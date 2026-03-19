shell:-Ζημιές-στις-εγκαταστάσεις-της-στο-ras-laffan-του-Κατάρ

Η Shell ανακοίνωσε ότι εγκατάσταση φυσικού αερίου που διαθέτει στο βιομηχανικό συγκρότημα Ras Laffan υπέστη ζημιές από πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε μετά την ιρανική επίθεση.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η μονάδα βρίσκεται πλέον σε «ασφαλή κατάσταση».

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής ενέργειας, καθώς όταν λειτουργεί πλήρως έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας 1,6 δισ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου ημερησίως.

Η παραγωγή αυτή μετατρέπεται σε περίπου 140.000 βαρέλια ημερησίως καυσίμων μέσω της τεχνολογίας gas-to-liquids, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της για τις διεθνείς αγορές.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο, αυξάνοντας το ρίσκο διαταραχών στην προσφορά. Παρότι η εγκατάσταση έχει τεθεί εκτός κινδύνου, το μήνυμα προς τις αγορές είναι σαφές: ακόμη και οι πιο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές δεν είναι πλέον «άτρωτες» σε ένα περιβάλλον κλιμακούμενης σύγκρουσης.