Βενζίνη: Το νέο σοκ στην αντλία δεν μοιάζει με τα προηγούμενα – Τι αλλάζει τώρα

Η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης έχουν ήδη φτάσει ή ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε πολλές περιοχές, ενώ το Brent κινείται στα 109 δολάρια, με την αγορά να προεξοφλεί διατήρηση της πίεσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι τιμές της βενζίνης ανεβαίνουν στην Ελλάδα. Ούτε η πρώτη φορά που οι οδηγοί βλέπουν τα νούμερα στην αντλία να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τα όρια που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ακραία. Αυτή τη φορά, όμως, κάτι μοιάζει διαφορετικό και ήδη αποτυπώνεται στην πράξη.

Σε πολλές περιοχές της χώρας (και στην Αττική), η βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης έχουν πατήσει τα 2 ευρώ το λίτρο, με την ανοδική τάση να επεκτείνεται σταδιακά και σε περισσότερα πρατήρια. Η ΠΟΠΕΚ έχει ήδη ανακοινώσει ότι αναμένεται νέα σημαντική αύξηση στις τιμές χονδρικής στα καύσιμα από το Σάββατο, κάτι που προϊδεάζει για περαιτέρω επιβάρυνση στην αντλία τις επόμενες ημέρες. Η εικόνα αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι η άνοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε αυτό το περιβάλλον, το ερώτημα δεν είναι απλώς πόσο θα φτάσουν οι τιμές, αλλά τι αλλάζει συνολικά στη λειτουργία της αγοράς και κυρίως στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Καύσιμα: Τι θα συμβεί αν κλείσουν τα πρατήρια σε όλη τη χώρα

Καύσιμα: Αποφεύχθηκαν οι απεργίες – Παραμένει το πλαφόν, στήριξη στα πρατήρια

Το σοκ δεν είναι η τιμή αλλά η αίσθηση ότι δεν θα υποχωρήσει

Οι τιμές κινούνται σε επίπεδα που για την ελληνική αγορά λειτουργούν ως «κόκκινη γραμμή». Η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης έχουν πατήσει – και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπεράσει – τα 2 ευρώ το λίτρο, επαναφέροντας μνήμες από προηγούμενες κρίσεις, αλλά σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, το Brent κινείται το μεσημέρι της Παρασκευής, κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που επιβεβαιώνει τη νέα ένταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις διακυμάνσεις ενδοσυνεδριακά να τοποθετούνται γύρω από τα 107 δολάρια, ανάλογα με τη ροή ειδήσεων και τις προσδοκίες για την προσφορά.

Πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής: Όσο δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος, οι τιμές θα τρέχουν

Αυτό που αλλάζει, όμως, δεν είναι μόνο το επίπεδο των τιμών αλλά η αίσθηση ότι δεν πρόκειται για ένα «κύμα» που θα περάσει γρήγορα. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου κάθε άνοδος συνοδευόταν από την προσδοκία αποκλιμάκωσης, σήμερα η αγορά λειτουργεί σαν να προεξοφλεί ότι η πίεση θα έχει διάρκεια.

Και αυτή η μετατόπιση είναι κρίσιμη. Οι οδηγοί δεν περιμένουν να πέσουν οι τιμές και προσαρμόζονται. Γεμίζουν λιγότερο, μετακινούνται πιο επιλεκτικά, επαναξιολογούν ακόμη και βασικές καθημερινές διαδρομές. Το σοκ, δηλαδή, δεν βρίσκεται μόνο στο ποσό που πληρώνουν, αλλά στην αλλαγή νοοτροπίας. Το ίδιο συμβαίνει και με όσους καταναλωτές αγοράζουν αεροπορικά εισιτήρια.

Οι προβλέψεις δείχνουν προς τα πάνω και το εύρος είναι τεράστιο

Αν κάτι ενισχύει αυτή την αίσθηση, είναι το γεγονός ότι οι προβλέψεις για την πορεία του πετρελαίου έχουν γίνει εξαιρετικά αβέβαιες και κυρίως ανοδικές.

Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και οργανισμοί αναθεωρούν διαρκώς τα σενάρια. Η Goldman Sachs βλέπει το Brent να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, προειδοποιώντας ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι αυξάνονται όσο διαταράσσεται η ροή πετρελαίου, ενώ σε σενάρια παρατεταμένης έντασης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για επίπεδα κοντά στα 150 δολάρια το βαρέλι. Η Barclays εκτιμά ότι το Brent μπορεί να κινηθεί έως τα 120 δολάρια ή και υψηλότερα σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης.

Σε αυτό το ήδη ασταθές περιβάλλον, ορισμένοι διεθνείς αναλυτές δεν αποκλείουν ακόμη και ακραία σενάρια. Σε περίπτωση ευρείας κλιμάκωσης της κρίσης, με άμεση εμπλοκή βασικών παραγωγών του Κόλπου ή με σοβαρή διαταραχή σε κρίσιμα σημεία διέλευσης όπως τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμάται ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη και προς τα 180 ή και τα 200 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για σενάρια χαμηλής πιθανότητας, αλλά με υψηλό αντίκτυπο εάν εκπληρωθούν.

Για την Ελλάδα, μια τέτοια εξέλιξη θα είχε άμεσες και πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις. Οι τιμές στην αντλία θα κινούνταν αισθητά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με τη βενζίνη να προσεγγίζει ή και να ξεπερνά τα 2,3–2,5 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης θα ακολουθούσε αντίστοιχη πορεία. Το κόστος μεταφορών θα αυξανόταν απότομα, επηρεάζοντας τις τιμές σε τρόφιμα, υπηρεσίες και τουρισμό, ενώ η συνολική κατανάλωση θα δεχόταν ισχυρή πίεση.

