Διεθνής-Οργανισμός-Ενέργειας:-Ακόμα-κι-αν-λήξει-τώρα-ο-πόλεμος,-θα-χρειαστούν-έξι-μήνες-για-την-αποκατάσταση-των-ροών-πετρελαίου-και-φυσικού-αερίου

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση όλων των εποχών, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IAE), Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι μήνες για την πλήρη αποκατάσταση των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου.

Ο Μπιρόλ επισήμανε ότι η διακοπή των ροών φυσικού αερίου είναι διπλάσια από εκείνη που υπήρξε το 2022 λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Επίσης, ανέφερε ότι η απώλεια πετρελαίου είναι μεγαλύτερη ακόμα και από τα σοκ των δεκαετιών του 1970, τα οποία προκάλεσαν ύφεση και περιορισμούς καυσίμων σε όλο τον κόσμο.

Οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, καθώς το Ισραήλ και το Ιράν εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους σε στρατηγικούς ενεργειακούς κόμβους του Κόλπου, όπως το πεδίο φυσικού αερίου Νότιο Παρς και το τεράστιο συγκρότημα Ρας Λαφάν του Κατάρ. Παρά την ένταση αυτή, ο Μπιρόλ υποστήριξε ότι οι πολιτικοί και οι αγορές εξακολουθούν να υποτιμούν την κλίμακα της κρίσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα θα μεγαλώνει όσο παραμένουν μπλοκαρισμένες οι ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, η οποία εξάγει το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. «Οι άνθρωποι κατανοούν ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι κατανοούν πλήρως το βάθος και τις συνέπειες της κατάστασης», δήλωσε σε συνέντευξή του.

Ακόμα και αν ο πόλεμος τερματιστεί και τα Στενά του Ορμούζ ξανανοίξουν, ο Μπιρόλ επισήμανε ότι «θα χρειαστεί πολύς χρόνος» για να επανέλθουν οι πετρελαϊκές και φυσικές περιοχές, πολλές από τις οποίες έχουν κλείσει ή ζημιωθεί. «Θα χρειαστούν έξι μήνες για κάποιες περιοχές να ξαναλειτουργήσουν, ενώ άλλες θα χρειαστούν πολύ περισσότερο», δήλωσε.

Ο Μπιρόλ επεσήμανε ότι η καταστροφή των ζωτικών αρτηριών, που επηρεάζει την παγκόσμια προμήθεια λιπασμάτων, πετροχημικών, καθώς και θείου και ήλιου, θα πλήξει δραματικά την παγκόσμια οικονομία. «Αυτά τα προϊόντα είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία», είπε χαρακτηριστικά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο IAE ανακοίνωσε την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων από τις παγκόσμιες αποθέματα για να ανακουφίσει τις ελλείψεις στην αγορά, ποσότητα που αντιστοιχεί μόνο στο 20% των αποθεμάτων της. «Έχουμε ακόμα 80% στο χέρι μας», τόνισε ο Μπιρόλ, αναφέροντας ότι έχει συζητήσει με χώρες όπως ο Καναδάς, το Μεξικό, η Βραζιλία και η Νορβηγία για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι οι επιπλέον ροές δεν θα λύσουν την απώλεια ενέργειας από τη Μέση Ανατολή. «Η πιο σημαντική ενέργεια είναι η αποκατάσταση των διελεύσεων μέσω των Στενών», δήλωσε.

Επιπλέον, προειδοποίησε τους πολιτικούς στην Ευρώπη να μην χαλαρώσουν τους περιορισμούς στην ρωσική ενέργεια, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επαναλάβουν το λάθος της υπερβολικής εξάρτησης από τις ροές ενέργειας από τη Μόσχα.

Ο Μπιρόλ υποστήριξε ότι η χρήση ρωσικού φυσικού αερίου είναι οικονομικά ατεκμηρίωτη, καθώς η τιμή του είναι παραδοσιακά συνδεδεμένη με την τιμή του πετρελαίου. «Το ρωσικό φυσικό αέριο θα κόστιζε κοντά στην τρέχουσα τιμή του αερίου στην Ευρώπη», είπε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταστροφή των αγωγών Nord Stream της Ρωσίας και στην αποδόμηση της φήμης της Ρωσίας ως αξιόπιστου και μακροχρόνιου προμηθευτή.

Ακόμα, προέβλεψε ότι η ενεργειακή κρίση θα προκαλέσει ένα κύμα πολιτικών αλλαγών σε κυβερνήσεις παγκοσμίως, συγκρίνοντάς το με τις αντιδράσεις των πολιτικών μετά τα σοκ του πετρελαίου του 1973 και του 1979.

«Υπήρξαν τρεις απαντήσεις. Πάνω από το 40% της πυρηνικής ενέργειας που έχουμε σήμερα κατασκευάστηκε ως απάντηση σε εκείνη την κρίση. Η ποσότητα καυσίμου που καταναλώνει το μέσο αυτοκίνητο μειώθηκε κατά το ήμισυ μέσα στα 10 χρόνια μετά το σοκ. Και οι χώρες άλλαξαν τις εμπορικές τους διαδρομές», δήλωσε.