qatarenergy-για-ιρανικές-επιθέσεις-στο-ras-laffan:-«Έως-5-χρόνια-για-αποκατάσταση-ζημιών»

Οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Κατάρ έχουν προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις που παράγουν το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) της μονάδας και θα χρειασθούν τρία έως πέντε χρόνια για την αποκατάστασή τους, δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy Σάαντ αλ-Καάμπι, αναφερόμενος στο Ras Laffan, στο βόρειο Κατάρ, το μεγαλύτερο κέντρο υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η QatarEnergy ανακοίνωσε νωρίτερα «σημαντικές ζημιές» στο Ras Laffan έπειτα από κύματα διαδοχικών επιθέσεων που προκάλεσαν «μεγάλες πυρκαγιές», οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο. «Ποτέ, και στα πιο άγρια όνειρά μου, δεν είχα φανταστεί ότι το Κατάρ – το Κατάρ και η περιοχή – θα δεχόταν τέτοια επίθεση, ειδικά από αδελφή μουσουλμανική χώρα τον μήνα του ραμαζανιού», είπε.

Η Ντόχα διευκρίνισε λίγο αργότερα ότι όλες οι πυρκαγιές στην εγκατάσταση αυτή τέθηκαν «υπό έλεγχο», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι οι επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας και της ασφάλειας της εγκατάστασης συνεχίζονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταστρέψει το ιρανικό κοίτασμα αερίου του Νότιου Παρς σε περίπτωση νέας επίθεσης του Ιράν εναντίον των εγκαταστάσεων αερίου στο Κατάρ.

Επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν επίσης σήμερα το πρωί δύο από τα σημαντικότερα διυλιστήρια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας του Κουβέιτ, προκαλώντας σε αμφότερα πυρκαγιές. Πρώτο επλήγη το διυλιστήριο της Kuwait National Petroleum Company (KNPC) στο Μίνα Αλ-Αχμάντι και στη συνέχεια το διυλιστήριο της ίδιας εταιρείας στο Μίνα Αμπντάλα, σύμφωνα με ανακοινώσεις του κουβεϊτιανού υπουργείου Ενημέρωσης.