Από την άλλη πλευρά, πιο «ήπια» σενάρια εξακολουθούν να βλέπουν χαμηλότερους μέσους όρους για το 2026, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα: Η αγορά δεν έχει ένα σενάριο. Έχει πολλά, και η απόσταση μεταξύ τους είναι τεράστια.

Γιατί δείχνει να μην έχει «ταβάνι»

Η αβεβαιότητα αυτή δεν είναι τυχαία. Συνδέεται με το γεγονός ότι η κρίση δεν αποκλιμακώνεται. Αντιθέτως, κλιμακώνεται και επεκτείνεται σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Το τελευταίο διάστημα, επιθέσεις έχουν πλήξει εγκαταστάσεις-κλειδιά για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, όπως το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, που αποτελεί το μεγαλύτερο στον κόσμο, ενώ οι εξελίξεις σε βασικούς διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας επηρεάζουν άμεσα τη ροή της προσφοράς.

Σε αυτές τις συνθήκες, η άνοδος των τιμών δεν οφείλεται μόνο στον φόβο αλλά και σε πραγματικές διαταραχές στην παραγωγή και στη διακίνηση. Και όσο οι εξελίξεις κλιμακώνονται, η αγορά τιμολογεί ένα όλο και μεγαλύτερο ρίσκο.

Τι αλλάζει τώρα στην πράξη

Στην ελληνική αγορά, τα πρώτα σημάδια προσαρμογής είναι ήδη ορατά. Παράγοντες της αγοράς καυσίμων καταγράφουν μείωση στους όγκους κατανάλωσης, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πτώση της ζήτησης κατά 5% έως 10% σε περιόδους έντονης ανόδου των τιμών. Τα γεμίσματα και οι μετακινήσεις περιορίζονται, ενώ αυξάνεται η τάση για μερικό γέμισμα αντί για πλήρες ρεζερβουάρ.

Σε επίπεδο νοικοκυριού, η επιβάρυνση είναι επίσης μετρήσιμη. Ένα μέσο ρεζερβουάρ 50 λίτρων, με τιμή κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, σημαίνει κόστος περίπου 100 ευρώ ανά γέμισμα, όταν πριν από δύο χρόνια το ίδιο γέμισμα κόστιζε 75 – 80 ευρώ. Σε μηνιαία βάση, για έναν οδηγό με δύο έως τρία γεμίσματα, η επιβάρυνση μπορεί να φτάνει ή και να ξεπερνά τα 50 – 60 ευρώ.

Η πίεση αυτή μεταφέρεται άμεσα και στην πραγματική οικονομία. Το κόστος μεταφορών αυξάνεται, επηρεάζοντας αλυσίδες εφοδιασμού, τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ενισχύεται και ο πληθωριστικός αντίκτυπος. Σε αυτό το περιβάλλον πίεσης, η επόμενη ερώτηση είναι αν – και πώς – μπορεί να υπάρξει παρέμβαση.

Τι μέτρα σχεδιάζει να λάβει η κυβέρνηση για την ανακούφιση απο τις υψηλές τιμές στα καύσιμα και την ενέργεια

Μπροστά σε αυτή την πίεση, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται ήδη σενάρια παρέμβασης, με στόχο την απορρόφηση μέρους των αυξήσεων χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Σε πρώτη φάση, εφόσον η άνοδος των τιμών συνεχιστεί, προγραμματίζονται, όπως έχει διαμηνυθεί, στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα αφορούν κυρίως ευάλωτα νοικοκυριά και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Στο τραπέζι βρίσκεται η επαναφορά εργαλείων τύπου fuel pass, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό, αξιοποιώντας δημοσιονομικό περιθώριο που εκτιμάται κοντά στα 800 εκατ. ευρώ, το οποίο δημιουργείται από τη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες.

Σε δεύτερο χρόνο, εφόσον η κρίση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, το βάρος μεταφέρεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί, οι αποφάσεις θα αφορούν ενδεχόμενη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων – που σήμερα παραμένουν αυστηροί – με την ενεργοποίηση ειδικών μηχανισμών στήριξης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τις τελευταίες ημέρες επανειλημμένως τονίσει ότι υπάρχει έτοιμο σχέδιο δράσης με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ενέργειας.

Ένας κύκλος που ίσως δεν κλείσει όπως πριν

Η διαφορά σε σχέση με προηγούμενες περιόδους δεν είναι μόνο το ύψος των τιμών, αλλά η διάρκεια και η επαναληπτικότητα των πιέσεων. Στην πράξη, ακόμη και όταν οι διεθνείς τιμές υποχωρούν, η μετακύλιση στην ελληνική αντλία είναι πιο αργή και λιγότερο έντονη, γεγονός που κρατά τις τελικές τιμές σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η φορολογία λειτουργεί ως «σταθεροποιητής» προς τα πάνω.

Για την ελληνική οικονομία, αυτό μεταφράζεται σε πιο μόνιμη επιβάρυνση. Η κατανάλωση καυσίμων γίνεται πιο ευαίσθητη στις τιμές, η ζήτηση πιο ασταθής και η συνολική οικονομική δραστηριότητα πιο εκτεθειμένη σε κάθε νέα διακύμανση.

Με άλλα λόγια, το νέο σοκ δεν είναι απλώς ένα ακόμη επεισόδιο ανόδου. Είναι ένδειξη ότι ο κύκλος της αγοράς αλλάζει και ότι η «επιστροφή στην κανονικότητα» θα είναι πιο δύσκολη.