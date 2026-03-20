Ένωση-Δικαστών-και-Εισαγγελέων-κατά-Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού:-«Θέλουν-να-δυναμιτίσουν-το-κλίμα»

Αυστηρή ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Καρυστιανού για τα όσα εκτυλίχθηκαν χθες Πέμπτη στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για «σκηνές Άγριας Δύσης» και «φασιστική νοοτροπία».

Όπως επισημαίνεται, τα γεγονότα που καταγράφηκαν σε βίντεο από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και όσα αποτυπώθηκαν σε ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού στο Χ, «κρύβουν φασιστική νοοτροπία».

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας πως:

«Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι «μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς».

Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι «δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπαγγέλτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».

Όλη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Κλείστε τις ρωγμές!

Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η Κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα.

Τι είχε προηγηθεί με Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού

Σημειώνεται πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε τις καταγγελίες που είχε αναδείξει νωρίτερα η κ. Καρυστιανού, η οποία είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας μαζί με τη Μαρία Γρατσία, την ίδια και τον Πάνο Ρούτσι.

Μέσα από βίντεο που κατέγραψε στον χώρο του δικαστηρίου, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως «είμαστε στον δεύτερο του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας, η ώρα είναι 00:25 τη νύχτα και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται μήνυση από γονείς και συγγενείς, από Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού και άλλους για τα απίθανα έκτροπα που έγιναν στα δικαστήρια».

Εξηγώντας τους λόγους των μηνύσεων, υποστήριξε ότι «μια δικαστής παρήγγειλε να πάρουμε αντίγραφα των βίντεο που κατασχέθηκαν που τα είχαν 3 χρόνια οι πραγματογνώμονες. Όταν τα κατέσχεσε το δικαστήριο, λιποθύμησε τελικά η δικαστής και δεν μας δόθηκαν. Και σήμερα που άλλη δικαστής αποφάσισε να μας δοθούν και αυτή η δικαστής ήρθε μετά από ώρες τρεμάμενη να ανακαλέσει αυτή την απόφαση. Μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας και θα έπρεπε να ντρέπονται οι δικαστές αυτοί».

Παράλληλα, έκανε λόγο για στοχοποίησή της από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με αφορμή ανακοίνωση της ΕΔΕ για «ανεύθυνες δηλώσεις πολιτικών και εμπλεκόμενων στη δίκη των Τεμπών» που «υποκρύπτουν δόλιες σκοπιμότητες», καλώντας τον πρόεδρό της να απαντήσει: «πείτε μας τι κάνατε στη Λάρισα στις 10 Μαρτίου, πείτε γιατί λιποθύμησε η δικαστικός και πώς και δεν βγάλατε καμία ανακοίνωση γι’ αυτό;»

Νωρίτερα, η Μαρία Καρυστιανού είχε εκφράσει έντονη αγανάκτηση για την πορεία της δίκης σχετικά με τα βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών, καταγγέλλοντας αδιαφορία και απαξίωση από τις δικαστικές αρχές της Λάρισας. Όπως ανέφερε, συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι παρέμειναν στο δικαστικό μέγαρο για περισσότερες από δέκα ώρες, από το πρωί έως τις 20:30, περιμένοντας χωρίς ενημέρωση για τη διακοπή της διαδικασίας, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου απουσίαζε χωρίς σαφή εξήγηση για την αναρρωτική της άδεια.

Στη θέση της εμφανίστηκε αναπληρωτής, ο οποίος ανακοίνωσε την αναβολή της δίκης για τις 2 Απριλίου, προκαλώντας απογοήτευση στους παριστάμενους που είχαν μετακινηθεί για την υπόθεση.

Η κ. Καρυστιανού κατήγγειλε επίσης ότι, παρά το αίτημά τους για χορήγηση αντιγράφων των κατασχεθέντων στοιχείων, υπήρξε πολύωρη καθυστέρηση, ενώ επί πέντε ώρες αναζητούνταν τα πειστήρια χωρίς αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για κοροϊδία και σοβαρές δυσλειτουργίες.

Τέλος, επανέλαβε τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης και «μπαζώματος», μιλώντας χαρακτηριστικά για «ομερτά» στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Καρυστιανού:

Πόση ντροπή! Είμαστε από το πρωί και μέχρι τώρα ώρα 20.30, πάνω από δέκα ώρες στο Δικαστικό Μέγαρο Λαρισας!

Ήρθαμε για τη δίκη με τα

εξαφανισμένα βίντεο.

Να θυμηθούμε ότι λίγες μέρες στην τελευταία δικάσιμο της ίδιας δίκης, αμέσως μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ. Σεβαστίδη, η Πρόεδρος ζήτησε δακρυσμένη συγγνώμη και στη συνέχεια λιποθύμησε.

