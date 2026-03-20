Ανεργία:-Ετήσια-μείωση-5,9%-εγγεγραμμένων-στη-ΔΥΠΑ-τον-Φεβρουάριο

Σε 903.928 άτομα ανήλθε τον Φεβρουάριο του 2026 το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ ανέργων.

Πρόκειται για μείωση κατά -56.206 άτομα (-5,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση κατά -19.925 άτομα (-2,2%), σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026.

Από αυτά 412.601 (45,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 491.327 (54,4%) για λιγότερο από 12 μήνες.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 319.926 (35,4%), ενώ οι γυναίκες σε 584.002 (64,6% %).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, 268.539 άτομα (29,7%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, 441.289 άτομα (48,8%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, 262.783 άτομα (29,1%) και 167.037 (18,5%), αντίστοιχα.

Οι επιδοτούμενοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον Φεβρουάριο 2026 ανέρχεται σε 258.684 άτομα. Αυτο σημαίνει αύξηση κατά 1.192 (0,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση κατά -2.486 άτομα (-1,0%) σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026.

Οι 134.428 (52%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 124.256 (48%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 111.523 (43,1%) και οι γυναίκες σε 147.161 (56,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 121.451 (46,9%) είναι κοινοί, 2.309 (0,9%) είναι οικοδόμοι, 124.256 (48%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 9.821 (3,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 795 (0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 52 είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

