλλά σε αγροτικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, εξοπλισμό και φωτοβολταϊκά, προχωρά σε μια σημαντική συνεργασία με ένα φορέα της πανεπιστημιακής κοινότητας για την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής αλλά και τουριστικής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προσδιορίζει ένα πλαίσιο δράσεων στους παρακάτω πυλώνες:

• Αγροτεχνολογία, Τρόφιμα και Βιοεπιστήμες, μέσω συνεργασιών με το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου σε τομείς όπως βιώσιμη γεωργία, τεχνολογία τροφίμων, διατροφή και αγροδιατροφή, συμβάλλοντας στην καινοτομία της αγροτικής παραγωγής.

• Διοίκηση, Οικονομία και Τουρισμός, μέσω δράσεων με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για θέματα επιχειρηματικότητας, ψηφιακού μετασχηματισμού, τουριστικής ανάπτυξης και επιχειρησιακής έρευνας.

• Καινοτομία στην Τεχνολογία & Μηχανική, μέσω της αξιοποίησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών για έρευνα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνα συστήματα, αυτοματισμούς και εφαρμογές AI/ρομποτικής.

• Δια Βίου Μάθηση & Επιμόρφωση, μέσω ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης σε σύγχρονες δεξιότητες, ψηφιακά εργαλεία, ξένες γλώσσες στον τουρισμό, τεχνολογίες αιχμής κ.ά., αξιοποιώντας το Κέντρο Επιμόρφωσης του ΕΛΜΕΠΑ.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου ο κ. Στυλιανός Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank επεσήμανε: «Με τη συνεργασία μας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ενισχύουμε τον δημιουργικό διάλογο γνώσης μεταξύ της τράπεζας και της πανεπιστημιακής κοινότητας με στόχο την αριστεία. Αξιοποιούμε τα εργαλεία χρηματοδότησης για τη στήριξη του αγροαδιατροφικού και τουριστικού τομέα στην Κρήτη, τη ναυαρχίδα της CrediaBank, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».

Ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ κ. Νικόλαος Κατσαράκης δήλωσε: «Αφουγκραζόμενοι τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και τις καλές πρακτικές που ακολουθούν Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες με ουσιαστικό αντίκτυπο. Η συνεργασία μας με την CrediaBank κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και στοχεύει στη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης και καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η κυκλική οικονομία και ο τουρισμός, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ρόλο του ιδρύματος ως βασικού πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης στην Κρήτη».

Παράλληλα, το Μνημόνιο δημιουργεί τα θεμέλια για συμμετοχή της CrediaBank σε συμπράξεις με το Πανεπιστήμιο ή/και άλλους φορείς της κεντρικής ή περιφερειακής διοίκησης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.