Έρχονται ανατροπές στην αγορά φαρμάκων για την απώλεια βάρους: Η λήξη πατέντας του Ozempic σε Ινδία – Κίνα φέρνει δεκάδες γενόσημα

Ανατροπές στην αγορά των φαρμάκων για τη μείωση βάρους, αναμένεται να φέρει στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου η λήξη της πατέντας της ουσίας σεμαγλουτίδης, την οποία χρησιμοποιούν οι μάρκες Ozempic και Wegovy της Novo Nordisk. Η εξέλιξη αυτή θα ρίξει στην αγορά αρκετά γενόσημα, με τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τα πρωτότυπα, προσφέροντας σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε θεραπεία που μέχρι σήμερα ήταν απλησίαστη για τους περισσότερους.

Η κυκλοφορία των πρώτων γενόσημων για την απώλεια βάρους αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο σαββατοκύριακο στην Ινδία, που θα γίνει η πρώτη χώρα, η οποία θα διαθέσει τα συγκεκριμένα φάρμακα. Κατά πληροφορίες, περισσότερες από 40 εταιρείες ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν πάνω από 50 γενόσημες εκδόσεις του φαρμάκου εντός των επόμενων εβδομάδων, προσφέροντας την ευκαιρία σε εκατομμύρια Ινδούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα φάρμακο που μέχρι τώρα ήταν πολύ ακριβό.

Η Κίνα, η Βραζιλία, η Τουρκία και η Νότια Αφρική ακολουθούν σύντομα, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους, που πάσχουν από διαβήτη και παχυσαρκία, να αποκτήσουν θεραπεία σε πιο προσιτές τιμές.

Σύμφωνα με την Λίνα Μενγκάνι, ακτιβίστρια στην Ινδία, «η διαθεσιμότητα αυτών των φαρμάκων, τα οποία μέχρι τώρα περιορίζονταν σε πλούσιες χώρες και άτομα με υψηλό εισόδημα, τώρα θα δημοκρατικοποιηθεί μέσω των γενοσήμων».

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν περαιτέρω «έκρηξη» στην αγορά φαρμάκων για την απώλεια βάρους, καθώς η Ινδία και η Κίνα φιλοξενούν πάνω από 800 εκατομμύρια ενήλικες που πάσχουν από παχυσαρκία ή υπερβολικό βάρος και πάνω από 360 εκατομμύρια ενήλικες με διαβήτη.

Παράλληλα, μόνο η Ινδία, η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου, αναμένεται να έχει πάνω από 440 εκατομμύρια άτομα με παχυσαρκία μέχρι το 2050, σύμφωνα με το The Lancet και τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη. Η αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία στην Ινδία αναμένεται να φτάσει τα 80 δισεκατομμύρια ρουπίες (856,6 εκατομμύρια δολάρια) μέχρι το 2030, από τα 15 δισεκατομμύρια ρουπίες σήμερα (περίπου 150 εκατ. δολάρια).

Ανησυχία για κακή χρήση

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί ανησυχούν για την πιθανότητα κακής χρήσης του φαρμάκου, καθώς η αγορά αναμένεται να γεμίσει με πολλές διαφορετικές μάρκες, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς.

«Με την αυξανόμενη ζήτηση, τη μείωση των τιμών και τις πολλές μάρκες, μπορεί να δούμε απευθείας αγορές από φαρμακεία, διαρροές σε επίπεδο διανομέων ή χρήση του φαρμάκου για καλλυντικούς ή lifestyle λόγους, ειδικά στις αστικές αγορές», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής, Σαλίλ Καλιανπούρ. «Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κακή χρήση, αναποτελεσματική ρύθμιση και ανεξέλεγκτες παρενέργειες, με επακόλουθη αυστηρότερη ρύθμιση», πρόσθεσε.

Ως και 15 δολάρια μπορεί να φτάσει η τιμή

Οι κατασκευαστές γενόσημων δεν έχουν ακόμα αποκαλύψει τις τιμές τους, αν και οι αναλυτές προβλέπουν ότι με την είσοδο περισσότερων ανταγωνιστών στην αγορά, οι τιμές θα μπορούσαν να μειωθούν ακόμα και στα 15 δολάρια το μήνα, ενώ οι υψηλότερες δόσεις του Wegovy φτάνουν αυτή τη στιγμή τα 349 δολάρια το μήνα στις ΗΠΑ.

Οι Ινδοί κατασκευαστές, οι οποίοι θα κάνουν την αρχή και είναι γνωστοί για την παραγωγή φθηνών φαρμάκων, αναμένεται να τιμολογήσουν τα γενόσημα με εκπτώσεις τουλάχιστον 50% έως 60%. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές για τη χαμηλότερη δόση του φαρμάκου θα μπορούσαν να πέσουν από περίπου 11.000 ρουπίες (περίπου 100 ευρώ) σε 3.000-5.000 ρουπίες (30-46 ευρώ), και στη συνέχεια να μειωθούν σε περίπου 1.500-2.500 ρουπίες (13-18 ευρώ), διευρύνοντας την προσβασιμότητα πέρα από τις ελίτ στις αστικές περιοχές.

Ο ρόλος των γιατρών στην αγορά

Παρά τη μείωση των τιμών, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο νικητής της αγοράς δεν θα εξαρτηθεί μόνο από το κόστος, αλλά και από την εμπιστοσύνη των γιατρών. Στην Ινδία, η αγορά φαρμάκων καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις συνταγές των γιατρών, και η αποδοχή των γενοσήμων θα εξαρτηθεί από την εξοικείωση και την εμπιστοσύνη των γιατρών σε κάθε μάρκα. Η αρχική πληθώρα προϊόντων πιθανόν να προκαλέσει υπερφόρτωση στους γιατρούς, με άσχημες εμπειρίες και επιθετική διαφήμιση από τους κατασκευαστές.

«Οι αδύναμοι παίκτες με κακή ποιότητα και χωρίς διαφοροποίηση πιθανότατα θα αποχωρήσουν από την αγορά μέσα σε δύο έως τρία χρόνια», εκτιμά ο Καλιανπούρ.