Γιατί-το-να-«γίνουμε-Κινέζοι»-γίνεται-παγκόσμια-τάση;

Στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου με θέμα τη λαϊκή ευημερία, στο πλαίσιο της τέταρτης συνόδου της 14ης Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Κίνας, Σουν Γελί, υπογράμμισε ότι η φράση «να γίνουμε Κινέζοι» έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή έκφραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί ξένοι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κίνα για να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής των Κινέζων.

Η διαδρομή με τρένα υψηλής ταχύτητας, η παρακολούθηση επιδείξεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η γνωριμία με παραδοσιακές πρακτικές της κινεζικής ιατρικής—όπως το μασάζ τουίνα (tuina)—, η δοκιμή της ενδυμασίας Χανφού των Κινέζων Χαν (hanfu), καθώς και η εμπειρία του hotpot έχουν πλέον καθιερωθεί ως χαρακτηριστικές δραστηριότητες για τους ξένους τουρίστες.

Η τάση «να γίνουμε Κινέζοι» αφενός αποτυπώνει τον ενθουσιασμό των επισκεπτών να εξερευνήσουν τον κινεζικό τρόπο ζωής, και αφετέρου, αντανακλά την υψηλή αναγνώριση και εκτίμηση που επιδεικνύει η διεθνής κοινότητα τόσο προς τον παραδοσιακό κινεζικό πολιτισμό όσο και προς τη σύγχρονη καθημερινότητα στην Κίνα.

H εμβάθυνση αυτής της πολιτιστικής αναγνώρισης πηγάζει πρωτίστως από την αυτοπεποίθηση με την οποία η Κίνα διαφυλάσσει και ταυτόχρονα ανανεώνει δημιουργικά την εξαιρετική παραδοσιακή της κουλτούρα.

Η πολιτιστική αυτοπεποίθηση αποτελεί θεμελιώδη μορφή αυτοπεποίθησης. Η χώρα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση του δημιουργικού και καινοτόμου μετασχηματισμού της παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να αναβιώνει η παράδοση στην σύγχρονη εποχή.

Η δημοτικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών προϊόντων των μουσείων, η αναβίωση των παραδοσιακών εορτών, καθώς και η αυξανόμενη διάδοση της κουλτούρας του hanfu μεταξύ των νέων απεικονίζουν μια Κίνα που είναι αρχαία και νεανική. Αυτό το πολιτιστικό οικοσύστημα, όπου συγκλίνουν η αυθεντική παράδοση και η σύγχρονη ζωντάνια, προσφέρει στους ξένους επισκέπτες μια απτή εμπειρία της κινεζικής κουλτούρας.

Παράλληλα, η εμβάθυνση της πολιτιστικής αναγνώρισης συνδέεται άμεσα με τη σταθερή προσήλωση της Κίνας στο υψηλού επιπέδου άνοιγμα προς τον κόσμο.

Η εξωστρέφεια προϋποθέτει πολιτιστική ανταλλαγή, ενώ η συμπερίληψη ενισχύει την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των πολιτισμών.

Οι διαρκώς βελτιούμενες πολιτικές απαλλαγής από τη βίζα, σε συνδυασμό με τα αναβαθμισμένα μέτρα διευκόλυνσης πληρωμών και ένα ολοένα πιο διεθνοποιημένο περιβάλλον παροχής υπηρεσιών, καθιστούν πλέον ευκολότερη τόσο την επίσκεψη όσο και τις αγορές των ξένων ταξιδιωτών στην Κίνα.

Καθώς οι επισκέπτες περιηγούνται ελεύθερα στους δρόμους και τις γειτονιές των κινεζικών πόλεων και συνομιλούν με τους κατοίκους, σχηματίζουν μέσα από την καθημερινότητα μια πολυδιάστατη, ζωντανή εικόνα της χώρας.

Παράλληλα, η εμπιστοσύνη που καλλιεργείται μέσω αυτής της άμεσης επαφής συμβάλλει στη σταδιακή άμβλυνση των προκαταλήψεων και στην εμβάθυνση της αμοιβαίας κατανόησης.

Η φράση «να γίνουμε Κινέζοι» έχει καθιερωθεί ως δημοφιλής έκφραση, αντανακλώντας τη διεθνή αναγνώριση τόσο της αναπτυξιακής πορείας όσο και των πολιτισμικών αξιών της Κίνας.

Στο εξής, καθώς η χώρα θα συνεχίσει να αναδεικνύει την παραδοσιακή της κουλτούρα και, ταυτόχρονα, να απευθύνεται στον κόσμο με ακόμη πιο ανοιχτή στάση, αυτή η πολιτιστική ταύτιση που βασίζεται σε αυθεντικές εμπειρίες εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω.