Δομική Κρήτης: Τρίτο έργο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ – Σύμβαση 15,5 εκατ. ευρώ

Νέα σύμβαση έργου 15,48 εκατ. ευρώ με την ΕΥΔΑΠ για δίκτυα ύδρευσης σε Πειραιά και Δυτική Αττική υπέγραψε η Δομική Κρήτης.

Tην υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Τμήμα ΙΙ/ Ε918.2, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β’ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Δ’ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ Ε-918.2» ανακοίνωσε η Δομική Κρήτης.

Σύμφωνα με την εισηγμένης, φορέας υλοποίησης είναι η ΕΥΔΑΠ ενώ το έργο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 15.482.066,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου της εκτιμώμενης αναθεώρησης, του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης 10% επί της συμβατικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

«Το ανωτέρω έργο είναι το τρίτο που έχει αναλάβει η εταιρεία και εκτελείται για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π., ενώ η εν λόγω σύμβαση ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στον τομέα των δημόσιων υποδομών, ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό της και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στους μακροπρόθεσμους επιχειρησιακούς της στόχους» καταλήγει.