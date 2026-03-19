milliyet:-Η-Τουρκία-έστειλε-επιστολή-σε-ΝΑΤΟ,-Ευρώπη-και-ΗΠΑ-για-τους-patriot-στην-Κάρπαθο

Επιστολή με την οποία διαμαρτύρεται σε ΝΑΤΟ, Ευρώπη και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο, απέστειλε η Τουρκία, εκφράζοντας έτσι με τον πλέον επίσημο τρόπο την ενόχλησή της για την ενίσχυση της άμυνας των ελληνικών νησιών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Milliyet:

Η Ελλάδα καταβάλλει νέες προσπάθειες να μετατρέψει τον πόλεμο σε ευκαιρία. Η Αθήνα, η οποία παραβιάζει τις συνθήκες των νησιών που θα έπρεπε να αποστρατιωτικοποιηθούν, έχει προσθέσει μια νέα διάσταση σε αυτό αναπτύσσοντας πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο.

Διπλωματικές πηγές δήλωσαν ότι η Τουρκία το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών από την Ελλάδα το μετέφερε σε διεθνείς πλατφόρμες.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι το ζήτημα κοινοποιήθηκε με επιστολή στο ΝΑΤΟ, την Τρόικα της ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Αντιπρόεδρος AKP: «Μάταιος κόπος αν στρατιωτικοποιούν οι Έλληνες τα νησιά για την Τουρκία»

Δηλώσεις για το ίδιο ζήτημα έκανε και ο αντιπρόεδρος του Κόμματςο Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) Χουσεΐν Γαΐμάν, ο οποίος χαρακτήρισε «μάταιο κόπο» τις προσπάθειες της ελληνικής πλευράς να στρατιωτικοποιήσει τα νησιά του Αιγαίου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «οι Έλληνες προσπαθούν να μετατρέψουν το Αιγαίο σε κάτι άλλο από νησίδα ειρήνης που είναι σήμερα».

Ειδικότερα, δήλωσε το εξής:

«Αν στρατιωτικοποιείτε αυτά τα νησιά εναντίον της Τουρκίας, αυτά τα όπλα δεν θα είναι αρκετά για αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα ενάντια στην ενότητα και την αλληλεγγύη του τουρκικού έθνους. Μην κάνετε όνειρα. Τόσο η στρατιωτικοποίηση των νησιών όσο και το άνοιγμα της ελληνοκυπριακής πλευράς Κυπριακή Δημοκρατία σε τρίτες χώρες και η παρουσία άλλων χωρών εκεί. Από νησίδα ειρήνης που είναι, θέλουν να μετατρέψουν το Αιγαίο σε κάτι άλλο. Δεν το εγκρίνουμε καθόλου αυτό, δεν το βρίσκουμε σωστό. Η στάση του προέδρου μας σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Πάντα δήλωνε στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η διπλωματία πρέπει πάντα να αποτελεί προτεραιότητα».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.