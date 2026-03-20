Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, March 20
    Δομική Κρήτης: Τρίτο έργο για λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ – Σύμβαση 15,5 εκατ. ευρώ

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Νέα σύμβαση έργου 15,48 εκατ. ευρώ με την ΕΥΔΑΠ για δίκτυα ύδρευσης σε Πειραιά και Δυτική Αττική υπέγραψε η Δομική Κρήτης.

    Tην υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Τμήμα ΙΙ/ Ε918.2, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β’ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Δ’ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ Ε-918.2» ανακοίνωσε η Δομική Κρήτης.

    Σύμφωνα με την εισηγμένης, φορέας υλοποίησης είναι η ΕΥΔΑΠ ενώ το έργο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 15.482.066,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου της εκτιμώμενης αναθεώρησης, του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης 10% επί της συμβατικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

    «Το ανωτέρω έργο είναι το τρίτο που έχει αναλάβει η εταιρεία και εκτελείται για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π., ενώ η εν λόγω σύμβαση ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στον τομέα των δημόσιων υποδομών, ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό της και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στους μακροπρόθεσμους επιχειρησιακούς της στόχους» καταλήγει.

    Keep Reading