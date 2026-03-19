lavipharm:-Ισχυρή-αύξηση-ebitda-κατά-48,9%-και-Κερδών-προ-φόρων-κατά-108,2%

Αύξηση της τάξης του 68,8% εμφάνισαν τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) της Lavipharm το 2025 και ανήλθαν σε 9,35 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 5,54 εκατ. ευρώ κατά το 2024. Τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 108,2%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα, προ Rebate & Clawback, ανήλθαν σε 70,03 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, έναντι 61,01 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,8%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των 30,31 εκατ. ευρώ, έναντι 25,08 εκατ. ευρώ το 2024 σημειώνοντας αύξηση κατά 20,8%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 2,17 ποσοστιαίες μονάδες. Τα προσαρμοσμένα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,47 εκατ. ευρώ, έναντι 10,39 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο 48,9%. Τα προσαρμοσμένα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 14,52 εκατ. ευρώ, έναντι 9,96 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση 45,8%.

Σημειώνεται ότι τα EBITDA του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά Ευρώ 0,97 εκατ. στη χρήση 2025, λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2, που αφορά τη λογιστική απεικόνιση της αποτίμησης των προγραμμάτων επιβράβευσης εργαζομένων (Stock Option Plan και Stock Award Plan) του Ομίλου. Το συγκεκριμένο ποσό, λόγω της φύσης του, ενώ επηρεάζει, όπως αναφέρθηκε τα οικονομικά αποτελέσματα, δεν απαιτεί ταμειακή εκροή από τον Όμιλο. Το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2024 ανερχόταν σε 1,36 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε 5,99 εκατ. ευρώ, έναντι 8,98 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024. H μείωση αυτή οφείλεται στην αναγνώριση εσόδου από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους 6,3 εκατ. ευρώ το 2024, το οποίο προέκυψε από την εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας LAS AE. Εξαιρώντας το έκτακτο αυτό έσοδο φόρου από το έτος 2024 τα καθαρά κέρδη της χρήσης εκείνης θα ανέρχονταν σε 2,68 εκατ. ευρώ, ενώ το συγκρίσιμο ποσοστό μεταβολής θα διαμορφωνόταν σε αύξηση 123,2%. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm στις 31/12/2025 διαμορφώθηκε σε 26,57 εκατ. ευρώ, έναντι 28,23 εκατ. ευρώ στις 31/12/2024.

«Το 2025 αποτέλεσε μια εξαιρετική χρονιά για τη Lavipharm, με ισχυρή αύξηση των πωλήσεων και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας και αναδεικνύουν τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα», δήλωσε ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Διευθύνων Σύμβουλος της Lavipharm. «Η επίδοσή μας είναι άμεσο αποτέλεσμα της πειθαρχημένης υλοποίησης και της δέσμευσης των ανθρώπων μας. Με σαφή στρατηγική και ισχυρές βάσεις, είμαστε σε θέση να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία», πρόσθεσε.