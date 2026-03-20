Διευκρινίσεις-ΕΤΕ-για-τα-τραπεζικά-πακέτα-συναλλαγών

Διευκρινίσεις με αφορμή ερώτηση που υποβλήθηκε στη Βουλή σχετικά με τα τραπεζικά Πακέτα Συναλλαγών, παρέχει η Εθνική Τράπεζα.

«Βασική αρχή της Εθνικής αποτελεί η προαιρετική επιλογή του τύπου λογαριασμού που κάθε πελάτης αποφασίζει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει και να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση, απλά και γρήγορα, μέσω digital banking, τηλεφώνου ή καταστήματος» τονίζει η ΕΤΕ.

«Πρωτίστως, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα διατήρησης απλού λογαριασμού με πλήρη λειτουργικότητα δηλαδή με δυνατότητα αποστολής εμβασμάτων, πληρωμής λογαριασμών και σύνδεσης με χρεωστική κάρτα, χωρίς καμία επιβάρυνση για την τήρηση του λογαριασμού. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα επιλογής Λογαριασμού Προνομίων ή Λογαριασμού Προνομίων Plus. Οι επιλογές αυτές προτείνονται στους πελάτες μας επιλεκτικά, με βάση την προηγούμενη συναλλακτική συμπεριφορά τους. Ως εκ τούτου, ενδεικτικά, δεν προτείνονται σε συνταξιούχους ή μεγαλύτερους ηλικιακά πελάτες μας, ή δικαιούχους επιδομάτων» πρόσθεσε.

Η νέα εποχή στις τραπεζικές συναλλαγές

Στη σχετική ανακοίνωση, τονίζονται τα ακόλουθα:

Σε μια εποχή όπου σχεδόν κάθε πληρωμή ή μεταφορά χρημάτων -από τον λογαριασμό ενέργειας μέχρι ένα έμβασμα σε συγγενή- γίνεται ψηφιακά, η λειτουργία του τραπεζικού λογαριασμού έχει αλλάξει ριζικά. Εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο της καθημερινής οικονομικής ζωής.

Αυτή ακριβώς την πραγματικότητα έρχεται να υπηρετήσει ο Λογαριασμός Προνομίων της Εθνικής Τράπεζας. Αντίστοιχοι λογαριασμοί και πακέτα συναλλαγών, προσφέρονται σε Ευρωπαϊκές χώρες εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια.

Από τις χρεώσεις στη διαφάνεια

Ο Λογαριασμός Προνομίων είναι μια σύγχρονη συνδρομητική υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας που έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τη χρήση ψηφιακών συναλλαγών μέσω του Internet & Mobile banking, προσφέροντας πλήθος δωρεάν συναλλαγών αλλά και ένα σύστημα επιπλέον ανταμοιβών μέσω του Προγράμματος Πιστότητας Go4More.

Ο Λογαριασμός Προνομίων παρέχει κάτι απλό, αλλά ουσιαστικό: μετατρέπει ένα σύνθετο σύστημα διαφορετικών χρεώσεων ανά είδος και ποσό συναλλαγής, σε μία ξεκάθαρη, χαμηλή μηνιαία χρέωση: €0,80

Συγκεκριμένα:

Δωρεάν εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα έως €5.000, σε οποιαδήποτε τράπεζα εσωτερικού ή χώρας της ΕΕ (έως 50 εισερχόμενα και 50 εξερχόμενα εμβάσματα μηνιαίως)

Απεριόριστες δωρεάν φορτίσεις προπληρωμένης κάρτας, ανεξαρτήτως ποσού

Δωρεάν έκδοση αντιγράφων κίνησης και βεβαιώσεων

Απεριόριστες πληρωμές λογαριασμών προς όλους τους οργανισμούς (όχι μόνον όσους προσδιορίζονται στον σχετικό Νόμο) μέσω πάγιων εντολών, digital banking ή ATM

Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More με ανταμοιβή πόντων για τη διενέργεια συναλλαγών αλλά και την τήρηση του λογαριασμού

Ενδεικτικό Όφελος

Ο πελάτης της Τράπεζας κάνει απόσβεση του μηνιαίου κόστους του Λογαριασμού Προνομίων, με ελάχιστη χρήση, μόλις με την αποστολή 2 εμβασμάτων κάθε μήνα, ή την αποστολή 1 εμβάσματος και την αποδοχή 1 εισερχόμενου εμβάσματος. Σημαντικότερα δε, για μία υπολογισμένη μέση χρήση το μηνιαίο όφελος του πελάτη ξεπερνάει τα €6.

Για πελάτες που ενδιαφέρονται για μεγαλύτερη χρήση δωρεάν παροχών, η Τράπεζα προσφέρει τον Λογαριασμό Προνομίων Plus, με μηνιαίο κόστος €2 και μέσο μηνιαίο όφελος €8,8. Τα επιπρόσθετα προνόμια του Λογαριασμού Προνομίων Plus περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Δωρεάν συνδρομή έως 2 χρεωστικών καρτών Dual, Δωρεάν έκδοση prepaid κάρτας, Προνομιακό Πιστωτικό επιτόκιο 0,2% για καταθέσεις από €1- €5.000, έκπτωση 1 μονάδα στο επιτόκιο του Καταναλωτικού Δανείου ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ

Αποδοχή από τους Πελάτες

Η επιτυχία του Λογαριασμού Προνομίων επιβεβαιώνεται από την αποδοχή του από υφιστάμενους και νέους πελάτες καθώς και την σημαντική χρήση των παροχών που προσφέρει. Οι 3 στους 4 υφιστάμενοι αλλά και νέοι πελάτες, επιλέγουν την μετατροπή ή το άνοιγμα Λογαριασμού Προνομίων έναντι του απλού λογαριασμού. Συγχρόνως, διαπιστώνεται αύξηση χρήσης των εμβασμάτων κατά 42% στους Λογαριασμούς Προνομίων (εξαιρώντας τη χρήση IRIS), σε διάστημα μόλις λίγων μηνών, ενισχύοντας την στόχευση για χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών έναντι μετρητών.