real-consulting:-Στα-12,28-εκατ.-ευρώ-το-μετοχικό-κεφάλαιο-μετά-την-ΑΜΚ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting κατά το ποσό των 3,69 εκατ. ευρώ η οποία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορά του 100% της εταιρείας «Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία» (OTS), πιστοποίησε το ΔΣ της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της ΑΜΚ εκδόθηκαν 9.203.824 νέες, κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,4 ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης 5,1 ευρώ εκάστη στους μετόχους OTS.

Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της αύξησης ανέρχεται σε 12,28 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 30.703.824 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας σαράντα 0,40 ευρώ η κάθε μία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 17 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσής της, η εταιρεία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι, με την από 19 Μαρτίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου που προήλθε από την από 17 Μαρτίου 2026 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 3.681.529,60 (ονομαστικό κεφάλαιο), η οποία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους Δ του Ν. 5162/2024 (άρθρα 47 – 56) περί ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών και συγκεκριμένα με εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (OTS) και την έκδοση 9.203.824 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετοχών της Εταιρείας, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμής διάθεσης €5.10 εκάστη στους μετόχους OTS (η «Αύξηση»).

Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεδομένου ότι η Αύξηση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 20 παρ. 8 του νόμου 4548/2018.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης ήτοι ποσό € 43.257.972,8 ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Αποθεματικό από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €12.281.529,60 (ονομαστικό κεφάλαιο), διαιρούμενο σε 30.703.824 κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του Ευρώ (€0,40) η κάθε μία.