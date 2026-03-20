Ασιατικές-αγορές:-Αναζήτηση-κατεύθυνσης-με-το-βλέμμα-στη-Μέση-Ανατολή

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν μεικτά σήμερα, Παρασκευή (20/3), μετά από έντονη μεταβλητότητα στη Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία κρατούν τους επενδυτές σε επιφυλακή.

Το Ιράν επιτέθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στον κόσμο στο Κατάρ την Πέμπτη (19/3), προκαλώντας ζημιές που θα επηρεάσουν την ενεργειακή προμήθεια για τα επόμενα χρόνια, ως αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars. Ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, Saad al-Kaabi, δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατέστρεψαν το 17% της εξαγωγικής ικανότητας LNG της χώρας για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Οι ανταποδοτικές επιθέσεις σε κρίσιμες πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε εκτόξευση των τιμών ενέργειας.

Έτσι, οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,5%, φτάνοντας τα 3,112 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες. Η βενζίνη (Nymex RBOB) για παράδοση Απριλίου σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%, φτάνοντας τα 3,13 δολάρια και αγγίζοντας σχεδόν υψηλό τετραετίας.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, με το Brent να μειώνεται κατά 2% στα 106,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 1,56% στα 94,64 δολάρια.

Η Σαουδική Αραβία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, εκτιμά ότι οι τιμές μπορεί να ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι εάν οι διαταραχές στην προσφορά συνεχιστούν έως τα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Οι επιπτώσεις στις αγορές επεκτάθηκαν και στα μέταλλα, με τον χρυσό και το ασήμι να χάνουν περίπου 5% και 10% αντίστοιχα, πριν περιορίσουν τις απώλειες.

«Η πρόσφατη πτώση της τιμής του χρυσού με υψηλό όγκο συναλλαγών υποδηλώνει πωλήσεις πανικού», δήλωσε ο επενδυτής Ed Yardeni, εκτιμώντας ότι σύντομα θα υπάρξει ένα κατώτατο σημείο στην πτώση.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν τις ανησυχίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ θα αποφύγει νέες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Σύμμαχες χώρες των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία, εξέδωσαν κοινή δήλωση εκφράζοντας την ετοιμότητά τους να συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας διεύρυνε τις απώλειές του στο 0,4%. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,61%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα ενισχύθηκε κατά 0,41%.

Ο δείκτης τεχνολογίας Hang Seng υποχώρησε κατά 1,7%, με τη Xiaomi να καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες, φτάνοντας έως και το -6,8%. Η πτώση ήρθε μία ημέρα μετά την παρουσίαση νέου μοντέλου ηλεκτρικού οχήματος και την ανακοίνωση επένδυσης άνω των 8,7 δισ. δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού για δέκατο μήνα, με το πενταετές στο 3,5% και το ετήσιο στο 3%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,64%, ενώ ο Kosdaq κέρδισε 1,68%. Οι αγορές της Ιαπωνίας παρέμειναν κλειστές λόγω δημόσιας αργίας.

Στη Wall Street, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,44% στις 46.021,43 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 0,27% κλείνοντας στις 6.606,49 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,28% στις 22.090,69 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών δεικτών κατέγραψαν μικρή άνοδο, μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.