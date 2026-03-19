trade-estates:-yield-7%,-nav-σε-άνοδο-και-το-discount-αδίκως-επιμένει”

Η Trade Estates (ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ) όπου κλείνει το 2025 με μια σειρά θετικών αριθμών που έχουν ήδη αναπαραχθεί ευρέως. Η ουσία όμως κρύβεται αλλού – σε εκείνα τα σημεία που περνούν “στα ψιλά” αλλά επηρεάζουν άμεσα την αξία της εταιρείας και τη μελλοντική της αποτίμηση.

Αφετηρία είναι η εξέλιξη της καθαρής αξίας (NAV). Από τα περίπου €230 εκατ. στην εισαγωγή (€175 εκατ. + €55 εκατ. ΑΜΚ), η εταιρεία έχει φτάσει στα €340 εκατ., ενώ στο ίδιο διάστημα έχει επιστρέψει στους μετόχους περίπου €50 εκατ. σε μερίσματα. Αυτό μεταφράζεται σε δημιουργία αξίας για τους μετόχους που προσεγγίζει το +70% σε λιγότερο από 3 χρόνια, σε μια περίοδο όπου το επενδυτικό της πλάνο έχει υλοποιηθεί μόλις κατά 47% . Κοινώς, η αξία που έχει ήδη “χτιστεί” δεν προέρχεται από πλήρη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου, αλλά από την ποιότητα των κινήσεων και την ταχύτητα εκτέλεσης.

Αν κάποιος σταθεί λίγο βαθύτερα, θα δει ότι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι το ίδιο το NAV, αλλά η ταχύτητα μετατροπής επενδύσεων σε λειτουργική κερδοφορία. Το FFO διαμορφώθηκε στα €22 εκατ., όταν μόλις το 2022 ήταν κάτω από €10 εκατ., καταγράφοντας σχεδόν διπλασιασμό σε τρία χρόνια . Το κρίσιμο εδώ είναι ότι η αύξηση δεν προήλθε μόνο από νέες επενδύσεις, αλλά από ενεργητική διαχείριση μισθώσεων και ανατιμολογήσεις συμβολαίων, που πρόσθεσαν πάνω από €3,6 εκατ. ετήσια έσοδα . Αυτό το κομμάτι δεν φαίνεται άμεσα στα headlines, αλλά αποτελεί ένδειξη εσωτερικής δυναμικής.

Στο ίδιο πνεύμα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου αποκτά άλλη διάσταση αν δει κανείς τα λειτουργικά metrics: WAULT 9,7 χρόνια, πληρότητα 94%, και μικτό yield 7,8% . Συνδυαστικά με κόστος δανεισμού που έχει υποχωρήσει στο 3%, δημιουργείται ένα spread που ενισχύει την καθαρή απόδοση των επενδύσεων με τρόπο που δύσκολα αναπαράγεται στην ευρωπαϊκή αγορά . Αυτό είναι ίσως από τα πιο “ήσυχα” αλλά ισχυρά σημεία του story.

Ένα ακόμη στοιχείο που περνά απαρατήρητο είναι η σταδιακή μεταμόρφωση της μερισματικής πολιτικής. Το dividend yield έχει κινηθεί από 2,7% το 2021 στο περίπου 7% σήμερα, και μάλιστα με αφορολόγητη διανομή . Η αύξηση αυτή δεν προήλθε από έκτακτα κέρδη, αλλά από επαναλαμβανόμενη λειτουργική επίδοση. Για έναν επενδυτή εισοδήματος, αυτή η σταθερή ανοδική πορεία των αποδόσεων έχει μεγαλύτερη αξία από ένα πρόσκαιρα υψηλό μέρισμα.

Και εδώ έρχεται η αγορά. Με κεφαλαιοποίηση €233,18 εκατ. και τιμή €1,925, η Trade Estates διαπραγματεύεται περίπου στις 10,8 φορές το FFO. Αν τοποθετηθεί δίπλα σε συγκρίσιμες εταιρείες retail & logistics real estate στο Euronext – όπως η Klépierre, η Eurocommercial Properties ή η Warehouses De Pauw – οι αποτιμήσεις κινούνται συνήθως μεταξύ 13x και 18x FFO, ανάλογα με τη γεωγραφική έκθεση και την ποιότητα χαρτοφυλακίου.

Αν εφαρμοστεί ένα συντηρητικό multiple 13x, η αποτίμηση μετακινείται προς τα €286 εκατ., που αντιστοιχεί σε τιμή κοντά στα €2,35 ανά μετοχή. Σε ένα πιο απαιτητικό σενάριο 15x, η κεφαλαιοποίηση προσεγγίζει τα €330 εκατ. και η τιμή τα €2,70.

Το πιο ουσιώδες όμως είναι ότι αυτά τα σενάρια βασίζονται σε σημερινά μεγέθη. Η εταιρεία έχει μπροστά της pipeline περίπου €250 εκατ. έως το 2028, που μπορεί να ανεβάσει το GAV στα €740–760 εκατ., δηλαδή επιπλέον άνοδο έως +26% . Αυτό σημαίνει ότι το FFO που χρησιμοποιείται σήμερα ως βάση αποτίμησης είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο.

Συνολικά, η Trade Estates έχει ήδη πετύχει κάτι που συνήθως απαιτεί πολύ μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα: ταχεία αύξηση NAV, ισχυρή μερισματική ροή και επιτάχυνση λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αναπτυξιακής της δυναμικής παραμένει ενεργό. Το ταμπλό, προς το παρόν, φαίνεται να τιμολογεί την εταιρεία σαν να βρίσκεται ακόμη στο ξεκίνημα πριν από 3 χρόνια. Και ίσως εκεί βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον σημείο για όποιον διαβάζει πίσω από τους τίτλους.

Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να έχει πατήσει υπό των γεωπολιτικών εντάσεων την περιοχή στήριξης των €1,835 και να έχει πάρει την άγουσα για το επίπεδο αντίστασης των €2,03. Πάνω από εκεί ανοίγει για τα €2,30.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 19, 2026