Σήμερα η ίδια Προεδρος απουσίαζε, χωρίς κανείς να απαντά στα ερωτήματα για τον λόγο για την αναρρωτική άδεια που έλαβε και χωρίς βέβαια στοιχειωδώς να έχουν προηγουμένως ενημερώσει για την προδιαγεγραμμένη διακοπή της δίκης τους συγγενείς και τους δικηγόρους.

Έτσι στην έδρα ανέβηκε σήμερα ένας αναπληρωτής Πρόεδρος, ο οποίος με συνοπτικές διαδικασίες ανακοίνωσε σε συγγενείς και δικηγόρους —που ταξίδεψαν από τα χαράματα για να είναι παρόντες στις 9:00 π.μ.— ότι η δίκη αναβάλλεται για τις 2/4. Τέτοια απαξίωση!

Αυτό όμως που ακολούθησε είναι πραγματικά απίστευτο και επιβεβαιώνει την ύπαρξη κυκλώματος στο δικαστήριο της Λάρισας, που καταστρέφει και “μπαζώνει” στοιχεία, σε συνέχεια του μπαζώματος της ανάκρισης από τον διορισμένο μετά την επιστολή του Πρωθυπουργού, ανακριτή, κ. Μπακαΐμη.

Ζητήσαμε να μας παραδοθεί αντίγραφο του κατασχεμένου υλικού της δικογραφίας όπως ως διάδικοι δικαιούμαστε και όπως είχαμε εγγράφως σε προγενέστερο χρόνο αιτηθεί.

Μιας κατάσχεσης δήθεν κατεπείγουσας που όμως έγινε σε τέσσερις δόσεις με μεσολάβηση ενός ολόκληρου Σαββατοκύριακου, και η οποία μόνο “επείγουσα” δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Όμως, η Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Λάρισας, όπου κατά τον νόμο πρέπει να τηρούνται αντίγραφα των κατασχεθέντων, κ. Μυλωνά, όλως τυχαίως έλειπε και δεν απαντούσε καν στο τηλέφωνο στις κλήσεις που της έκανε από το δικαστήριο η γραμματέας της.

Κανείς δεν γνώριζε πού βρίσκονταν τα πειστήρια. Ψάχναμε επί πέντε ώρες… Από τον Άννα στον Καϊάφα, μπροστά σε κλειδωμένες πόρτες και ανήξερους γραμματείς. Πέντε ώρες να ανεβοκατεβαίνουμε ορόφους, ψυχικά ράκη, βιώνοντας την κοροϊδία και νιώθοντας απέραντη λύπη για την κατάντια της Δικαιοσύνης. Και θλίψη για ανθρώπους με θεσμικό ρόλο, λειτουργούς που έδωσαν όρκο να τηρούν το καθήκον τους, να τρέμουν και να ψελλίζουν: “δώστε μου λίγο χρόνο να σας απαντήσω”!

Και το κερασάκι στην τούρτα!

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας έκανε εν τέλει δεκτή την αίτηση μας να λάβουμε αντίγραφα των κατασχεθέντων, πλην όμως εν συνεχεία μετά από παρέμβαση της Προϊσταμένης, η Πρόεδρος ανακάλεσε τις έγγραφες αποφάσεις της για λήψη αντιγράφων! Και έτσι η διαδικασία λήψης αντιγράφων των κατασχεθέντων που είχε ξεκινήσει , ξαφνικά σταμάτησε!

Και ενώ εξελισσόταν αυτή η τραγική διαδικασία, ο κ. Σεβαστίδης, ο οποίος είχε επισκεφτεί το Πρωτοδικείο Λάρισας, την ίδια ημέρα που λιποθύμησε η Πρόεδρος της έδρας, έσπευσε και εξέδωσε δελτίο τύπου συγχαίροντας τους δικαστές για το έργο τους! Ντροπή.

Καταλαβαίνουμε όλοι τι έχουν μέσα και τι δείχνουν τα κατασχεθέντα για να γίνεται τόσος πόλεμος για να αποκλειστεί η πρόσβαση μας!

Κατρακυλάμε σε γκρεμό διότι η Δικαιοσύνη οφείλει να είναι ανεξάρτητη στην πράξη, όχι στα λόγια.

Καταδικάζουμε τη βασιλεία της ομερτά στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας και όχι μόνο.

Καταδικάζουμε το “μπάζωμα” και τη συγκάλυψη. Και δεν θα σταματήσουμε να το φωνάζουμε μέχρι όλοι οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν στην αληθινή δικαιοσύνη και στον Ελληνικό λαό!

